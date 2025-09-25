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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ρεκόρ προσφορών €1,2 δισ. - Υπερκάλυψη 2,4 φορές για το ομόλογο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
16:24 - 25 Σεπ 2025

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ρεκόρ προσφορών €1,2 δισ. - Υπερκάλυψη 2,4 φορές για το ομόλογο

Reporter.gr Newsroom
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Η ζήτηση για την ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ήταν εξαιρετικά ισχυρή, καθώς οι προσφορές που κατατέθηκαν ξεπέρασαν κατά 2,4 φορές το ζητούμενο ποσό των 500 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, οι προσφορές άγγιξαν τα περίπου 1,2 δισ. ευρώ, γεγονός που αποτελεί το μεγαλύτερο ποσό που έχει συγκεντρωθεί ποτέ σε εταιρική ομολογιακή έκδοση από την αρχή λειτουργίας της αγοράς ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές ξεπέρασε πολύ γρήγορα την αξία του τίτλου, ενώ η έντονη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών οδήγησε τελικά στην υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού κατά 2,4 φορές.

Όσον αφορά την τελική απόδοση, όλα δείχνουν ότι αυτή θα διαμορφωθεί περίπου στο 3,2%.

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