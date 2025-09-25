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Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Τιμήθηκε με το Βραβείο Templeton – Μητσοτάκης: «Σημαντικές οι πρωτοβουλίες του για το περιβάλλον»
Περιβάλλον
16:54 - 25 Σεπ 2025

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Τιμήθηκε με το Βραβείο Templeton – Μητσοτάκης: «Σημαντικές οι πρωτοβουλίες του για το περιβάλλον»

Reporter.gr Newsroom
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Κατά την τελετή απονομής του Βραβείου Templeton στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (24/9) στη Νέα Υόρκη, παρευρέθηκε και απηύθυνε ομιλία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το Βραβείο Templeton συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο που υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο δολάρια και απονέμεται σε άτομα που προωθούν τη σύνδεση ανάμεσα στη θρησκεία και την επιστήμη, ενισχύοντας τη βαθύτερη πνευματική κατανόηση. Από το 1972, τιμά κάθε χρόνο προσωπικότητες με σημαντική συνεισφορά στους τομείς αυτούς.

Κατά την παραλαβή της διάκρισης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπογράμμισε ότι το βραβείο δεν τιμά ένα μόνο πρόσωπο, αλλά αντιπροσωπεύει ένα όραμα που καθοδηγεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο επί τρεις δεκαετίες. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για συλλογική δράση απέναντι στην κλιματική κρίση, τονίζοντας πως «η επιστήμη έχει ήδη προσφέρει τη γνώση, οι πνευματικές δυνάμεις υπάρχουν, και η τεχνολογία είναι διαθέσιμη – αυτό που μας λείπει είναι η πολιτική και κοινωνική βούληση για δράση».

Ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού:

«Παναγιώτατε, αγαπητά μέλη των φιλανθρωπικών οργανώσεων Templeton, αγαπητέ κ. Αντιπρόεδρε, αξιότιμοι καλεσμένοι,

Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά και τιμή για εμένα να βρίσκομαι απόψε ανάμεσά σας. Ο κ. Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στο έργο του Παναγιώτατου Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, αλλά και στον χαρακτήρα του, που βρίσκεται πίσω από αυτό το έργο.

Σήμερα, όμως, θα μιλήσουμε για κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο: τις εξαιρετικά σημαντικές πρωτοβουλίες του Πατριάρχη για την προστασία του περιβάλλοντος. Με χαροποιεί πραγματικά που το Ίδρυμα John Templeton, το Templeton World Charity Foundation και το Templeton Religion Trust επέλεξαν αυτή τη στιγμή για να αναγνωρίσουν το έργο του, απονέμοντάς του το Βραβείο Templeton για το 2025.

Και αν αναλογιστεί κανείς ότι η πρώτη αποδέκτης του βραβείου Templeton, το 1973, ήταν η Μητέρα Τερέζα, τότε δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τον σεβασμό που χαίρει ο Οικουμενικός Πατριάρχης και το έργο του. Τα ιδρύματα Templeton έχουν, βέβαια, πολύ μακρά ιστορία στην απότιση φόρου τιμής στο πνευματικό έργο, στην προώθηση της θρησκευτικής κατανόησης και της πνευματικής ταπεινότητας, καθώς στην αναγνώριση της σημασίας της ειλικρινούς συζήτησης γύρω από την επιστήμη, τη φιλοσοφία, τον πολιτισμό και τη θεολογία.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αντιπροσωπεύει μια μεγάλη κληρονομιά που μας άφησε η Ελληνορθόδοξη πίστη. Από τη μία πλευρά, μια βαθιά πίστη και, από την άλλη, μια βαθιά κατανόηση του αρχαίου ελληνικού και βυζαντινού κόσμου, συμπεριλαμβανομένης μιας ουσιαστικής και πολύ βαθιάς εκτίμησης της επιστήμης, της έρευνας και των μεγάλων αιώνιων ερωτημάτων που περιβάλλουν την ανθρώπινη ύπαρξη: σε τι πιστεύουμε; Ποιος είναι ο ρόλος της θρησκείας, της φιλοσοφίας, της επιστήμης; Η πίστη στη θρησκεία εμποδίζει ή βοηθά την πίστη στην επιστήμη;

Έχω την τιμή να γνωρίζω τον Παναγιώτατο από το 1992, τον γνώρισα δηλαδή πέντε χρόνια νωρίτερα από εσάς, αγαπητέ κ. Αντιπρόεδρε, όταν ήμουν ακόμα πολύ νέος. Όλα αυτά τα χρόνια είχα την ευλογία να ζητώ τη συμβουλή και τις οδηγίες του, ιδίως από τότε που έγινα Πρωθυπουργός.

Σας ευχαριστούμε, Παναγιώτατε, που πάντα προσφέρετε εξαιρετική ηθική καθαρότητα και καθοδήγηση σε στιγμές που τα πράγματα στον κόσμο φαίνεται να ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Έχετε πραγματικά προσθέσει το δικό σας προσωπικό στίγμα στη σύγχρονη εκδοχή της κληρονομιάς που εκπροσωπείτε.

Ήσασταν ένας από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος πνευματικός ηγέτης διεθνώς, που υπογράμμισε την ανάγκη για μια πραγματική περιβαλλοντική διάσταση στον τρόπο σκέψης μας. Διακρίνατε τα σημάδια πολύ νωρίς, πριν γράψετε το βιβλίο σας, που τόσο πολύ με επηρέασε στο να λάβω σοβαρά υπόψη την κλιματική αλλαγή.

Αγαπητέ κ. Αντιπρόεδρε, επισημάνατε την ανησυχητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος, που προκαλείται όχι μόνο από την κλιματική αλλαγή αλλά και από τον καταναλωτισμό που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνία.

Έχετε ορίσει την οικολογία όχι μόνο ως μια πρακτική, απαραίτητη λύση, αλλά και ως πνευματική ευθύνη. Δικαίως έχετε κερδίσει τον τίτλο «Πράσινος Πατριάρχης». Έχετε διακηρύξει ηχηρά τη θέση σας σχετικά με την υπεροχή των πνευματικών αξιών στην διαμόρφωση της περιβαλλοντικής ηθικής. Έχετε υπάρξει πρωτοπόρος της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην πράξη.

Έχετε προωθήσει αυτή την ευαισθητοποίηση ακούραστα, μέσω αναρίθμητων συμποσίων, εκδηλώσεων, μιλώντας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, με μια γλώσσα διαφορετική απ’ αυτή που χρησιμοποιούμε συνήθως, αλλά με μια δύναμη, μια πειστικότητα που θαρρώ έχει μεταστρέψει πολλούς στον σκοπό σας.

Πιστεύω ότι σε μια εποχή που η κλιματική πραγματικότητα μας πλήττει πραγματικά -αρκεί να κοιτάξουμε τι συμβαίνει στη χώρα μας, στην Ελλάδα, πυρκαγιές, πλημμύρες, συνεχείς προκλήσεις στη διαχείριση του περιβάλλοντος που αλλάζει-, σε μια εποχή που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που αμφισβητούν την επιστήμη πίσω από την κλιματική αλλαγή, τα σοφά σας λόγια είναι πιο απαραίτητα παρά ποτέ.

Είναι πολύ μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, να σας προλογίζω και να σας συγχαίρω για αυτό το βραβείο, το οποίο αξίζετε απόλυτα. Εύχομαι να έχετε πάντα αυτή τη δύναμη, την εσωτερική δύναμη, ώστε να μιλάτε γι’ αυτά τα θέματα με τον διαυγή τρόπο που πάντα έχετε.

Και πάλι, τα θερμά μου συγχαρητήρια για αυτό το βραβείο, Παναγιώτατε».

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