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Χρηματιστήριο: Έσπασε το αρνητικό σερί, παρά τη διεθνή αστάθεια - Οι μετοχές που ξεχώρισαν
Σχόλια Αγοράς
17:30 - 10 Σεπ 2025

Χρηματιστήριο: Έσπασε το αρνητικό σερί, παρά τη διεθνή αστάθεια - Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Reporter.gr Newsroom
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Εν μέσω νέων γεωπολιτικών εντάσεων πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τα μέτωπα τόσο στη Μέση Ανατολή (Κατάρ) όσο και στην Ουκρανία (Πολωνία) να διευρύνονται. Οι αγορές ωστόσο δείχνουν ψύχραιμες (Stoxx 600 +0.45%).

Στο ίδιο πλαίσιο και η ελληνική αγορά με τον ΓΔ σε σχετικά μικρό εύρος διακύμανσης (2015-2031) και κλείσιμο στις 2031 μονάδες +0,84% στα υψηλά ημέρας, αλλά χαμηλότερα από το μηνιαίο σημείο καμπής των 2035 με τον τζίρο κοντά στο μέσο όρο του μήνα (200 εκ.)

Ισχυρά κέρδη για ΕΥΡΩΒ +3,5%, ΜΟΗ +2%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,8% η οποία τεστάρει την αγορά για νέο επταετές ομόλογο ύψους 350-500 εκ. , Οptima +1.7% , ΕΛΠΕ +1,6% και OTE +1,5% με αναλογία 14/9 υπέρ των ανοδικών στον FTSE.

Απώλειες για Metlen -0.68% παρά το αισιόδοξο cc της διοίκησης για επίτευξη ebitda ύψους 1 δις για το σύνολο της χρήσης , Aktr -0.1% μετά και την ακύρωση του deal με την Prodea για εξαγορά 39 ακινήτων ύψους 500 εκ. , ΣΑΡ -1.97% παρά τα βελτιωμένα μεγέθη εξαμήνου με +19% στα κέρδη και ΑΡΑΙΓ -0,14%.

Μικτή εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με ΑΒΑΞ +4,2%, ΟΛΘ +1,1% και ΠΡΟΦ +1% ενώ στο κόκκινο ο ΦΡΛΚ -4% λόγω αναιμικών αποτελεσμάτων εξαμήνου , πτωτικά και οι μετοχές στην μικρή με ΔΟΜΙΚ -3%, ΜΟΤΟ -1,8%, ΛΟΥΛΗ -2,3% με εξαίρεση την ΦΑΙΣ +5,5%.

Μεγάλη η ζήτηση για το νέο ομόλογο της Bochgr με πάνω από 2,8 δισ. στο βιβλίο προσφορών, υψηλότερα τα έσοδα για την ΟΤΟΕΛ στα 286 εκ. αλλά μειωμένα τα κέρδη στα 30 εκ. (-12,6%).

Νέα έκθεση από την BofA για τις ελληνικές τράπεζες με top pick την ΕΥΡΩΒ με τιμή στόχο στα 4,45 και περιθώριο ανόδου 42%, σύσταση αγοράς και για ΠΕΙΡ και ΑΛΦΑ, ουδέτερη σύσταση για την ΕΤΕ.

Ξεκίνησαν οι παρουσιάσεις από την ΙΝΛΟΤ τόσο για την ΑΜΚ των 400 εκ. αλλά και γενικότερα για την ευρύτερη συμφωνία εξαγοράς της Ballys με τα στοιχεία του ενοποιημένου σχήματος (μεγέθη 2024) να δείχνουν έσοδα 1 δις και ebitda περίπου 420 εκ. Στο νέο σχήμα – μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών – οι βασικοί μέτοχοι θα είναι η Bally’s με 60% και η οικ. Κόκκαλη με 8% περίπου.

Θετικό το πρόσημο από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό Αυγούστου στο 2,9% (από 3,1%).

Αναμονή για την βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση της αγοράς με τα στενά όρια διακύμανσης (2000-2035) να δείχνουν ότι η ώθηση στον ΓΔ όταν διασπαστούν (είτε ανοδικά είτε πτωτικά) δεν θα είναι μικρότερη από 60 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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