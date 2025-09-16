ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φαραντούρης: Η διαφθορά διώχνει τους Έλληνες και αποθαρρύνει την επιστροφή τους
Πολιτική
10:50 - 16 Σεπ 2025

Φαραντούρης: Η διαφθορά διώχνει τους Έλληνες και αποθαρρύνει την επιστροφή τους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Παρέμβαση από την Αφρική, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο επίσημης αποστολής εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πραγματοποίησε στην πρωινή εκπομπή του OPEN «10 παντού» ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος είναι μέλος των επιτροπών Ασφάλειας & Άμυνας, Προϋπολογισμού, καθώς και της διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας με τις ΗΠΑ και την Αφρική.

Ο κ. Φαραντούρης τόνισε πως, μετά το δημογραφικό, η διαφθορά αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, ένα πρόβλημα που, όπως είπε χαρακτηριστικά, διογκώνεται χρόνο με τον χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, ο Έλληνας ευρωβουλευτής είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται με επιτυχία στην Αφρική. Από τις συζητήσεις αυτές, όπως αποκάλυψε, προκύπτει ότι η διαφθορά δεν αποτελεί απλώς λόγο απομάκρυνσης των Ελλήνων από την πατρίδα τους, αλλά και σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή τους. «Μίλησα με Έλληνες της διασποράς, ανθρώπους που ζουν και επιχειρούν εδώ και δεκαετίες στην Αφρική. Τους κάλεσα να επενδύσουν στην Ελλάδα, αλλά μου απάντησαν πως η διαφθορά έχει καταστεί ανυπόφορη. Μου είπαν πως αν επέστρεφαν στην Ελλάδα, θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν κομματικούς εγκάθετους, αδιαφανείς διαδικασίες και καρτελοποιημένες αγορές. Αυτή είναι, δυστυχώς, η γενική εικόνα που έχουν σήμερα πολλοί για την πατρίδα μας – εντός και εκτός συνόρων».

Ο ευρωβουλευτής παρέπεμψε, επίσης, σε πρόσφατα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου (23 Ιουλίου 2025), σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πρώτες χώρες της ΕΕ όσον αφορά την αντίληψη περί διαφθοράς, με το 97% των πολιτών να πιστεύει ότι το φαινόμενο είναι ευρέως διαδεδομένο.

Παράλληλα, κατά την παραμονή του στην Αφρική, ο κ. Φαραντούρης έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο του Μαλάουι, Δρ. Lazarus Chakwera, στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε σχετική ανάρτησή του, ο ευρωβουλευτής σημείωσε: «Είχα την τιμή, εδώ στην καρδιά της Αφρικής, να συναντηθώ με τον Πρόεδρο του Μαλάουι εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν όψει των αυριανών εθνικών εκλογών της χώρας. Μιλήσαμε για την Ελλάδα, τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία. Είναι για μένα τιμή, αλλά και μεγάλη ευθύνη».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα
Ειδήσεις

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη
Ειδήσεις

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

ΕΛΑΣ για «έκρηξη» Γεωργιάδη: Ανίερο να κουνούν το δάχτυλο για εντιμότητα αυτοί που είναι μέσα στα σκάνδαλα
Πολιτική

ΕΛΑΣ για «έκρηξη» Γεωργιάδη: Ανίερο να κουνούν το δάχτυλο για εντιμότητα αυτοί που είναι μέσα στα σκάνδαλα

Ο Ανδρουλάκης απαριθμεί τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που πήγαν χαμένα (video)
Πολιτική

Ο Ανδρουλάκης απαριθμεί τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που πήγαν χαμένα (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:24

Ρούτε: Απολύτως απαραίτητα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:05

Οι λόγοι που επανέφεραν τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή: Τι ισχύει για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:04

ifo: Η γερμανική κυβέρνηση μεταφέρει επενδύσεις μεταξύ ταμείων που χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού

Ναυτιλία
08/07/2026 - 08:46

Νέα εποχή για το ελληνικό yachting με το e-Ναυλοσύμφωνο

Σχόλια Αγοράς
08/07/2026 - 08:44

Χρηματιστήριο: Οι καταλύτες για να προσεγγίσει έπειτα από 18 χρόνια τις 2600 μονάδες

Πολιτική
08/07/2026 - 08:40

ΚΕΦΙΜ: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004 η νομοθετική συναίνεση στη Βουλή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/07/2026 - 08:31

Metlen και Enerwave «κλείδωσαν» τη χωρητικότητα στο Route 2 - Ο ρόλος της Αμφιτρίτης για την εισαγωγή LNG

Ακίνητα
08/07/2026 - 08:20

Κτηματαγορά: Παράταση για τον ΦΠΑ στα νεόδμητα - Σενάρια για κατάργηση του φόρου υπεραξίας

Ναυτιλία
08/07/2026 - 08:12

Η ακτινογραφία της ναυτιλίας των Ελλήνων, που πλέον ξεπερνά τα $180 δισ.

Πολιτική
08/07/2026 - 07:32

Ο Ανδρουλάκης καταθέτει 7 παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχείρησης

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Πολιτική
07/07/2026 - 20:59

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ