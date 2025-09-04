Θεοδωρικάκος: Συνάντηση με εκπροσώπους του ΣΕΒΤ – Δέσμευση για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα

Σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής του με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε σήμερα (Πέμπτη, 4/9) και με εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι εκπρόσωποι του ΣΕΒΤ ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης και δεσμεύτηκαν για τη συνεργασία τους στην επιτυχία της πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών των προϊόντων σε μεγάλο αριθμό κωδικών.