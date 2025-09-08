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Παπασταύρου: Συμμετέχει στο Gastech Forum του Μιλάνο
Πολιτική
20:21 - 08 Σεπ 2025

Παπασταύρου: Συμμετέχει στο Gastech Forum του Μιλάνο

Reporter.gr Newsroom
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Στις εργασίες του διεθνούς ενεργειακού «Gastech Forum» που διεξάγεται 9-12 Σεπτεμβρίου στο Μιλάνο της Ιταλίας, θα συμμετάσχει αύριο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου. 

Η Gastech αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή διοργάνωση για τον ενεργειακό κλάδο, στο πλαίσιο της οποίας συναντώνται οι εκπρόσωποι κυβερνήσεων και βιομηχανίας, καθώς και υπεύθυνοι χάραξης ενεργειακής πολιτικής. Ως κεντρική θεματική έχει αναδειχθεί ο κομβικός ρόλος του φυσικού αερίου στην προσπάθεια παροχής προσιτής, αξιόπιστης ενέργειας, χαμηλών εκπομπών άνθρακα, για την κάλυψη των αυξανόμενων παγκόσμιων ενεργειακών απαιτήσεων.Παράλληλα, στο φετινό forum ξεχωρίζει η παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών και Επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, DougBurgum και του Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, ChrisWright.

Ο κ. Παπασταύρου στο περιθώριο του Gastech Forum, θα έχει σειρά συναντήσεων με ομολόγους του και επικεφαλής διεθνών ενεργειακών ομίλων και ειδικότερα με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Doug Burgum, τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, τον Executive VicePresident for Commercial & Strategy και CFO της ConocoPhillips, Andy O’Brian, ο CEO της Venture Capital, MikeSabel.

Επιπροσθέτως, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συμμετάσχει σε δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Ηπρώτη θα διεξαχθεί αύριο, Τρίτη, με θέμα «Leveraging energypolicy to achieve energy security and sustainability goals».Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι στρατηγικές και πολιτικές για την ενίσχυση της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας, οι οποίες θα διατηρούν παράλληλα τη δέσμευση για απανθρακοποίηση και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, ο κ. Παπασταύρου θα συμμετάσχει σε μία ακόμη συζήτηση, με θέμα «Impactful andcompetitive pathways to decarbonising Europe’s energysystem». Θα εξεταστεί το πώς μπορεί να επιτευχθεί μια συντονισμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, η οποία θα εξασφαλίσει την ομαλή και δίκαιη μετάβαση σε μια απανθρακοποιημένηευρωπαϊκή οικονομία. Τέλος, θα επισκεφθεί τα εκθεσιακά περίπτερα των ελληνικών εταιρειών ενέργειας που συμμετέχουν.

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