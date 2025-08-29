ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύμμετρη κατανομή και ερωτήματα για ελέγχους - €45 εκατ. σε 1.500 ΑΦΜ το 2022

Σοβαρά ερωτήματα προκαλούν νέα στοιχεία σχετικά με την κατανομή αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 2021, τα 100 πρώτα ΑΦΜ της σχετικής λίστας έλαβαν συνολικά 5,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2022 το ποσό αυτό αυξήθηκε στα 6,9 εκατ. ευρώ – δηλαδή 1,5 εκατ. παραπάνω για τους ίδιους περίπου δικαιούχους.

Ακόμη πιο εντυπωσιακά, όπως μεταδόθηκε στο δελτίο του OPEN, είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τους διασταυρωτικούς ελέγχους για τα 1.500 πρώτα ΑΦΜ το 2022, τα οποία έλαβαν συνολικά 45 εκατ. ευρώ – ποσό που μεταφράζεται σε μέσο όρο 30.000 ευρώ ανά ΑΦΜ. Τα συγκεκριμένα ΑΦΜ αντιστοιχούν μόλις στο 0,4% του συνόλου των 600.000 επιδοτούμενων, όταν την ίδια στιγμή το 91% των δικαιούχων λαμβάνει επιδοτήσεις έως 5.000 ευρώ.

Η τεράστια αυτή ανισοκατανομή εγείρει εύλογα ερωτήματα για πιθανές στρεβλώσεις στο σύστημα και την απουσία επαρκών ελέγχων. Παρά τις προφανείς ενδείξεις που προκύπτουν από τα διαθέσιμα νούμερα, μέχρι σήμερα δεν έχουν ανακοινωθεί αρμόδιες έρευνες.