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«Καίνε» τα καύσιμα και στη Γερμανία – Παρεμβάσεις προανήγγειλε ο Μερτς
Ειδήσεις
17:05 - 15 Σεπ 2026

«Καίνε» τα καύσιμα και στη Γερμανία – Παρεμβάσεις προανήγγειλε ο Μερτς

Reporter.gr Newsroom
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Μέτρα για την αντιμετώπιση της ραγδαίας ανόδου των τιμών στα καύσιμα προανήγγειλε ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις παρεμβάσεις που εξετάζει η κυβέρνηση.  

«Ναι, θα αντιδράσουμε στην αύξηση των τιμών (…) Πιστεύω ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση. Η πρόταση θα έρθει πολύ σύντομα», δήλωσε ο κ. Μερτς μιλώντας στο συνέδριο του Επιχειρηματικού Συνδέσμου BGA στο Βερολίνο, διευκρινίζοντας ότι τα «ακριβή μέσα» δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Όπως ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος, βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές συζητήσεις ανάμεσα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα κρατίδια, προκειμένου να διαμορφωθεί και να παρουσιαστεί σύντομα ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την ελάφρυνση των καταναλωτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Στο μικροσκόπιο οι πετρελαϊκές εταιρείες

Σχετικά με τις καταγγελίες ότι ορισμένες πετρελαϊκές επιχειρήσεις ενδέχεται να αξιοποιούν την ενεργειακή κρίση προκειμένου να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους τους, ο Μερτς παρέπεμψε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά των Καρτέλ.

Όπως εξήγησε, η αρμόδια αρχή έχει στη διάθεσή της τις απαραίτητες εξουσίες ώστε να ερευνήσει ενδεχόμενες καταχρηστικές πρακτικές και να παρέμβει εφόσον διαπιστωθούν αδικαιολόγητες αυξήσεις στις τιμές. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι «από την οπτική γωνία του καταναλωτή, αυτό δεν είναι αρκετό».

Η κατάσταση έχει γίνει ιδιαίτερα πιεστική για τα γερμανικά νοικοκυριά, καθώς οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων έχουν εκτοξευθεί. Χθες, η μέση τιμή της βενζίνης έφτασε τα 2,32 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το ντίζελ διαμορφώθηκε στα 2,44 ευρώ ανά λίτρο.

Εσωτερικές διαφωνίες για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις

Η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε (CDU) έχει εισηγηθεί τη χορήγηση στοχευμένης οικονομικής στήριξης σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών μέσω άμεσων πληρωμών. Η συγκεκριμένη πρόταση, ωστόσο, δεν έχει εξασφαλίσει ευρεία αποδοχή, ούτε στο εσωτερικό της κυβέρνησης ούτε στο ίδιο το κόμμα της.

Από την πλευρά του CDU, ο πολιτικός Σεμπάστιαν Στάινκε τάχθηκε υπέρ μιας προσωρινής μείωσης του ενεργειακού φόρου στο χαμηλότερο επίπεδο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας παράλληλα να επανεξεταστεί η υφιστάμενη πολιτική σχετικά με τις τιμές CO₂.

«Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε η προστασία του κλίματος να μην οδηγήσει σε υπερβολικά κοινωνικά βάρη», δήλωσε σε συνέντευξή του στην Handelsblatt.

Η αντιπολίτευση πιέζει για μόνιμες μειώσεις φόρων

Πιο επιθετική στάση ζητά η αντιπολίτευση και ειδικότερα η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία τάσσεται υπέρ μόνιμων φορολογικών ελαφρύνσεων στα καύσιμα.

Ο επικεφαλής υποψήφιος της AfD στις εκλογές του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, Λάιφ-Έρικ Χολμ, ανέφερε ότι το κόμμα έχει ήδη καταθέσει πρόταση στη Bundestag, με την οποία ζητά τη μείωση του ενεργειακού φόρου στο φυσικό αέριο, τη βενζίνη και το ντίζελ στο ελάχιστο επίπεδο που προβλέπει η ΕΕ. Παράλληλα, προτείνει την κατάργηση του φόρου CO₂ και τη μείωση του ΦΠΑ.

Η κυβέρνηση του Μερτς βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τη δύσκολη εξίσωση της στήριξης των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος ενέργειας, χωρίς παράλληλα να εκτροχιάσει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Η πίεση από τις υψηλές τιμές καυσίμων και ενέργειας συνεχίζει να εντείνεται.

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