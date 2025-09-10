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Πνευματικά δικαιώματα: © European Union 2024 - Source : EP
Πολιτική
18:19 - 10 Σεπ 2025

Μανιάτης: Δικαίωση της πατριωτικής πολιτικής μας (2010-2014) η προσφορά της Chevron

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση της υποβολής προσφοράς από την Κοινοπραξία CHEVRON και HELLENIQ ENERGY, o Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, καθ. Γιάννης Μανιάτης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Δικαίωση της πατριωτικής πολιτικής μας 2010-2014 αποτελεί η σημερινή ανακοίνωση της υποβολής προσφοράς από την αμερικανική CHEVRON και την HELLENIQ ENERGY στον διαγωνισμό για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης.

Πρόκειται για μια ηχηρή επιβεβαίωση της στρατηγικής που σχεδίασε και υλοποίησε το ΠΑΣΟΚ εδώ και 14 χρόνια. Τότε, με διορατικότητα και υπευθυνότητα, η Ελλάδα προχώρησε στην οριοθέτηση περιοχών εντός της δικής της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, κατοχυρώνοντας τα κυριαρχικά της δικαιώματα και ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίηση του εθνικού πλούτου.

Με το Ν.4001/2011 δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο πλαίσιο για τους υδρογονάνθρακες στη χώρα, ορίσαμε τα όρια της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και στη συνέχεια αναθέσαμε και ολοκληρώσαμε τις σεισμικές έρευνες, που ακόμα και σήμερα αξιοποιούν οι εταιρείες για να δραστηριοποιηθούν στη περιοχή.

Η κορύφωση ήταν ο μεγάλος διεθνής διαγωνισμός του 2014 για 20 θαλάσσια οικόπεδα στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης, για 5 από τα οποία σήμερα εκδηλώνει ενδιαφέρον η CHEVRON.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ., εγκλωβισμένη στη δική της ατολμία και στις διαρκείς ταλαντεύσεις της, άφησε για 6 χρόνια ανεκμετάλλευτη αυτή την πατριωτική κρίσιμη παρακαταθήκη, δεν προκήρυξε με δική της πρωτοβουλία ούτε έναν διεθνή διαγωνισμό, έβαλε ακόμη και σε κίνδυνο εθνικά συμφέροντα, εκθέτοντας τη χώρα σε σοβαρούς γεωπολιτικούς κινδύνους και στέλνοντας λάθος μηνύματα στους γείτονες.

Χρειάστηκε να αλλάξει η πολιτική ηγεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και να ζητήσει από μόνη της η CHEVRON θαλάσσια οικόπεδα για τα οποία αξιοποίησε σεισμικά δεδομένα που είχαμε συλλέξει ήδη από το 2012-2013, ώστε να «θυμηθεί» ξανά η κυβέρνηση τη σημασία των ερευνών.

Σήμερα, η ίδια η πραγματικότητα δικαιώνει τις επιλογές μας και αποκαλύπτει τη γύμνια μιας κυβέρνησης που ακολουθεί, αντί να ηγείται.

Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι γνωρίζει πώς να χαράζει στρατηγικές με μακροπρόθεσμο όραμα, που υπερβαίνουν τις συγκυρίες και δικαιώνονται στην πράξη.

Η Ελλάδα αξίζει μια κυβέρνηση που να σχεδιάζει, να τολμά και να προστατεύει τα εθνικά συμφέροντα – όχι μια κυβέρνηση που τρέχει πάντα πίσω από τις εξελίξεις».

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