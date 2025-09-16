Φαραντούρης: Η διαφθορά διώχνει τους Έλληνες και αποθαρρύνει την επιστροφή τους

Παρέμβαση από την Αφρική, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο επίσημης αποστολής εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πραγματοποίησε στην πρωινή εκπομπή του OPEN «10 παντού» ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος είναι μέλος των επιτροπών Ασφάλειας & Άμυνας, Προϋπολογισμού, καθώς και της διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας με τις ΗΠΑ και την Αφρική.

Ο κ. Φαραντούρης τόνισε πως, μετά το δημογραφικό, η διαφθορά αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, ένα πρόβλημα που, όπως είπε χαρακτηριστικά, διογκώνεται χρόνο με τον χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, ο Έλληνας ευρωβουλευτής είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται με επιτυχία στην Αφρική. Από τις συζητήσεις αυτές, όπως αποκάλυψε, προκύπτει ότι η διαφθορά δεν αποτελεί απλώς λόγο απομάκρυνσης των Ελλήνων από την πατρίδα τους, αλλά και σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή τους. «Μίλησα με Έλληνες της διασποράς, ανθρώπους που ζουν και επιχειρούν εδώ και δεκαετίες στην Αφρική. Τους κάλεσα να επενδύσουν στην Ελλάδα, αλλά μου απάντησαν πως η διαφθορά έχει καταστεί ανυπόφορη. Μου είπαν πως αν επέστρεφαν στην Ελλάδα, θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν κομματικούς εγκάθετους, αδιαφανείς διαδικασίες και καρτελοποιημένες αγορές. Αυτή είναι, δυστυχώς, η γενική εικόνα που έχουν σήμερα πολλοί για την πατρίδα μας – εντός και εκτός συνόρων».

Ο ευρωβουλευτής παρέπεμψε, επίσης, σε πρόσφατα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου (23 Ιουλίου 2025), σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πρώτες χώρες της ΕΕ όσον αφορά την αντίληψη περί διαφθοράς, με το 97% των πολιτών να πιστεύει ότι το φαινόμενο είναι ευρέως διαδεδομένο.

Παράλληλα, κατά την παραμονή του στην Αφρική, ο κ. Φαραντούρης έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο του Μαλάουι, Δρ. Lazarus Chakwera, στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε σχετική ανάρτησή του, ο ευρωβουλευτής σημείωσε: «Είχα την τιμή, εδώ στην καρδιά της Αφρικής, να συναντηθώ με τον Πρόεδρο του Μαλάουι εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν όψει των αυριανών εθνικών εκλογών της χώρας. Μιλήσαμε για την Ελλάδα, τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία. Είναι για μένα τιμή, αλλά και μεγάλη ευθύνη».