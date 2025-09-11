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Κασσελάκης: Στη ΔΕΘ θα παρουσιαστεί ένα μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει η χώρα
Πολιτική
09:59 - 11 Σεπ 2025

Κασσελάκης: Στη ΔΕΘ θα παρουσιαστεί ένα μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει η χώρα

Reporter.gr Newsroom
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Ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης υπόσχεται να παρουσιάσει ο Στέφανος Κασσελάκης στη ΔΕΘ, μιλώντας όχι απλώς για πολιτικές εξαγγελίες, αλλά για μια συνολική αλλαγή πλεύσης στον τρόπο που λειτουργεί η ελληνική δημοκρατία.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», το πρωί της Πέμπτης (11/9), ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας έστρεψε τα πυρά του ευθέως προς το σημερινό πολιτικό σύστημα, χαρακτηρίζοντας το ως «κουρασμένο», «ανέμπνευστο» και, κυρίως, απομακρυσμένο από τις ανάγκες των πολιτών. «Οι πολιτικοί είναι για τους πολίτες. Όχι για να εμφανίζονται επικοινωνιακά στη ΔΕΘ ενώ στις κρίσιμες στιγμές είναι άφαντοι», σχολίασε, με αφορμή την απουσία του πρωθυπουργού από τα πύρινα μέτωπα του Αυγούστου.

Ανακοίνωσε ότι στη ΔΕΘ δεν θα προβεί σε παραδοσιακές «παροχολογικές» εξαγγελίες, αλλά θα περιγράψει ένα ριζικά νέο μοντέλο για τη χώρα. Όπως εξήγησε, η φιλοσοφία του βασίζεται στο ότι «η πολιτική πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία και οι πολιτικοί να την αφήσουν ήσυχη». Γι’ αυτό και θα προτείνει αλλαγές που ξεκινούν από το πώς εκλέγονται οι βουλευτές και φτάνουν μέχρι το πώς εκπαιδεύονται τα παιδιά.

Έντονη ήταν η κριτική του στο εκλογικό σύστημα, δηλώνοντας: «Δεν είναι ντροπή που κάθε κυβέρνηση αλλάζει τον εκλογικό νόμο με 151 ψήφους; Πώς να υπάρξει σταθερότητα έτσι;». Προανήγγειλε μάλιστα πως στην ομιλία του θα παρουσιάσει ένα νέο σύστημα εκλογής, θεωρώντας ότι η χώρα πάσχει από «υστέρημα δημοκρατίας» και «χαμηλή ποιότητα αντιπροσώπευσης».

Εκτός από τη θεσμική αναδιάρθρωση, ο Κασσελάκης αναφέρθηκε και στις διεθνείς συνεργασίες στον ενεργειακό τομέα. Σχολιάζοντας την πρόσφατη συμφωνία Chevron – Hellenic Energy, υποστήριξε ότι «δεν είναι επιτυχία της κυβέρνησης, είναι επιτυχία του ελληνικού λαού». Και πρόσθεσε: «Με όλο τον σεβασμό, εγώ τέτοιες συμφωνίες τις κάνω καλύτερα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν είναι εκεί το θέμα όμως. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση να αξιοποιηθεί ο εθνικός πλούτος για το καλό της κοινωνίας, όχι για να συμψηφίζουμε συμφωνίες με μνημόνια όπως το τουρκολιβυκό».

Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση για αδράνεια σε ζητήματα διαφθοράς, φέρνοντας ως παράδειγμα την υπόθεση με τις έρευνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κύπρο: «Αν αποδειχτεί ότι πολιτικοί σταμάτησαν το έργο για λόγους διαφθοράς, τότε μιλάμε για εσχάτη προδοσία».

Στο οικονομικό πεδίο, ξεκαθάρισε ότι το Κίνημα Δημοκρατίας είναι υπέρ των φορολογικών ελαφρύνσεων, αλλά όχι των ευκαιριακών μέτρων. «Το μέρισμα της ανάπτυξης δεν πρέπει να δίνεται εκ των υστέρων, αφού πρώτα έχεις ξεζουμίσει τον πολίτη με φόρους. Το μέρισμα πρέπει να υπάρχει στην πηγή», είπε χαρακτηριστικά.

Παρουσιάζοντας τις βασικές του θέσεις για το φορολογικό, τάχθηκε υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ στο 15%, λέγοντας ότι έτσι θα μειωθεί και η φοροδιαφυγή. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη για ένα «απλό και σταθερό σύστημα», που δεν θα αλλάζει κάθε τόσο και θα παρέχει προβλεψιμότητα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. «Όταν κάποιος θέλει να κάνει οικογένεια ή να επενδύσει, δεν μπορεί να βασίζεται σε παροδικά μέτρα», τόνισε.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να υιοθετήσει λογικές παροχολογίας: «Δεν είμαι παροχολόγος. Χρειάζεται αναδιανομή του πλούτου εκεί που πρέπει και ένα νέο μοντέλο αξιοποίησης των πόρων προς τη σωστή κατεύθυνση». Όσον αφορά, δε, τον Αλέξη Τσίπρα χαρακτήρισε τις τελευταίες του κινήσεις ως «γελοιότητες» και υποστήριξε πως η ομιλία του στη Θεσσαλονίκη δεν είχε καμία δυναμική και δεν ειπώθηκε τίποτε το «φρέσκο».

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