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Παρέμβαση 875 Πανεπιστημιακών για παρατυπίες στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Trust Your Stars – Τι ζητούν
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21:30 - 29 Αυγ 2025

Παρέμβαση 875 Πανεπιστημιακών για παρατυπίες στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Trust Your Stars – Τι ζητούν

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια εξαιρετικά σοβαρή παρέμβαση, 875 Πανεπιστημιακοί υπογράφουν κοινή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καταγγέλλοντας σοβαρές ατασθαλίες στη διαχείριση του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «Trust Your Star».

Όπως επισημαίνουν, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ διανέμονται με αδιαφανείς διαδικασίες, ελλιπή ή αναξιόπιστη αξιολόγηση και παντελή έλλειψη θεσμικών μηχανισμών ελέγχου. Το αποτέλεσμα είναι ο αποκλεισμός σημαντικών επιστημονικών ομάδων και ερευνητών, ακόμη και εκείνων που έχουν διακριθεί με ευρωπαϊκές διακρίσεις.

Σοβαρές παρατυπίες και προσφυγές:

Στην επιστολή παρατίθενται χαρακτηριστικά παραδείγματα που εγείρουν έντονο προβληματισμό: περιπτώσεις αξιολογητών που ταυτόχρονα είναι και υποψήφιοι προς αξιολόγηση, συμμετοχή συγγενικών προσώπων στην ίδια επιτροπή αξιολόγησης, καθώς και απουσία επιστημόνων με εξειδίκευση σε κρίσιμους τομείς της έρευνας. Η σοβαρότητα της κατάστασης έχει ήδη οδηγήσει αρκετούς Πανεπιστημιακούς σε προσφυγές προς εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η επιστολή στο τέλος του κειμένου

Τελευταία τροποποίηση στις 29/08/2025 - 22:44
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