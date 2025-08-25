Σκληραίνει η πολιτική αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ – Μαρινάκης: Η χώρα δεν χρειάζεται νέους πολιτικούς απατεώνες

Η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης «φουντώνει», ενόψει των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με επίκεντρο τα πλεονάσματα, τη φορολογία και τη γενικότερη πορεία της οικονομίας.

Μετά τη σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, το ΠΑΣΟΚ επανήλθε με νέα ανακοίνωση, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «θριαμβολογεί», ενώ η οικονομική πραγματικότητα τη διαψεύδει.

Ο κ. Μαρινάκης απάντησε κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ για «πολιτική εξαπάτηση και ασχετοσύνη».

Όπως δήλωσε: «Η σημερινή ανακοίνωση του Τομέα Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ είναι ένα μνημείο πολιτικής εξαπάτησης ή ασχετοσύνης – και τα δύο είναι εξίσου επικίνδυνα. Είτε πιάστηκαν αδιάβαστοι είτε πιάστηκαν να εξαπατούν για ακόμη μία φορά τους πολίτες».

Ειδικά για την κριτική σχετικά με την αύξηση του ΑΕΠ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε: «Το ΠΑΣΟΚ συγκρίνει την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ – δηλαδή μετά την επίδραση του πληθωρισμού – με τον ίδιο τον πληθωρισμό. Η αύξηση του ΑΕΠ σε ονομαστικούς όρους είναι 28%, και σε πραγματικούς 9,2%. Συγκρίνουν δύο ανόμοια νούμερα. Αυτό λέγεται πολιτική απάτη ή ασχετοσύνη».

Πιο συγκεκριμένα, είπε:

«Τι λέει ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ; Λέει ότι το ΑΕΠ στη χώρα μας από το 2019 μέχρι το 2024 σε πραγματικούς όρους – όπως λέει το ΠΑΣΟΚ – αυξήθηκε κατά 9,2% ενώ ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε τα ίδια χρόνια – σωρευτικά δηλαδή – κατά 16,5%. Τι κάνει; Συγκρίνει την αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους – και τι σημαίνει αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους, για να καταλαβαίνει ο κόσμος που βλέπει ποιοι είναι πολιτικοί απατεώνες;

Η αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους συμπεριλαμβάνει και την επίδραση του πληθωρισμού. Δηλαδή υπάρχει αύξηση του ΑΕΠ σε ονομαστικούς όρους, που είναι χωρίς την επίπτωση του πληθωρισμού που στην Ελλάδα είναι 28% και άμα βάλεις μέσα την επίδραση του πληθωρισμού η αύξηση αυτή πράγματι είναι 9,2%. Και το συγκρίνει αυτό, που είναι καθαρό νούμερο – δηλαδή αν υπολογίσει κανείς την επίδραση της αύξησης των τιμών που ήταν σημαντική, με τον πληθωρισμό που είναι 16,5%. Δηλαδή παίρνει ένα νούμερο το οποίο είναι ένα νούμερο που έχει υπολογίσει τις επιπτώσεις του πληθωρισμού, έχει μπει δηλαδή μέσα ο πληθωρισμός σε αυτό και γι’ αυτό και από 28% η αύξηση είναι 9,2%, αλλά είναι αύξηση και το συγκρίνει με τον πληθωρισμό ξανά.

Αυτό λέγεται πολιτική απάτη ή ασχετοσύνη και αυτό χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ (…) Σε αυτό πάνω να πω μια άβολη αλήθεια για το ΠΑΣΟΚ και το ξαναλέω, χωρίς να πανηγυρίζουμε για την οικονομία, γιατί υπάρχουν πολίτες οι οποίοι έχουν πολλά προβλήματα ακόμα αλλά δεν θα τους λέμε ψέματα. Η αύξηση λοιπόν – λέει το ΠΑΣΟΚ – μόνο του πραγματικού ΑΕΠ δηλαδή αυτού που υπολογίζει και την αύξηση των τιμών, είναι μόνο 9,2% στην Ελλάδα. Το ξέρει το ΠΑΣΟΚ ότι αυτό το 9,2% είναι διπλάσιος αριθμός από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για τα 5 χρόνια;».

Σημειώνεται ότι η Χαριλάου Τρικούπη στη σημερινή (25/8) της ανακοίνωση, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «φορολογική αφαίμαξη» των πολιτών και επικοινωνιακό σόου για το υπερπλεόνασμα, ελλείψει σημαντικών επιδόσεων στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και το κόστος ζωής.

Για τα σενάρια επαναφοράς 13ου – 14ου μισθού και τα μέτρα της ΔΕΘ

Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, λέγοντας:

«Κανείς δεν είναι αντίθετος στο να πάρουν παραπάνω λεφτά οι δημόσιοι ή οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, αλλά τα λεφτά είναι συγκεκριμένα. Ο 13ος μισθός κοστίζει 1,5 δισ. ευρώ. Αυτά είναι και τα συνολικά διαθέσιμα μέτρα για τη ΔΕΘ. Αν το ΠΑΣΟΚ θέλει να δώσει τα πάντα εκεί, να το πει ξεκάθαρα στους πολίτες».

Παράλληλα σχολίασε με δηκτικό ύφος την προεκλογική ρητορική της αντιπολίτευσης, λέγοντας: «Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι νέοι πολιτικοί απατεώνες που τάζουν λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν».

Καταλήγοντας, δε, απάντησε στην κριτική του ΠΑΣΟΚ ότι «φεύγουν και αφήνουν πίσω τους συντρίμμια», λέγοντας: «Το ποιος φεύγει και ποιος έρχεται το αποφασίζουν οι πολίτες. Όχι ένα κόμμα του 12%». Το άδειο βαρέλι κάνει τον περισσότερο θόρυβο».

«Πυρά» κατά του Αλέξη Τσίπρα – Στους μόνους που έχει λείψει είναι οι 17.000 βαρυποινίτες που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του

«Στους μόνους που έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυποινίτες εγκληματίες, βιαστές, δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών, που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του με τις αλλαγές που είχαν κάνει στους περίφημους νόμους που είχαν περάσει με την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Ήταν η ευτυχέστερη περίοδος για τους έγκλειστους των φυλακών. Απόδειξη ότι ο κ. Τσίπρας έφυγε χάνοντας σε κάθε περιοχή της χώρας, σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, σε κάθε επαγγελματική κατηγορία, εκτός από τους έγκλειστους των φυλακών» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σχολιάζοντας την αποστροφή του κ. Τσίπρα ότι του λείπει η ενεργός πολιτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν να λείπει σε κάποιον η ενεργός πολιτική τη στιγμή που είναι βουλευτής και δεν έχει κάνει ούτε μία ομιλία στην Ολομέλεια της βουλής; Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό» ανέφερε.

«Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τον κ. Τσίπρα. Είναι γνωστό ότι χρέωσε τη χώρα πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ, έστησε τον κόσμο σε ουρές, εξαπάτησε την κοινωνία, είχει πει ότι θα μειώσει ή θα καταργήσει φόρους και τους αύξησε. Είναι ο πρωθυπουργός των δύο αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών από τη δικαιοσύνη. Είναι ο πρωθυπουργός που ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Κοντονής, μίλησε για παρά-υπουργεία δικαιοσύνης που λειτουργούσαν στο Μαξίμου. Είναι ο πρωθυπουργός που συγκυβέρνησε με την άκρα δεξιά. Είναι πολύ γνωστά αυτά και θεωρώ ότι είναι καλό να υπενθυμίζονται όταν επανέρχεται ο ίδιος στο προσκήνιο, αλλά η κοινωνία δεν τα έχει ξεχάσει» πρόσθεσε για να καταλήξει: «Αν θέλει να επιστρέψει δικαίωμά του, δημοκρατία έχουμε αλλά σίγουρα όλα αυτά θα έρχονται και θα ξανάρχονται και δεν πρόκειται να τα ξεχάσει κανείς».