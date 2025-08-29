Ολοκληρώθηκε η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών – Πότε αναμένεται έναρξη της δίκης

Σε κρίσιμη καμπή περνά πλέον η δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών που κόστισε την 28η Φεβρουαρίου του 2023 που κόστισε τη ζωή 57 ανθρώπων, καθώς ολοκληρώνεται η ανακριτική διαδικασία και δρομολογείται η παραπομπή της υπόθεσης σε δίκη. Ήδη έχει ξεκινήσει η επίδοση των εγγράφων περαίωσης στους δικηγόρους όλων των εμπλεκομένων, οι οποίοι εντός τριών ημερών θα πρέπει να παρουσιαστούν στο γραφείο του εφέτη ανακριτή στη Λάρισα για να υπογράψουν την περαίωση της διαδικασίας.

Η ογκώδης δικογραφία διαβιβάζεται πλέον στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών, ο οποίος θα μελετήσει τα στοιχεία και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες. Πληροφορίες αναφέρουν πως η μελέτη της υπόθεσης έχει ήδη ξεκινήσει από την πρόεδρο του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού και αναμένεται άμεση κλήση για προσδιορισμό της δίκης, η οποία θα διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η δίκη δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν την άνοιξη του 2026, σύμφωνα με δικαστικές πηγές.

Στο εδώλιο παραπέμπονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους ο σταθμάρχης της μοιραίας νύχτας, προϊστάμενοι διοίκησης, στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, καθώς και δύο υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών. Επτά εξ αυτών αντιμετωπίζουν κατηγορίες και για αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος, ακολουθώντας την πορεία που αποδίδεται στον πρώην υφυπουργό Τριαντόπουλο.

Στο μεταξύ, εντάσεις προκαλεί η έκθεση της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της έκθεσης, απορρίπτεται το ενδεχόμενο ύπαρξης παράνομου φορτίου ή εύφλεκτης ύλης στο βαγόνι, ενώ δεν εντοπίζονται ίχνη καύσης που να συνηγορούν υπέρ ενός τέτοιου σεναρίου.

Η συγκεκριμένη έκθεση έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση οικογενειών των θυμάτων και των τεχνικών τους συμβούλων, οι οποίοι κάνουν λόγο για αόριστες εκτιμήσεις και ελλιπείς απαντήσεις. Χαρακτηριστική είναι η δημόσια τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού, συμβούλου οικογενειών θυμάτων, η οποία εκφράζει ευθέως την αγανάκτησή της για την τροπή της υπόθεσης και τη διαχείριση των αποδεικτικών στοιχείων.

Ορισμένες οικογένειες θυμάτων κατηγορούν επίσης ότι ο ανακριτής έκλεισε με fast-track τις διαδικασίες προανάκρισης μετά το πόρισμα της πυροσβεστικής. Υποστηρίζεται επίσης ότι το πόρισμα δεν έχει λάβει υπόψιν τα ευρήματα του ΕΔΟΑΣΑΜ.

Ακολουθεί αυτούσια η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

Αναλυτικά η ανάρτηση

Αιδώς αργείοι!

Από «Ευαγγέλιο» σε «φυλλάδα» μια σκευωρία δρόμος…

Το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΑΣΑΜ) είχε αρχικά υποδειχτεί ως το «Ευαγγέλιο» για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Μόλις όμως αναδείξαμε τις καυτές κατά λέξη καταγραφές του Πορίσματος ότι η πυρόσφαιρα που έκαψε τα παιδιά μας προκλήθηκε από άγνωστο καύσιμο, το οποίο μάλιστα όπως λέει το Πόρισμα θα είχε εντοπιστεί αν δεν είχε μπαζωθεί άμεσα ο τόπος, ξαφνικά το «Ευαγγέλιο» μετατράπηκε σε «φυλλάδα», καθώς τα ευρήματά του δεν βόλευαν το κυβερνητικό αφήγημα.

Μάλιστα βγήκε στο φως αλληλογραφία όπου ο θαυμαστής της κας Ντόρας Μπακογιάννη, Πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΣΑΜ, κ. Χρήστος Παπαδημητρίου, φέρεται να προσπαθούσε να πείσει τον Eπικεφαλής Aσφαλείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA), Bart Accou, να μην περιληφθούν οριστικά οι επίμαχες διατυπώσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας.

Ωστόσο, η απάντηση του κ. Accou ήταν κατηγορηματική ως προς τα αίτια της πυρόσφαιρας και τελικά οι επίμαχες παράγραφοι δεν «έφυγαν».

Γιατί σκοπός τους δεν ήταν βέβαια η αποκάλυψη της ΑΛΗΘΕΙΑΣ που όλοι περιμέναμε, αλλά να μετατραπεί και αυτό το Πόρισμα σε ένα ακόμα βολικό εργαλείο, στα χέρια των αδίστακτων, από χαμηλά έως πολύ ψηλά, που χειρίζονται την υπόθεση των Τεμπών.

Το κερασάκι στην τούρτα σήμερα, από τα υποτελή στην Κυβέρνηση ΜΜΕ, που κατά παράβαση του δημοσιογραφικού καθήκοντός τους, παραπληροφορούν τον κόσμο, λες και τρώμε κουτόχορτο, λέγοντας δήθεν ότι η Αυτοψία (και όχι βέβαια Πόρισμα, (ως αναφέρουν τα παπαγαλάκια) της Πυροσβεστικής (ΔΑΕΕ), 2.5 χρόνια μετά την τραγωδία, αποδομεί δήθεν το Πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, δημοσιεύματα απολύτως ψευδή.

Αφού μάλιστα δέησε ο Ανακριτής να μας δώσει, με τα χίλια ζόρια σήμερα αυτήν την περίφημη Έκθεση της καθυστερημένης για 2.5 χρόνια Αυτοψίας της ΔΑΕΕ, την οποία μάθαμε πρώτα από τον Τύπο (!), διαπιστώσαμε ότι αυτή η Έκθεση, πέραν του ότι είναι γεμάτη εικασίες, εκτιμήσεις και αόριστες αναφορές:

ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΚΑΥΣΙΜΑ∙ ΚΑΙ

ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΔΟΜΕΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΔΑΣΣΑΜ.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο εκτελών Ανακριτής Μπακαΐμης, άρον άρον, άμεσα αφότου πήρε την Έκθεση της παρωχημένης Αυτοψίας και βγήκαν στον αέρα τα ψευδή και αποπροσανατολιστικά δημοσιεύματα, έκλεισε σήμερα τη δικογραφία (!)

Πως κατάντησαν τη χώρα μας;

Πόσο αφελείς μας θεωρούν;

Με τι ψυχή βεβηλώνουν τόσο αδίστακτα τις ψυχές των παιδιών μας;

Δεν υπάρχει ούτε ένα ψήγμα ανθρωπιάς πάνω τους;

Τόσο πιστοί υπηρέτες του κακού;

Πόσο μεγάλο επιτέλους είναι το μυστικό που κρύβεται και ποιους “οικείους” ακουμπά για να έχει κινητοποιηθεί τέτοιος μηχανισμός σήψης και διαφθοράς;

Αιδώς αργείοι!

Τέλος Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, κατηγορεί την αντιπολίτευση για πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση της Δικαιοσύνης και υπονόμευση του έργου των ανακριτικών αρχών.