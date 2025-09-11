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Τσάρλι Κερκ: Ένας υπέρμαχος της οπλοκατοχής δολοφονείται σε δημόσια θέα – Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής
Ειδήσεις
09:15 - 11 Σεπ 2025

Τσάρλι Κερκ: Ένας υπέρμαχος της οπλοκατοχής δολοφονείται σε δημόσια θέα – Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Reporter.gr Newsroom
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Ο Τσάρλι Κερκ, ένας από τους πιο διακεκριμένους influencers και πολιτικούς ακτιβιστές της συντηρητικής παράταξης στις ΗΠΑ, πιστός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ και υπέρμαχος της οπλοκατοχής και οπλοφορίας, δολοφονήθηκε χθες, Τετάρτη (10/9), ενώ μιλούσε μπροστά σε πλήθος στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωνε η οργάνωσή του, Turning Point USA.  

Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ

Την τελευταία δεκαετία, ο Κερκ κατάφερε να επιβληθεί δυναμικά στη δημόσια σφαίρα· με λόγο που απευθυνόταν κυρίως σε νέους συντηρητικούς, με εκστρατείες εναντίον της λεγόμενης «woke» κουλτούρας και με έμφαση σε αξίες, όπως η ελευθερία της έκφρασης, η οικογένεια, η θρησκεία και το δικαίωμα οπλοκατοχής.

Γεννημένος στα προάστια του Σικάγο, ο Κερκ εγκατέλειψε τις σπουδές του σε κολέγιο για να αφοσιωθεί στον πολιτικό ακτιβισμό. Σε ηλικία 18 ετών συνίδρυσε την πολιτική οργάνωση Turning Point USA, που στόχευε στη διάδοση συντηρητικών ιδεών στα πανεπιστήμια, τα οποία θεωρούσε ως προπύργια «φιλελεύθερων» ιδεών. Μέσα από αυτό το πλαίσιο έκανε γνωστή τη λειτουργία της με επιθέσεις στην πανεπιστημιακή κουλτούρα, με σάλτσες πολιτικού ακτιβισμού, παρουσιάσεις με έντονη οπτική και χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και podcast.

Έγινε, επίσης, γνωστός για το πρόγραμμα «Professor Watchlist», μέσα από το οποίο καταγραφόντουσαν καθηγητές που κατηγορούνταν για φιλοαριστερή ιδεολογία ή υπέρ της «woke» προπαγάνδας στην εκπαίδευση. Οι απόψεις του πολλές φορές προκάλεσαν αντιδράσεις — κατηγορήθηκε για αντι-trans δηλώσεις, διασπορά θεωριών συνωμοσίας σχετικά με τις εκλογές του 2020, αλλά και για δυσπιστία απέναντι στην επιστήμη της πανδημίας.

Ο Κερκ, αν και ποτέ δεν εξελέγη σε δημόσιο αξίωμα, απέκτησε μεγάλη πολιτική επιρροή. Οργανώνοντας εκδηλώσεις, περιοδείες σε πανεπιστήμια, ομιλίες, podcast και ραδιοφωνικά σόου, συγκέντρωνε χιλιάδες οπαδούς—ιδιαίτερα μεταξύ της νεολαίας—που συμμετείχαν ενεργά στην ατζέντα του. Η Turning Point USA, παράλληλα, συνεργαζόταν με χορηγούς, ομάδες υποστηρικτών και εξέχοντες συντηρητικούς, εδραιώνοντας τη θέση της στη βάση του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Η δολοφονία του δεν είναι μόνο απώλεια για τον Κερκ προσωπικά — σηματοδοτεί και ένα ισχυρό σοκ πολιτικά, ανοίγοντας νέες συζητήσεις στις ΗΠΑ γύρω από την πολιτική βία, την ασφάλεια σε εκδηλώσεις και την ένταση της διχόνοιας στην πολιτική σφαίρα.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει γνωστά κάποια στοιχεία για τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε η επίθεση, αλλά πολλά παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η στιγμή του πυροβολισμού

Όπως δείχνει και ένα βίντεο που έχει κάνει από χθες το γύρο του διαδικτύου, ο Κερκ βρισκόταν καθιστός κάτω από μια λευκή τέντα στην αυλή του πανεπιστημίου, όταν ακούστηκε ένας πυροβολισμός γύρω στις 12:20 το τοπικό μεσημέρι. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι έγειρε προς τα πίσω στην καρέκλα του, με αίμα να τρέχει από τον λαιμό του, και αμέσως επικράτησε πανικός στο κοινό.

Μετά τον πυροβολισμό, οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να καλυφθούν στο έδαφος, και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα άρχισαν να φέυγουν από το χώρο.

Ο Κερκ μεταφέρθηκε γρήγορα στο νοσοκομείο, όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί ζωντανός.

Οι συνθήκες της επίθεσης

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο πυροβολισμός προήλθε από το Losee Center, ένα κτίριο στο πανεπιστήμιο που βρίσκεται περίπου 180 μέτρα μακριά από το σημείο της εκδήλωσης.

Δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί αν η σφαίρα έφυγε από την ταράτσα του κτιρίου ή διαμέσου κάποιου ανοιχτού παραθύρου. Βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά μέσα δείχνουν έναν σκοτεινό όγκο στην οροφή, αλλά η ποιότητα της εικόνας δεν επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα.

Στην εκδήλωση, βρίσκονταν έξι ένστολοι αστυνομικοί της πανεπιστημιούπολης, ενώ ο Κερκ είχε δική του ιδιωτική ομάδα ασφαλείας. Παρ’ όλα αυτά, τίποτα δεν εμπόδισε την τραγική κατάληξη.

Πληροφορίες για τον ύποπτο

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, ανακοίνωσε ότι κάποια στιγμή μετά την επίθεση ένας «ύποπτος» τέθηκε υπό κράτηση.

Ωστόσο, όπως επιβεβαίωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, αυτό το άτομο αφέθηκε ελεύθερο μετά από ανάκριση, διότι δεν βρέθηκαν στοιχεία που να το συνδέουν με τον πυροβολισμό.

Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν, συγκεντρώνοντας μαρτυρίες και βίντεο από κλειστές κάμερες ασφαλείας, ενώ ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2025 - 09:33
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