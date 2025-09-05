Ζελένσκι: «Ουσιαστικές» οι συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας

Έπειτα από τη συνάντησή του με τον Αντόνιο Κόστα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμμετείχε σε συνομιλίες με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο.

Οι δύο ηγέτες είχαν συχνές διαφωνίες τα τελευταία χρόνια, κυρίως όσον αφορά τις σχέσεις με τη Ρωσία. Ο Φίτσο έχει διατηρήσει επαφές με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και έχει πραγματοποιήσει αρκετές συναντήσεις μαζί του, ενώ η Σλοβακία παραμένει έντονα εξαρτημένη από τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Φίτσο συναντήθηκε ξανά με τον Πούτιν στην Κίνα, όπου τάχθηκε υπέρ της «τυποποίησης» των διμερών σχέσεων, περιλαμβάνοντας και τη βελτίωση των οικονομικών δεσμών — μια θέση που παραμένει περιθωριακή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφερόμενος στη συνάντηση, ο Ζελένσκι δήλωσε στο ουκρανικό πρακτορείο Ukrinform πως οι συνομιλίες με τον Φίτσο ήταν «ουσιαστικές».

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.