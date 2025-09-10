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Παπασταύρου για Chevron: Νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Ελλάδας
Πολιτική
17:37 - 10 Σεπ 2025

Παπασταύρου για Chevron: Νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
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«Κλείδωσε» το ενδιαφέρον της αμερικανικής Chevron για τις δύο περιοχές, καθώς η εταιρεία μαζί με την Helleniq Energy υπέβαλε προσφοράς στο διεθνή διαγωνισμό για τα μπλοκ νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου, παίρνοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.  

Πρόκειται για μία εξέλιξη με πολλά μηνύματα, αφού με αυτόν τον τρόπο επισφραγίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, τη στιγμή που η Τουρκία αμφισβητεί την περιοχή νότια της Κρήτης προσπαθώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα με το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Σε δήλωσή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του, λέγοντας ότι η κίνησή αυτή «ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας».

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Παπασταύρου

«Σήμερα, η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Έτσι, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας.

Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας.

Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή.

Από αύριο προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες».

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2025 - 19:43
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