Παρέμβαση 875 Πανεπιστημιακών για παρατυπίες στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Trust Your Stars – Τι ζητούν

Όπως επισημαίνουν, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ διανέμονται με αδιαφανείς διαδικασίες, ελλιπή ή αναξιόπιστη αξιολόγηση και παντελή έλλειψη θεσμικών μηχανισμών ελέγχου. Το αποτέλεσμα είναι ο αποκλεισμός σημαντικών επιστημονικών ομάδων και ερευνητών, ακόμη και εκείνων που έχουν διακριθεί με ευρωπαϊκές διακρίσεις.
Σοβαρές παρατυπίες και προσφυγές:
Στην επιστολή παρατίθενται χαρακτηριστικά παραδείγματα που εγείρουν έντονο προβληματισμό: περιπτώσεις αξιολογητών που ταυτόχρονα είναι και υποψήφιοι προς αξιολόγηση, συμμετοχή συγγενικών προσώπων στην ίδια επιτροπή αξιολόγησης, καθώς και απουσία επιστημόνων με εξειδίκευση σε κρίσιμους τομείς της έρευνας. Η σοβαρότητα της κατάστασης έχει ήδη οδηγήσει αρκετούς Πανεπιστημιακούς σε προσφυγές προς εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Επισυνάπτεται ολόκληρη η επιστολή στο τέλος του κειμένου