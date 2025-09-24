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Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος για τα εθνικά συμφέροντα
Πολιτική
16:43 - 24 Σεπ 2025

Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος για τα εθνικά συμφέροντα

Reporter.gr Newsroom
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Μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για «μονοδιάστατη και απομονωτική εξωτερική πολιτική», η οποία, όπως είπε, «θέτει σε κίνδυνο τα εθνικά συμφέροντα».

Αφορμή αποτέλεσε η ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, με τον κ. Φάμελλο να τονίζει πως η κυβέρνηση «αφήνει χώρο στις απαράδεκτες αναθεωρητικές απόψεις της Τουρκίας». Σχολιάζοντας την πρόσφατη ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημείωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος «απαξίωσε τον ΟΗΕ, την ΕΕ, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κλιματική κρίση», υπογραμμίζοντας ότι «η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι απέναντι στον τραμπισμό».

Σιωπή για τη Γάζα

Αναφερόμενος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Φάμελλος κατήγγειλε τη στάση της κυβέρνησης στην Παλαιστίνη: «Η σιωπή για τη γενοκτονία στη Γάζα ακολουθεί το δόγμα του “πιστού συμμάχου” και είναι επιζήμια για τη χώρα. Απαιτείται ριζική ανατροπή στην εξωτερική πολιτική».

Παρέμβαση για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέφρασε την υποστήριξή του στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, κάνοντας λόγο για «δίκαιο αίτημα» και καλώντας την Πολιτεία «να κινητοποιηθεί άμεσα». Όπως τόνισε, «η υποκρισία και η αδιαφορία δεν μπορεί να είναι απάντηση».

Σφοδρή κριτική για την οικονομία και την ακρίβεια

Στο μέτωπο της οικονομίας, ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «εξυπηρετεί τους λίγους, τράπεζες και funds, αφήνοντας τον λαό αντιμέτωπο με αδιέξοδα». Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «επιλέγει τη σιωπή» για το πρόβλημα της ακρίβειας, αναφέροντας ότι κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση ώστε να αναγκαστεί να τοποθετηθεί στη Βουλή.

«Η ακρίβεια φτωχοποιεί τους πολίτες. Υπάρχουν λύσεις για έλεγχο και ρύθμιση της αγοράς, για μείωση των έμμεσων φόρων, αλλά λείπει η πολιτική βούληση», δήλωσε, παρουσιάζοντας ξανά τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για «ανακούφιση της κοινωνίας και στήριξη των αδύναμων».

Αναφορά στην ευλογιά των προβάτων & φορολογία

Ο κ. Φάμελλος επέκρινε και την κυβερνητική διαχείριση της κρίσης με την ευλογιά των προβάτων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γιατί το νου σας τον έχετε σε χασάπηδες και φραπέδες και όχι σε μια στρατηγική στην κτηνοτροφία;».

Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπενθύμισε την πρόταση του κόμματός του για δίκαιη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και των μερισμάτων, με στόχο, όπως είπε, «την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους».

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