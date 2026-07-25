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ΥΠΕΘΟ: Συνεχίζεται ο διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς ενόψει ΔΕΘ
Οικονομία
11:45 - 25 Ιουλ 2026

ΥΠΕΘΟ: Συνεχίζεται ο διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς ενόψει ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Συνεχίζεται ο διάλογος του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου με τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς ενόψει της ΔΕΘ.

Σε νέο κύκλο συναντήσεων με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, επαγγελματικών ενώσεων και κοινωνικών οργανώσεων προχώρησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο Υφυπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλη Κορκίδη, και αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, καθώς και με την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος. Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, συναντήσεις με την Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΤΥΕ), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΟΥ (ΠΟΕ-ΔΟΥ), τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) και την Ένωση Λογιστών. Στη διάρκεια της εβδομάδας επισκέφθηκε,ακόμα, το Επιμελητήριο Κορινθίας, ενώ είχε συνάντηση με εκπροσώπους συνταξιούχων.

Στις συναντήσεις τέθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν κάθε κλάδο ξεχωριστά: η φορολογία επιχειρήσεων και επαγγελματιών, ο ΦΠΑ, η ρύθμιση οφειλών, η ρευστότητα της αγοράς, η στελέχωση και η λειτουργία των φορολογικών και τελωνειακών υπηρεσιών, τα εισοδήματα των συνταξιούχων, καθώς και η ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για τους επαγγελματίες.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι σκοπός αυτού του κύκλου επαφών είναι η καταγραφή των αιτημάτων στην πηγή τους, ώστε οι προτάσεις των φορέων να φτάσουν στο τραπέζι της επεξεργασίας πριν από τις ανακοινώσεις της Θεσσαλονίκης. Όπως σημείωσε, κάθε αίτημα καταγράφεται και κοστολογείται, ώστε οι προτάσεις που θα προκριθούν να συνοδεύονται από συγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτύπωμα.

Ο κύκλος των συναντήσεων θα συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες με φορείς σε όλη τη χώρα, με στόχο το πακέτο των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ να έχει διαμορφωθεί μέσα από τον διάλογο με την κοινωνία και την αγορά.

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