Η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου ενόψει ΔΕΘ: Στο επίκεντρο παιδεία και μεταρρυθμίσεις

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με βασικά θέματα την Παιδεία, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, αλλά και τις νομοθετικές παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για την οικονομία, τις επενδύσεις, τη βιομηχανία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, με φόντο και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι το βασικό αντικείμενο της συνάντησης είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, κάτι που –όπως τόνισε– περνά μέσα από τη συνολική ανάπτυξη της χώρας. Επεσήμανε ότι στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης βρίσκονται τέσσερις σημαντικές πρωτοβουλίες, δύο εκ των οποίων αφορούν την Παιδεία και έχουν βαθύ κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Αρχικά στάθηκε στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες καλύπτουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η αρμόδια Υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, θα παρουσιάσει τις ενέργειες που έγιναν μέχρι τώρα, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, όπως την εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων σε όλα τα σχολεία και τη διανομή πάνω από 117.000 κιτ ρομποτικής σε όλη τη χώρα. Αυτά τα βήματα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αποτελούν απλώς έναν εκσυγχρονισμό, αλλά συνιστούν στρατηγική επιλογή με στόχο κάθε παιδί στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειάς του, να έχει πρόσβαση στα εργαλεία μάθησης του 21ου αιώνα. Τόνισε επίσης ότι η προσπάθεια αυτή δεν περιορίζεται στους μαθητές, αλλά αφορά και το εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο θα συμμετάσχει σε δράσεις κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες, προκειμένου να αξιοποιεί τα νέα ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινή διδασκαλία.

Παράλληλα, εξοπλίζονται τα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών και γίνεται αναβάθμιση των μουσικών σχολείων με νέα μουσικά όργανα. Αναφέρθηκε και στη δημιουργία Κέντρων Καινοτομίας, τα οποία μέχρι το τέλος της χρονιάς θα λειτουργούν σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Επιπλέον, ενισχύεται και εμπλουτίζεται το δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο λειτούργησε πιλοτικά την προηγούμενη χρονιά.

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης μια νέα συνεργασία με κορυφαία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Όπως είπε, την επόμενη Παρασκευή, λίγο πριν την έναρξη της ΔΕΘ, θα παρουσιαστεί μια νέα πλατφόρμα που θα βοηθά τους μαθητές που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, έκανε αναφορά στους σχεδόν 10.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, δίνοντας έμφαση φέτος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή. Έχουν ολοκληρωθεί οι προσλήψεις των αναπληρωτών, ενώ τα σχολικά βιβλία έχουν ήδη αποσταλεί στα σχολεία.

Σημαντική εξέλιξη χαρακτήρισε και την πρόοδο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», παρά τις δυσκολίες, επισημαίνοντας την ανταπόκριση των τοπικών κοινωνιών. Μέσα στο καλοκαίρι ανακαινίστηκαν 431 σχολικές μονάδες με έργα όπως νέες τουαλέτες, βασικές επισκευές, βαψίματα και κυρίως αναμόρφωση των εξωτερικών χώρων και των μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε αποφασισμένος να επεκταθεί το πρόγραμμα περαιτέρω, καθώς κάθε αναβαθμισμένο σχολείο δημιουργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας στην τοπική κοινωνία.

Ανακοίνωσε επίσης τη λειτουργία των πρώτων 12 Ωνάσειων Γυμνασίων και Λυκείων, τα οποία θα αποτελούν πρότυπες δημόσιες εκπαιδευτικές μονάδες, ενώ χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά καθοριστική και για την ανώτατη εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη θεσμοθέτηση και έναρξη λειτουργίας των τεσσάρων πρώτων μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, κάτι που –όπως είπε– αποτελούσε πάγιο αίτημα της παράταξής του εδώ και δεκαετίες. Πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρύθμιση που καθυστέρησε αδικαιολόγητα.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου

-Εισήγηση από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς – Προετοιμασία και καινοτομίες,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο των νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων, την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων, τη βιομηχανία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου του Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη του νομοσχεδίου για τη σύσταση Γραφείου ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο του νομοσχεδίου για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2024/900 σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφημιστικής προβολής,

-Παρουσίαση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων, καθώς και της καταστροφής ή βλάβης έργων τέχνης,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα του νομοσχεδίου για τη βιώσιμη αλιεία,

-Παρουσίαση από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλο Μαρινάκη του νομοσχεδίου για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας.