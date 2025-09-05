Δεν βοήθησε το ΧΑ η ανάπτυξη: Οριακό θετικό πρόσημο στην εβδομάδα - Οι μετοχές με τις καλύτερες αποδόσεις

Οι ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ Β τριμήνου δεν έδωσαν την προσδοκώμενη ανοδική ώθηση στην αγορά , με τα στοιχεία να δείχνουν ανάπτυξη 1,7% χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς που έκαναν λόγο για 2%.

Ο απόηχος της είδησης αυτής μετουσιώθηκε σε άλλη μια – αποτυχημένη – απόπειρα διάσπασης του μηνιαίου σημείου καμπής των 2035 μονάδων (υψηλό ΓΔ στις 2039) και τελικό κλείσιμο στις 2023 -0.47%.

Optima +1.6%, ΕΛΠΕ +1.6% και ΔΕΗ +1,4% με τις καλύτερες αποδόσεις στον FTSE σε μια εβδομάδα σταθεροποίησης για το ΧΑ (ΓΔ +0,1% απόδοση εβδομάδας) με τον τζίρο στα 159 εκ. να υπολείπεται σταθερά από τα υψηλά του Αυγούστου.

ΟΠΑΠ -2.4%, EYΡΩΒ -1,7%, ΑΡΑΙΓ -1,3%, METLEN -0.8%, TITAN -1.6%, EΥΔΑΠ -1.68% με τις μεγαλύτερες απώλειες στην υψηλή κεφαλαιοποίηση.

Θετικά τα στοιχεία Αυγούστου για το ΔΑΑ -0,86% με την συνολική κίνηση στο οχτάμηνο να αυξάνεται κατά +6,8% στους 22,7 εκ. επιβάτες (εκ των οποίων η κίνηση εξωτερικού αυξήθηκε κατά 8,8%) ενώ και στις πτήσεις είχαμε αύξηση +5,9% (+9,1% οι πτήσεις εξωτερικού).

ΑΔΜΗΕ -2,1% εν μέσω αλληλοσυγκρουόμενων δηλώσεων από Έλληνες και Κύπριους αξιωματούχους σχετικά με την βιωσιμότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, DIMAND +1%, ΚΡΙ +1 και ΙΝΤΕΚ +1.3% στην μεσαία κεφαλαιοποίηση, υποχώρηση σε ΚΟΥΕΣ -0.9%, INTKA -1.4%, ΦΡΛΚ -0.7%.

Αποτελεσμάτων εξαμήνου συνέχεια την επόμενη εβδομάδα με αρκετές σημαντικές εισηγμένες να ανακοινώνουν μεγέθη (ΣΑΡ, ΔΑΑ, ΦΡΛΚ, ΕΛΧΑ, METLEN) για να συμπληρωθεί το παζλ του πρώτου μισού του έτους , με τα έως τώρα στοιχεία να δίνουν οριακή βελτίωση μεγεθών (πλην διυλιστηρίων) για τις 15/25 εταιρίες του Ftse που έχουν προβεί σε δημοσιεύσεις.

Η αδυναμία διάσπασης του κρίσιμου επιπέδου των 2035 δεν προδιαθέτει σε βραχυπρόθεσμη ανοδική κίνηση στην αγορά, κάτι που θα μπορούσε να ανατραπεί είτε από μια ευχάριστη έκπληξη από την DBRS ,είτε από μια συνολική ευρωπαϊκή άνοδο στις ευρωαγορές, είτε τέλος από ένα συνδυασμό ανακοινώσεων από τον πρωθυπουργό στην ΔΕΘ που θα καλύπτει τόσο τον τομέα της κατανάλωσης (μέσω αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών) όσο και την ανάπτυξη και την παραγωγή για τις επιχειρήσεις.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης