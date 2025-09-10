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ΗΠΑ: Πτωτική αναθεώρηση των αποθεμάτων χονδρικής τον Ιούλιο - Αυξήθηκαν κατά μόλις 0,1%
Ειδήσεις
17:44 - 10 Σεπ 2025

ΗΠΑ: Πτωτική αναθεώρηση των αποθεμάτων χονδρικής τον Ιούλιο - Αυξήθηκαν κατά μόλις 0,1%

Reporter.gr Newsroom
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Τα αποθέματα χονδρικής στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Ιούλιο, αλλά σε μικρότερο βαθμό από τις αρχικές εκτιμήσεις, υποδηλώνοντας ότι οι επιχειρήσεις δεν έσπευσαν να αναπληρώσουν πλήρως τα αποθέματά τους μετά την εξάντλησή τους το δεύτερο τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, τα αποθέματα των χονδρεμπόρων αυξήθηκαν κατά 0,1%, αντί για 0,2% που είχε εκτιμηθεί προηγουμένως, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Απογραφών του Υπουργείου Εμπορίου την Τετάρτη (10/9). Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters ανέμεναν ότι η εκτίμηση του περασμένου μήνα δεν θα αναθεωρούνταν.

Τα αποθέματα αποτελούν βασικό στοιχείο του ΑΕΠ και τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 0,2%, ενώ τον Ιούλιο καταγράφηκε αύξηση 1,3%, σε ετήσια βάση. Από τα επιμέρους στοιχεία, τα αποθέματα χονδρικής αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 1,6%, ενώ αντίθετα, τα αποθέματα ενδυμάτων αυξήθηκαν κατά 1,9%, τα αποθέματα συνταγογραφούμενων φαρμάκων κατά 1,8% και τα αποθέματα τροφίμων κατά 2,0%.

Σημειώνεται ότι τα αποθέματα μειώθηκαν με ετήσιο ρυθμό 32,9 δισ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο, αφαιρώντας 3,29 ποσοστιαίες μονάδες από το ΑΕΠ, ωστόσο αυτή η απώλεια αντισταθμίστηκε από τη συμβολή 4,95 ποσοστιαίων μονάδων που προέκυψε από το μικρότερο εμπορικό έλλειμμα.

Οι πωλήσεις των χονδρεμπόρων αυξήθηκαν κατά 1,4% τον Ιούλιο, μετά από άνοδο 0,7% τον Ιούνιο, με αποτέλεσμα οι χονδρέμποροι να χρειάζονται 1,28 μήνες για να «καθαρίσουν» τα αποθέματά τους, ελαφρώς καλύτερα σε σχέση με τους 1,29 μήνες του Ιουνίου.

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