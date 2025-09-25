ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ρεκόρ προσφορών €1,2 δισ. - Υπερκάλυψη 2,4 φορές για το ομόλογο

Πιο συγκεκριμένα, οι προσφορές άγγιξαν τα περίπου 1,2 δισ. ευρώ, γεγονός που αποτελεί το μεγαλύτερο ποσό που έχει συγκεντρωθεί ποτέ σε εταιρική ομολογιακή έκδοση από την αρχή λειτουργίας της αγοράς ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές ξεπέρασε πολύ γρήγορα την αξία του τίτλου, ενώ η έντονη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών οδήγησε τελικά στην υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού κατά 2,4 φορές.
Όσον αφορά την τελική απόδοση, όλα δείχνουν ότι αυτή θα διαμορφωθεί περίπου στο 3,2%.