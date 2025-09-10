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Επίσημη προσφορά Chevron για παραγωγή υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης - H γεωπολιτική διάσταση
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17:34 - 10 Σεπ 2025

Επίσημη προσφορά Chevron για παραγωγή υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης - H γεωπολιτική διάσταση

Reporter.gr Newsroom
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Η αμερικανική Chevron κατέθεσε προσφορά από κοινού με την Helleniq Energy για την έρευνα και την παραγωγή υδρογονανθράκων νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2104/30.04.2025), για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στις τέσσερις υπεράκτιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, η HELLENiQ ENERGY Holdings ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με την CHEVRON, συμμετείχε στην εν λόγω διαδικασία.

Η προσφορά υποβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τους κανόνες της σχετικής Πρόσκλησης.

Η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή για τη HELLENiQ ENERGY Holdings στοχεύει στο να συμπληρώσει τις περιοχές στις οποίες ήδη έχει δραστηριότητα σε έρευνα και παραγωγή, ενώ για την CHEVRON σηματοδοτεί την είσοδό της στην Ελλάδα».

Η εξέλιξη αυτή έχει και γεωπολιτική σημασία για την Ελλάδα, καθώς το ενδιαφέρον της αμερικανικής Chevron για τις δύο περιοχές νοτίως της Κρήτης επισφραγίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος στην αμφισβητούμενη από την Τουρκία περιοχή και καταργεί στο πεδίο το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η Ελλάδα μετατρέπεται σε «σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναγνωρίζεται από την ΕΕ και τις ΗΠΑ» σχολίασε σχετικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδική αναφορά έκανε και στην αυριανή επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκμαν, με τον οποίο θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Αύριο θα υποδεχθώ στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών που διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο της Ενέργειας για να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίον αναβαθμίζουμε διαρκώς τον στρατηγικό, γεωπολιτικό ενεργειακό ρόλο της πατρίδας μας», είπε.

Παπασταύρου: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια

Με την ολοκλήρωση του Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και στις νοτίως της Πελοποννήσου, και σε συνέχεια ανακοίνωσης της HELLENiQ Energy, από κοινού με τη CHEVRON, για υποβολή προσφοράς, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε:

«Σήμερα, η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Έτσι, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας.

Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας.

Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή.

Από αύριο προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες».

Σημειώνεται ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Αμερικανού «τσάρου» της ενέργειας, Νταγκ Μπέργκαμ, στην Αθήνα.

Ο Μπέργκαμ, υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου, θα βρεθεί στην Ελλάδα την Πέμπτη (11/9), κατά τη διάρκεια του πρώτου ταξιδιού εκτός ΗΠΑ. Στην κορυφή της ατζέντας του βρίσκεται το ζήτημα της ενίσχυσης των εξαγωγών αμερικανικού LNG στην Ευρώπη και η ναυπηγική βιομηχανία.

Η επίσκεψή του στην Αθήνα θεωρείται καθοριστική για το ρόλο της χώρας μας ως σημαντικού περιφερειακού ενεργειακού κόμβου.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2025 - 21:18
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