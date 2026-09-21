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Ποιοι Έλληνες διαχειριστές αγόρασαν, πούλησαν, παρέλαβαν ή παρήγγειλαν πλοία το γ&#039; τρίμηνο 2026
Ναυτιλία
07:54 - 21 Σεπ 2026

Ποιοι Έλληνες διαχειριστές αγόρασαν, πούλησαν, παρέλαβαν ή παρήγγειλαν πλοία το γ' τρίμηνο 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η ελληνική ναυτιλία συνέχισε και στο τελευταίο τρίμηνο να ανανεώνει τους στόλους της, αλλά με περισσότερο επιλεκτικές κινήσεις. Οι συμφωνίες που δημοσιοποιήθηκαν από τις 20 Ιουνίου έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026 δείχνουν ότι οι μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι δίνουν προτεραιότητα στα ενεργειακά αποδοτικότερα πλοία, στα dual-fuel δεξαμενόπλοια και στα μεγαλύτερα containerships, ενώ παράλληλα απομακρύνουν παλαιότερες μονάδες ή αξιοποιούν τις υψηλές τιμές της second-hand αγοράς.

Αγγελική Φράγκου – Navios Maritime Partners

Η Navios Maritime Partners παρέλαβε στις αρχές Αυγούστου το νεότευκτο δεξαμενόπλοιο Nave Orbit. Το πλοίο έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι LNG-ready και methanol-ready και διαθέτει αντλίες Framo και τεχνολογίες περιορισμού της κατανάλωσης και των εκπομπών. Η παραλαβή επιβεβαιώνει τη σταδιακή ενίσχυση του tanker σκέλους του ομίλου της Αγγελικής Φράγκου.

Μαρία Αγγελικούση – Maran Tankers Management

Ο όμιλος Angelicoussis πραγματοποίησε δύο σημαντικές παραλαβές μέσα στο εξεταζόμενο διάστημα. Τον Ιούλιο η Maran Tankers παρέλαβε το Maran Menelaus, το τρίτο LNG dual-fuel Suezmax μιας σειράς οκτώ πλοίων. Τον Αύγουστο ακολούθησε το Maran Myrsini, το τέταρτο πλοίο της ίδιας σειράς.

Το Maran Myrsini έχει χωρητικότητα 155.500 dwt, κατασκευάστηκε στη New Times Shipbuilding της Κίνας και φέρει ελληνική σημαία. Η διπλή παραλαβή δείχνει τη σταθερή επιλογή της Maran να επενδύει σε μεγάλα δεξαμενόπλοια που μπορούν να χρησιμοποιούν LNG και συμβατικά ναυτιλιακά καύσιμα.

Γιάννης Κούστας – Danaos Corporation

Η Danaos Corporation παρέλαβε στις 27 Αυγούστου 2026 το νεότευκτο containership Tinos Express. Η κίνηση εντάσσεται στο εκτεταμένο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου της εταιρείας, η οποία τα τελευταία χρόνια επανεπενδύει τις ισχυρές ταμειακές ροές της αγοράς containerships σε νεότευκτα μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης.

Νίκος Τσάκος – Tsakos Energy Navigation

Η Tsakos Energy Navigation παρέλαβε στις 23 Ιουλίου 2026 νεότευκτο δεξαμενόπλοιο από τη Samsung Heavy Industries. Η παραλαβή αποτελεί μέρος του προγράμματος ανάπτυξης και ανανέωσης του στόλου της TEN, με επίκεντρο σύγχρονα tankers που συνοδεύονται, κατά κανόνα, από μακροχρόνια εμπορική απασχόληση.

Attica Group

Στο τρίμηνο εντάσσεται επίσης η είσοδος των νέων AERO 4 Highspeed και AERO 5 Highspeed στον στόλο της Attica Group. Πρόκειται για νέες ταχύπλοες μονάδες που ενισχύουν τον στόλο του Αργοσαρωνικού, συνεχίζοντας το πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει με τα τρία πρώτα Aero Highspeed. Η συγκεκριμένη επένδυση έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή αφορά την ανανέωση του εγχώριου επιβατηγού στόλου και όχι την ποντοπόρο ναυτιλία.

Κωστής Κωνσταντακόπουλος – Costamare

Η Costamare εμφανίζεται με έντονη δραστηριότητα ανανέωσης. Σύμφωνα με την τρέχουσα εταιρική ενημέρωση, έχει συμφωνήσει την αγορά δύο μεταχειρισμένων containerships, ενώ δύο πλοία του υφιστάμενου στόλου έχουν συμφωνηθεί να πωληθούν.

Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει 22 νεότευκτα containerships υπό κατασκευή, στοιχείο που δείχνει ότι οι second-hand κινήσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής μεγέθυνσης και ανανέωσης και όχι μεμονωμένες συναλλαγές.

Σε αντίθεση με περιόδους κατά τις οποίες οι Έλληνες εφοπλιστές κυριαρχούσαν κυρίως στη second-hand αγορά, το τελευταίο τρίμηνο χαρακτηρίστηκε περισσότερο από την άφιξη πλοίων που είχαν παραγγελθεί τα προηγούμενα χρόνια. Maran Tankers, Navios, Danaos και TEN πρόσθεσαν σύγχρονο τονάζ σε διαφορετικές κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας ότι οι επενδύσεις που αποφασίστηκαν κατά την προηγούμενη ναυτιλιακή άνοδο περνούν πλέον στη φάση της παράδοσης.

Κοινός παρονομαστής είναι η ενεργειακή απόδοση. Τα νέα Suezmax της Maran είναι dual-fuel, το Nave Orbit διαθέτει πρόβλεψη για LNG και μεθανόλη, ενώ τα νέα containerships σχεδιάζονται με χαμηλότερη κατανάλωση και δυνατότητα προσαρμογής σε αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανόνες.

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