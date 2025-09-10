ΗΠΑ: Πτωτική αναθεώρηση των αποθεμάτων χονδρικής τον Ιούλιο - Αυξήθηκαν κατά μόλις 0,1%

Συγκεκριμένα, τα αποθέματα των χονδρεμπόρων αυξήθηκαν κατά 0,1%, αντί για 0,2% που είχε εκτιμηθεί προηγουμένως, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Απογραφών του Υπουργείου Εμπορίου την Τετάρτη (10/9). Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters ανέμεναν ότι η εκτίμηση του περασμένου μήνα δεν θα αναθεωρούνταν.
Τα αποθέματα αποτελούν βασικό στοιχείο του ΑΕΠ και τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 0,2%, ενώ τον Ιούλιο καταγράφηκε αύξηση 1,3%, σε ετήσια βάση. Από τα επιμέρους στοιχεία, τα αποθέματα χονδρικής αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 1,6%, ενώ αντίθετα, τα αποθέματα ενδυμάτων αυξήθηκαν κατά 1,9%, τα αποθέματα συνταγογραφούμενων φαρμάκων κατά 1,8% και τα αποθέματα τροφίμων κατά 2,0%.
Σημειώνεται ότι τα αποθέματα μειώθηκαν με ετήσιο ρυθμό 32,9 δισ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο, αφαιρώντας 3,29 ποσοστιαίες μονάδες από το ΑΕΠ, ωστόσο αυτή η απώλεια αντισταθμίστηκε από τη συμβολή 4,95 ποσοστιαίων μονάδων που προέκυψε από το μικρότερο εμπορικό έλλειμμα.
Οι πωλήσεις των χονδρεμπόρων αυξήθηκαν κατά 1,4% τον Ιούλιο, μετά από άνοδο 0,7% τον Ιούνιο, με αποτέλεσμα οι χονδρέμποροι να χρειάζονται 1,28 μήνες για να «καθαρίσουν» τα αποθέματά τους, ελαφρώς καλύτερα σε σχέση με τους 1,29 μήνες του Ιουνίου.