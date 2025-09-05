Μουζάκης: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης - Τροποποιήθηκε το καταστατικό

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Πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων».

Στη Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατέχουν συνολικά 21.916.555 μετοχές επί του συνόλου των 32.188.050 μετοχών της Εταιρείας, εκπροσωπώντας ποσοστό 68,0891% του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Εφόσον συγκεντρώνεται η απαραίτητη εκ του Καταστατικού απαρτία για τη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση συζητά και λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2024 - 31.12.2024.

Υποβάλλονται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1.1.2024 - 31.12.2024.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1.1.2024 - 31.12.2024.

Προτείνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση ο συμψηφισμός του ποσού των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1.1.2024 – 31.12.2024 με ζημίες παρελθουσών χρήσεων.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024 κατά το άρ. 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρ. 117 του Ν.4548/2018.

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1.1.2024 - 31.12.2024, σύμφωνα με το άρ. 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και η απαλλαγή των ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω χρήσης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρ. 117 του Ν.4548/2018.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε από τους Μετόχους συγκεντρώνοντας την απαραίτητη πλειοψηφία.

Θέμα 4ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 σύμφωνα με το άρ. 112 του Ν. 4548/2018.

Υποβάλλεται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση η εγκεκριμένη από 10.4.2025 Ετήσια Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024, η οποία έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 1.1.2024 - 31.12.2024.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

Θέμα 5ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος 2024 και προέγκριση για το έτος 2025 σύμφωνα με το άρ. 109 του Ν. 4548/2018.

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 1.1.2024 - 31.12.2024.

Περαιτέρω, προτείνεται η προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών για τη χρήση 1.1.2025 - 31.12.2025 ύψους περίπου ευρώ ενενήντα δύο χιλιάδων (€92.000,00).

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

Θέμα 6ο: Εκλογή δύο (2) ορκωτών ελεγκτών λογιστών -τακτικού και αναπληρωματικού- για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) για τη χρήση 1.1.2025 - 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση ότι έλαβε προσφορές για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και του φορολογικού ελέγχου των φορολογικών δηλώσεων της χρήσης 2025 της Εταιρείας, προτείνοντας προς έγκριση την προσφορά της Εταιρείας με την επωνυμία «COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ι.Κ.Ε.» ως πιο συμφέρουσα.

Η αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας καθορίζεται στο ποσό των €5.500 για τον έλεγχο των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1.2025 - 30.6.2025 και στο ποσό των €10.500 για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Επιπλέον, η αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας για τον φορολογικό έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων της χρήσης 2025 ανέρχεται στο ποσό των €7.500 πλέον ΦΠΑ.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

Θέμα 7ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρ. 44 του Ν. 4449/2017.

Υποβάλλεται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

Θέμα 8ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 9 του Ν. 4706/2020.

Υποβάλλεται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 9 του Ν. 4706/2020.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

Θέμα 9ο: Τροποποίηση Καταστατικού Προτείνονται προς τροποποίηση τα κάτωθι άρθρα του Καταστατικού:

1. Στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, της καταχώρισης στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας, προτείνεται σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό Λειτουργίας και τις οδηγίες του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων η τροποποίηση του άρ. 7 του Καταστατικού ως ακολούθως:

«Οι πάσης φύσεως τίτλοι που εκδίδει η εταιρεία δύνανται να καταχωρούνται σε Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε λογιστική μορφή μετά από αποϋλοποίηση. Οι μετοχές της εταιρείας είναι άυλες, ονομαστικές, κοινές, με δικαίωμα ψήφου. Μεταβιβάζονται μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τις περί μεταβιβάσεις μετοχών εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το «Βιβλίο μετόχων» μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή από Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής 4 πιστοποίησης από το μητρώο του κ.α.τ. ή από την υποδομή αγοράς τ.κ.κ. ή μέσω των διαμεσολαβητών κατά περίπτωση.

Οι μετοχές της εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις».

2. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της από 26.4.2024 ανασυγκρότησής του, αποτελείται πλέον από έξι (6) μέλη, καίτοι ουδέποτε έχει τεθεί ζήτημα αδυναμίας λήψης απόφασης λόγω ισοψηφίας, εντούτοις στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 3 του άρ. 12 του Καταστατικού ως ακολούθως:

«Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι’ απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου».

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

Θέμα 10ο: Ανανέωση εγκρίσεως Πολιτικής Αποδοχών.

Κατόπιν παρέλευσης της χρονικής διάρκειας ισχύος της, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 110 του Ν. 4548/2018, προτείνεται η ανανέωση της εγκρίσεως της Πολιτικής Αποδοχών.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

Θέμα 11ο: Διάφορα Θέματα.

Ουδέν έτερο θέμα τέθηκε προς συζήτηση.