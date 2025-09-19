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Χρηστίδης: Η κυβέρνηση δίνει υποσχέσεις στους συνταξιούχους – Το ΠΑΣΟΚ φέρνει λύσεις
Πολιτική
14:59 - 19 Σεπ 2025

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση δίνει υποσχέσεις στους συνταξιούχους – Το ΠΑΣΟΚ φέρνει λύσεις

Reporter.gr Newsroom
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Στα προβλήματα και τις αδικίες που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι, παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις της ΝΔ, αναφέρθηκε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Ert News, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ, πέρα από τις προτάσεις που έχει καταθέσει, στηρίζει κάθε ενίσχυση των συνταξιούχων, ανεξαρτήτως κυβέρνησης. 

Καυτηρίασε τις βαθιές αδικίες που προκάλεσε ο νόμος Κατρούγκαλου, ο οποίος όχι μόνο δεν καταργήθηκε αλλά αντίθετα επικυρώθηκε με τον νόμο Βρούτση, επισημαίνοντας ότι: «Την πλήρωσε ακριβά ο μέσος συνταξιούχος. Θα θυμάστε ότι το 2019, ο κ. Μητσοτάκης μιλούσε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, πριν από τις εκλογές. Και σήμερα, 6 χρόνια μετά, συζητάμε για αυτές τις ρυθμίσεις που αφορούν την προσωπική διαφορά».

Ως προς αυτό, κατέκρινε, τις επιλογές της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για διγλωσσία και σκοπιμότητες.

«Όταν το ΠΑΣΟΚ ζητά την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, η ΝΔ απαντά πως δεν υπάρχουν λεφτά. Όταν το ίδιο το προτείνει η ΝΔ, τότε, ξαφνικά, υπάρχουν».

Έκανε, ακόμη, ιδιαίτερη αναφορά στις αδικίες στις συντάξεις χηρείας, αναπηρίας, καθώς και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης και τα αναδρομικά του 11μηνου, για τα οποία - όπως υπογράμμισε - «κυβερνητικά στελέχη έλεγαν σε τηλεοπτικές εκπομπές στους συνταξιούχους να μην προσφεύγουν στη δικαιοσύνη γιατί θα τα πάρουν. Εάν, λοιπόν, η ΝΔ δεν είχε να πληρώνει τους φραπέδες και τους χασάπηδες, τότε θα υπήρχαν χρήματα και για τους συνταξιούχους».

Τόνισε, τέλος, ότι όλα αυτά έχουν μειώσει σημαντικά τα εισοδήματα των συνταξιούχων, τα οποία πρέπει να ενισχυθούν. Αναφερόμενος, δε, στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων του ανέρχεται στα 2,63 δισ. ευρώ.

«Έχουμε καταθέσει μία κοστολογημένη πρόταση για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, με κόστος 540 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, έχουμε τεκμηριώσει πλήρως τις παρεμβάσεις που απαιτούνται και για τις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας», κατέληξε.

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