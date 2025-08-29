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Μιχαηλίδου: Την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή το νομοσχέδιο για την κοινωνική παροχή
Πολιτική
10:48 - 29 Αυγ 2025

Μιχαηλίδου: Την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή το νομοσχέδιο για την κοινωνική παροχή

Reporter.gr Newsroom
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Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την κοινωνική παροχή, όπως γνωστοποίησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε συνέντευξη στο ΕΡΤNews.

Όπως ανέφερε η κα Μιχαηλίδου «την επόμενη εβδομάδα κατεβάζουμε ένα νέο νομοσχέδιο στο δικό μας υπουργείο, με δύο βασικά μέτρα: τη στέγαση, μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής, και το κοινωνικό μίσθωμα».

Μιλώντας για το δημογραφικό είπε ότι «είναι το πρόβλημα που μας προβληματίζει». Παράλληλα σχολίασε ότι πλην του Ισραήλ δεν υπάρχει μια χώρα που να αυξάνει τον πληθυσμό της. «Ακόμα και το σκανδιναβικό μοντέλο, το οποίο έχει να επιδείξει δεκαετίες ιστορίας πάνω σε κοινωνικές παροχές και στήριξη της οικογένειας, φαίνεται να έχει αποτύχει ως προς το να καταφέρει να αναχαιτίσει αυτή τη μείωση των πληθυσμών», σημείωσε.

Η υπουργός παρέπεμψε στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τα νέα μέτρα, επισημαίνοντας ότι «η φετινή ΔΕΘ δεν είναι χώρος για παροχές, αλλά για επιστροφή κοινωνικού μερίσματος από την ανάπτυξη και την πάταξη της φοροδιαφυγής». Παράλληλα, τόνισε ότι στόχος των μέτρων είναι η «στήριξη των νέων ζευγαριών ώστε να κάνουν περισσότερα και νωρίτερα παιδιά, και διευκόλυνση μέσω της στέγασης».

Όπως εξήγησε, ακίνητα του Δημοσίου που παρέμεναν αναξιοποίητα για δεκαετίες θα μπουν στην αγορά με το μοντέλο της «κοινωνικής αντιπαροχής»: «Κρατάμε τουλάχιστον το 30% για κοινωνικό μίσθωμα, προκειμένου να δοθεί σε νέες οικογένειες, μονογονεϊκές ή πολύτεκνες, σε χαμηλότερη τιμή από την αγορά. Το υπόλοιπο θα αξιοποιηθεί από ιδιώτες επενδυτές ώστε να αυξηθεί το στεγαστικό απόθεμα», σημείωσε. Και όπως είπε «είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στο ελληνικό δίκαιο η έννοια του κοινωνικού μισθώματος» εξηγώντας ότι θα βοηθηθούν και οι οικογένειες της μεσαίας τάξης. Μάλιστα, εκτίμησε ότι σε ενάμιση χρόνο θα υπάρχουν διαθέσιμες κατοικίες για νέες οικογένειες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μέτρα στήριξης των πολυτέκνων και τριτέκνων: «Κατοχυρώνουμε την τρίτεκνη ιδιότητα εφ’ όρου ζωής, όπως συμβαίνει με την πολύτεκνη. Δεν θα χάνεται το καθεστώς μόλις ενηλικιώνεται το τρίτο παιδί», υπογράμμισε. Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι «στα παιδιά με αναπηρία άνω του 67% η τρίτεκνη ιδιότητα δεν θα χάνεται με την ενηλικίωσή τους», κάτι που χαρακτήρισε «πολύ σημαντική βοήθεια για τις οικογένειες αυτές».

Μιλώντας για την εγκατάλειψη της υπαίθρου και τη μείωση του πληθυσμού στον Έβρο ανέφερε σχετική: «Δίνουμε 10.000 ευρώ ως μια έξτρα στήριξη μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Πεντακόσιοι συμπολίτες μας έχουν γραφτεί στην πλατφόρμα αυτή ώστε να πάρουν 10.000 ευρώ από το κράτος για τα πρώτα έξοδα μετεγκατάστασης τους».

Απαντώντας για την πορεία του προγράμματος «Σπίτι μου 2», η κα Μιχαηλίδου εξήγησε ότι σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία υπάρχει 60% απορρόφηση του προγράμματος.

Τέλος, αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης για τους ηλικιωμένους. «Θα έχουμε πάνω από 200 κόμβους σε όλη τη χώρα όσο και τις δομές αναπηρίας σε 6.500 συμπολίτες μας, 3.500 ηλικιωμένους και 3.000 άτομα με αναπηρία. Δεν είναι τόσο η ενδυνάμωση ως προς την ψηφιακή γνώση, αλλά το βλέπουμε εμείς ως ένα κλειδί αυτονομίας τόσο για την τρίτη ηλικία και την ενδυνάμωση αυτής, όσο και για τα άτομα με αναπηρία».

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