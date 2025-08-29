Γαλλία: Ανάπτυξη 0,3% της οικονομίας το β' τρίμηνο

Οι εξαγωγές ανέκαμψαν μέτρια στο +0,5% μετά από -1,2% το προηγούμενο τρίμηνο, ωθούμενες από την ισχυρή αύξηση των εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία.
Η κατανάλωση των νοικοκυριών ανέκαμψε ελαφρώς στο 0,0% από -0,3% το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς η αύξηση των δαπανών για τρόφιμα και υπηρεσίες αντιστάθμισε την απότομη πτώση των δαπανών για ενέργεια (-2,4% το δεύτερο τρίμηνο μετά από +0,8% το πρώτο τρίμηνο).
Η τριμηνιαία ανάπτυξη στη Γαλλία προβλέπεται να διατηρηθεί στο 0,2% από το δεύτερο τρίμηνο έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με την INSEE. Σημειώνεται ότι η Γαλλία αντιμετωπίζει σχετικά αργή οικονομική ανάπτυξη και υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα.
Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού θέλει να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα από 5,4% του ΑΕΠ φέτος σε 4,6% το 2026, με τελικό στόχο το όριο δημοσιονομικού ελλείμματος της ΕΕ στο 3% έως το 2029.
Η ψήφος εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου θα δοκιμάσει τη μειοψηφική κυβέρνηση του Μπαϊρού σχετικά με τα φιλόδοξα σχέδιά του για περικοπές στον προϋπολογισμό.