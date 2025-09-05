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Πλεύρης σε δομές φιλοξενίας: Επιστροφή ή φυλακή για τους παράνομους μετανάστες
Πολιτική
17:56 - 05 Σεπ 2025

Πλεύρης σε δομές φιλοξενίας: Επιστροφή ή φυλακή για τους παράνομους μετανάστες

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Θάνος Πλεύρης, πραγματοποίησε επισκέψεις σε δομές φιλοξενίας στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επισκέψεις στη Δομή Καβάλας, στη Δομή Δράμας και στη Δομή Λαγκαδικίων.  

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του, ο κ. Πλεύρης ενημερώθηκε για τη λειτουργία των δομών ενώ είχε συναντήσεις με τους διοικητές και τους εργαζόμενους, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο τους στη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κατέστησε σαφές σε όλες τις επισκέψεις του ότι το νομοσχέδιο που πρόσφατα έγινε νόμος του κράτους αφορά στον ουσιαστικό περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης. Τόνισε ότι όποιος εισέρχεται παράνομα στη χώρα μας διαπράττει πολύ σοβαρό ποινικό αδίκημα, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με κορώνες δήθεν ευαισθησίας, αλλά με συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες πολιτικές. Υπογράμμισε επίσης ότι δεν υφίστανται πλέον παράγοντες που να καθιστούν την Ελλάδα θελκτική για την παράνομη μετανάστευση, καθώς ο παράνομος μετανάστης θα αντιμετωπίζεται ως παράνομος, όπως προβλέπει ο νόμος: επιστροφή ή φυλακή.

Κατά την επίσκεψή του στις δομές Δράμας και Λαγκαδικίων, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Θάνος Πλεύρης, ξεκαθάρισε πως «το μήνυμα είναι φυλακή ή επιστροφή». Τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των τοπικών κοινωνιών και ανακοίνωσε ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα επισκεφθεί όλες τις δομές της Βόρειας Ελλάδας, ώστε να έχει ιδία αντίληψη για τις ανάγκες και να εξεταστούν τρόποι ενίσχυσης. Τέλος, κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχει σχέδιο αύξησης δομών, αλλά αντιθέτως στόχος είναι το κλείσιμό τους ή η μετατροπή επιλεγμένων σε κλειστού τύπου.

Τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου συνόδεψε ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, κ. Δημήτρης Γλυμής.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2025 - 20:34
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