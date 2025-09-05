Συνθήματα Τσίπρα για «νέα εθνική πυξίδα και νέο πατριωτισμό» - Παρουσίασε σχέδιο ανάταξης

Ένα σχέδιο ανάταξης της Ελλάδας παρουσίασε από το βήμα του συνεδρίου του Economist στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Παρασκευής (5/9) ο Αλέξης Τσίπρας. Πριν ανέβει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης κι ενώ φουντώνουν οι φήμες πως ετοιμάζει νέο κόμμα, ο πρώην πρωθυπουργός πραγματοποίησε μία ηγετική εμφάνιση με την Μπέτυ Μπαζιάνα και τον Γιώργο Χουλιαράκη στο πλευρό του.

«Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, αλλά υπάρχει ανάγκη να αλλάξει η Ελλάδα. Χρειαζόμαστε μία νέα εθνική πυξίδα, έναν νέο πατριωτισμό για την ασφάλεια και την πρόοδο της πατρίδας μας. Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να συμμετέχουν όλες οι παραγωγικές δυνάμεις», είπε και παρότι δεν έκανε ανακοινώσεις για νέο φορέα, φαίνεται πως κάτι ετοιμάζει.

Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε ένα Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης, που υποστήριξε ότι αναπτύσσεται με ορίζοντα πενταετίας.

«Η χώρα χρειάζεται άμεσα ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ. Ένα σοκ εφάμιλλο των αντίστοιχων της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου», τόνισε εισαγωγικά και προσέθεσε: «Πρέπει να αναδείξουμε την άλλη Ελλάδα της αλληλεγγύης, της συνεισφοράς, του φιλότιμου και του πατριωτισμού. Όχι την Ελλάδα των σκανδάλων και του ΟΠΕΚΕΠΕ.»

Στο πλαίσιο αυτό κατέθεσε πρόταση για πατριωτική εισφορά των πλούσιων σε ένα ταμείο που θα διαθέτει κονδύλια για την παιδεία, την καινοτομία και την στέγαση των νέων.

Ακολούθως παρουσίασε εννέα άξονες του σχεδίου του για ανάταξη της χώρας.

Αναλυτικά είπε τα εξής:

Πρώτος Άξονας: «Ισχυρό και δίκαιο κράτος»

Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως πρώτο άξονα της πρότασής του την ανάγκη για «ισχυρό αλλά και δίκαιο κράτος». «Να λειτουργεί με κανόνες, αξιοκρατία και διαφάνεια· να υπηρετεί και όχι να ταλαιπωρεί τον πολίτη, να έχει στρατηγικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία», σημείωσε.





Έδωσε έμφαση στην εντιμότητα: «Η διαφθορά από θύλακες της κυβέρνησης διαβρώνει το κράτος, η αναξιοκρατία που ξεκινά από το Μαξίμου πλήττει την εμπιστοσύνη, η εύνοια προς συγγενείς, φίλους και κομματικούς παράγοντες απαξιώνει τη Δικαιοσύνη».

«Από το σημερινό “επιτελικό κράτος” της διαφθοράς, των πελατειακών σχέσεων και της κοινωνικής μεροληψίας, πρέπει να περάσουμε σε ένα κράτος φιλικό στον πολίτη και την ανάπτυξη», υπογράμμισε.





Πρότεινε:

Θεσμική θωράκιση του Κράτους Δικαίου

Αποδέσμευση της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία

Χρήση νέων τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης για διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία

Αξιολόγηση δομών και επιβράβευση των δημόσιων λειτουργών

Ανασυγκρότηση του διοικητικού μηχανισμού, προστατευμένου από κομματικές ή εξωθεσμικές παρεμβάσεις

Δεύτερος Άξονας: «Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου»

Ως δεύτερο άξονα ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε την ανάγκη για «παραγωγικό αναπροσανατολισμό». «Είναι έργο του κράτους να κατευθύνει την οικονομία στο δρόμο της παραγωγικότητας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, ώστε η ανάπτυξη να αποκτήσει σταθερό βηματισμό», σημείωσε.





Πρότεινε:

Ενίσχυση του πρωτογενή τομέα και της πράσινης/ευφυούς γεωργίας

Στήριξη της μεταποίησης ώστε το Made in Greece να σημαίνει ποιότητα και υπεραξία

Ολιστική βιομηχανική πολιτική για την ελληνική βιομηχανία

Επένδυση σε καινοτομία, startups υψηλής τεχνολογίας, αμυντική βιομηχανία, φάρμακα, ενέργεια, ναυπηγική

Δημιουργία βιομηχανικών και γεωγραφικών clusters

Δημιουργία βιομηχανικών και γεωγραφικών clusters Ανάπτυξη υποδομών και logistics parks

Επένδυση στην ψηφιακή οικονομία

Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας ώστε να γίνει κόμβος διαμετακομιστικός, τεχνολογικός και ενεργειακός (με αιχμή τις ΑΠΕ)

Τρίτος Άξονας: Στήριξη της εργασίας

Ως τρίτο άξονα, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε την ανάγκη για ουσιαστική ενίσχυση της εργασίας. «Ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει με υποτιμημένη την εργασία και με μια αγορά γεμάτη αντεργατικές διατάξεις», είπε.

Πρότεινε:

Πλήρη επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων

Αυστηρούς ελέγχους για τήρηση των εργασιακών ρυθμίσεων

Γενναίες αυξήσεις μισθών, ώστε να διασφαλίζεται αξιοπρεπής διαβίωση

Μείωση ωρών εργασίας με ταυτόχρονη αύξηση αποδοχών – στόχος το 35ωρο με καλύτερους μισθούς

Μείωση της υπερβολικά υψηλής φορολογίας της μισθωτής εργασίας

Τέταρτος Άξονας: «Ανθεκτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια»

Ως τέταρτο άξονα, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της ενεργειακής ασφάλειας. «Η Ελλάδα πρέπει να θωρακίσει τις υποδομές της απέναντι στην κλιματική κρίση και να πρωταγωνιστήσει στον μηδενισμό των εκπομπών», τόνισε.



Προτάσεις:

Δημιουργία εξωχρηματιστηριακής αγοράς ενέργειας, με τιμές από διμερή συμβόλαια και όχι από «καρτέλ

Κίνητρα σε παραγωγούς ΑΠΕ για εγκατάσταση μπαταριών στις υφιστάμενες μονάδες (το α’ εξάμηνο 2025 χάθηκε το 9% της παραγωγής λόγω ανεπάρκειας δικτύου/αποθήκευσης)

Διασύνδεση με το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της Κεντρικής Ευρώπης

Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός του εσωτερικού δικτύου σε «έξυπνο δίκτυο»

Επέκταση ενεργειακών κοινοτήτων, με προτεραιότητα σε αυτοπαραγωγούς-αυτοκαταναλωτές, ΜμΕ και βιομηχανία

Επέκταση του ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering) και σε επίπεδο κατοικίας

Πέμπτος Άξονας: «Δημογραφική ανθεκτικότητα»

Ως πέμπτο άξονα ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε το δημογραφικό, κάνοντάς το κεντρικό ζήτημα: «Η Ελλάδα γερνάει. Είναι υπαρξιακός κίνδυνος, το πρόβλημα των προβλημάτων», είπε. Τόνισε ότι χωρίς εργατικά χέρια, η παραγωγικότητα είναι κενό γράμμα και ότι το ασφαλιστικό κινδυνεύει ξανά με κατάρρευση.





Η λύση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι διπλή:

Αντιστροφή του ισοζυγίου υπέρ των γεννήσεων

Θετικό μεταναστευτικό ισοζύγιο

Προτάσεις:

Ριζικά μέτρα για πρόσβαση στη στέγη για νέα ζευγάρια

Δημόσιες επενδύσεις για περιβάλλον οικογενειακής ασφάλειας (Παιδεία, βρεφονηπιακοί, Υγεία)

Αύξηση κατώτατου και μέσου μισθού

Μόνιμα και γενναία κίνητρα για οικογένειες με δύο+ παιδιά

Φορολογικά, ασφαλιστικά και επιχειρηματικά κίνητρα για νέους

Δημιουργική μεταναστευτική πολιτική: ανοιχτή αγορά εργασίας όπου λείπουν χέρια, με σεβασμό στους νόμους

Παράδειγμα Ισπανίας: 500.000 ξένοι εργάτες σε 3 χρόνια προσέφεραν το μισό της ανάπτυξης

Έκτος Αξονας: Μείωση ιδιωτικού χρέους

Ως έκτο άξονα, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε το πρόβλημα του υψηλού ιδιωτικού χρέους. «Παρά το Σχέδιο Ηρακλής, τα κόκκινα δάνεια παραμένουν σε ομηρία εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις», είπε.



Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με το Σχέδιο Ηρακλής «παραχώρησε εγγυήσεις 23 δισ. ευρώ, αναλαμβάνοντας δυσανάλογο ρίσκο», την ώρα που τα funds προχωρούν σε ανατοκισμούς, πλειστηριασμούς και ρευστοποιήσεις.



Πρότεινε:

Ρεαλιστική απομείωση ιδιωτικού χρέους ώστε οι πολίτες να επανενταχθούν στην οικονομία

Διαχείριση ΜΕΔ με όρους κοινωνικής συμπεριληπτικότητας, ειδικά για τα ευάλωτα νοικοκυριά

Μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις με χαμηλό επιτόκιο

Δικαίωμα εξαγοράς των δανείων από τους ίδιους τους οφειλέτες, κοντά στην τιμή που τα αγόρασαν τα funds

Έβδομος Άξονας: Τεχνολογική αναβάθμιση και ψηφιακή αυτονομία

Ως έβδομο άξονα, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε την ανάγκη η Ελλάδα να αποκτήσει τεχνολογική αυτάρκεια: «Δεν μπορούμε να εξαρτόμαστε διαρκώς από την πανάκριβη εισαγωγή τεχνολογίας, είτε στην αμυντική βιομηχανία είτε στην πληροφορική και την καινοτομία».





Τόνισε ότι το μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο: «Οι Έλληνες επιστήμονες διαπρέπουν στο εξωτερικό. Δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε την επιστροφή τους, μπορούμε όμως να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις και την εμπειρία τους μέσα από ένα διεθνές δίκτυο επιστημόνων της διασποράς».

Προτάσεις:

Γενναία αύξηση δαπανών για έρευνα και καινοτομία

Δημιουργία τεχνολογικών πυρήνων γύρω από ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα, με συμμετοχή ιδιωτικού τομέα

Δημόσιες επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη, αλγόριθμους και κυβερνοασφάλεια

Εθνικό δίκτυο συνεργασίας με Έλληνες επιστήμονες της διασποράς

Όγδοος Άξονας: Αναδιανομή και Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης

Ως όγδοο άξονα, ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε την πρότασή του για νέο Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, με στόχο τη χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων και την αλλαγή του παραγωγικού προσανατολισμού της χώρας. «Η Ελλάδα χρειάζεται νέα εργαλεία χρηματοδότησης, δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους. Δεν επινοώ τον τροχό – αντίστοιχα ταμεία έχουν δημιουργηθεί ήδη σε Βρετανία και Γερμανία», είπε.



Προτάσεις:

Δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης με αξιοποίηση πόρων από δημόσιες επενδύσεις, το Υπερταμείο και την Αναπτυξιακή Τράπεζα

Νέο δημοσιονομικό μείγμα για διόρθωση αδικιών στη φορολογία

Επιστροφή μέρους του δημοσιονομικού περιθωρίου (3,5 δισ.) σε μισθωτούς και συνταξιούχους

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για μισθωτή εργασία και μικρές επιχειρήσεις

Ενίσχυση κοινωνικών δομών (Υγεία, Παιδεία, κοινωνική προστασία, στήριξη ευάλωτων και μείωση παιδικής φτώχειας)

Ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για Υγεία, Παιδεία και ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση

Ένατος Άξονας: Εθνική Ασφάλεια

Ως ένατο άξονα, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για την ανάγκη ενίσχυσης της Εθνικής Ασφάλειας. «Σήμερα η Ελλάδα αγοράζει προστασία με πανάκριβους και όχι πάντα αναγκαίους εξοπλισμούς – πάνω από 20 δισ. ευρώ τα τελευταία 6 χρόνια – χωρίς ούτε βίδα για την Εθνική Αμυντική Βιομηχανία», τόνισε.

Πρότεινε: