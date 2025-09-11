Μητσοτάκης: Υποδεχόμαστε τη νέα σχολική χρονιά με 431 πλήρως ανακατασκευασμένα σχολεία

Στο 8ο δημοτικό σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας βρεθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Πέμπτης (11/9), ημέρα έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε από τη διευθύντρια του σχολείου στους χώρους της εκπαιδευτικής μονάδας που ανακαινίστηκε με το πρόγραμμα «Μαριέτα Γιαννάκου» με το οποίο έχουν ανακαινιστεί συνολικά 431 σχολικές μονάδες, ενώ προβλέπεται η αναβάθμιση συνολικά άλλων 2.500 σχολείων.

Στο μήνυμά του ο Κυρ. Μητσοτάκης για την έναρξη της σχολικής χρονιάς είπε,, «πρώτα απ’ όλα θα ήθελα ένα θερμό χειροκρότημα για τα πρωτάκια μας. Οι μεγαλύτερες τάξεις που έχετε αγαπήσει αυτό το σχολείο, το θυμόσασταν στην κατάσταση την οποία ήταν. Ήταν η κατάσταση, αγαπητέ μου Δήμαρχε, κυρία Διευθύντρια την οποία είδα και εγώ όταν βρέθηκα μαζί σας πριν από λίγους μήνες για να εξαγγείλουμε ένα πραγματικά πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα ανακατασκευής σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Είναι το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”. Για τους μικρότερους φίλους μας, η Μαριέττα Γιαννάκου, ήταν η υπουργός Παιδείας. Έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, αλλά ταύτισε την πολιτική της παρουσία με την αγάπη της για τη δημόσια παιδεία.

Σήμερα, υποδεχόμαστε τους μαθητές, τους δασκάλους, τους γονείς σε ένα σχολείο το οποίο έχει πλήρως ανακατασκευαστεί.

Καινούριες τουαλέτες, καινούριες τάξεις, καινούργια βαψίματα, μονώσεις, πόρτες, κουφώματα, παράθυρα, άλλα και γήπεδα ανακατασκευασμένα έτσι ώστε, να περνάτε περισσότερο καιρό παίζοντας μπάσκετ, μπάλα και ποδόσφαιρο και λιγότερο καιρό στα κινητά τηλέφωνα. Όπως στο σχολείο, το δικό σας στο 8ο Δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας, το κουδούνι θα χτυπήσει σε άλλα 430 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου έγιναν αντίστοιχες σημαντικές παρεμβάσεις».