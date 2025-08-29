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Γαλλία: Ανάπτυξη 0,3% της οικονομίας το β&#039; τρίμηνο
Ειδήσεις
11:16 - 29 Αυγ 2025

Γαλλία: Ανάπτυξη 0,3% της οικονομίας το β' τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Η γαλλική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,3% το δεύτερο τρίμηνο, όπως επιβεβαιώνουν τα τελικά στοιχεία της INSEE, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης ανακτά ρυθμό.

Οι εξαγωγές ανέκαμψαν μέτρια στο +0,5% μετά από -1,2% το προηγούμενο τρίμηνο, ωθούμενες από την ισχυρή αύξηση των εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία.

Η κατανάλωση των νοικοκυριών ανέκαμψε ελαφρώς στο 0,0% από -0,3% το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς η αύξηση των δαπανών για τρόφιμα και υπηρεσίες αντιστάθμισε την απότομη πτώση των δαπανών για ενέργεια (-2,4% το δεύτερο τρίμηνο μετά από +0,8% το πρώτο τρίμηνο).

Η τριμηνιαία ανάπτυξη στη Γαλλία προβλέπεται να διατηρηθεί στο 0,2% από το δεύτερο τρίμηνο έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με την INSEE. Σημειώνεται ότι η Γαλλία αντιμετωπίζει σχετικά αργή οικονομική ανάπτυξη και υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα.

Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού θέλει να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα από 5,4% του ΑΕΠ φέτος σε 4,6% το 2026, με τελικό στόχο το όριο δημοσιονομικού ελλείμματος της ΕΕ στο 3% έως το 2029.

Η ψήφος εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου θα δοκιμάσει τη μειοψηφική κυβέρνηση του Μπαϊρού σχετικά με τα φιλόδοξα σχέδιά του για περικοπές στον προϋπολογισμό.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/08/2025 - 11:54
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