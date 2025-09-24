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Ρωσία: Τουλάχιστον δύο νεκροί και επτά τραυματίες από ουκρανική επίθεση με drones στο Νοβοροσίσκ
Ειδήσεις
16:44 - 24 Σεπ 2025

Ρωσία: Τουλάχιστον δύο νεκροί και επτά τραυματίες από ουκρανική επίθεση με drones στο Νοβοροσίσκ

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκαν την Τετάρτη (24/9) σε ουκρανική επίθεση με drones στη νότια λιμενική πόλη Νοβοροσίσκ, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Το Caspian Pipeline Consortium, ένα ρωσο-καζακικό πετρελαϊκό έργο που υποστηρίζεται από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, ανακοίνωσε ότι δύο από τους υπαλλήλους του τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, ενώ αρκετοί άλλοι, που δεν εργάζονται στην εταιρεία, υπέστησαν «σοβαρούς» τραυματισμούς όταν τα drones έπληξαν το κτήριο των γραφείων της.

«Το Νοβοροσίσκ υπέστη μια τερατώδη επίθεση από το καθεστώς του Κιέβου σήμερα το απόγευμα. Τα drones χτύπησαν το κέντρο της πόλης στη μέση της ημέρας», δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντρατίεφ, προσθέτοντας ότι πέντε κτίρια κατοικιών και ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχείο υπέστησαν ζημιές.

Οι αρχές έκτακτης ανάγκης ανέφεραν δύο θανάτους και επτά τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα παιδί. Ο δήμαρχος του Νοβοροσίσκ κήρυξε τοπική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς βίντεο έδειχναν καμένα πάρκινγκ και μαθητές να καταφεύγουν στους διαδρόμους των σχολείων.

Νωρίτερα την Τετάρτη είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις για drones σε ολόκληρη την περιοχή του Κρασνοντάρ, με αποτέλεσμα να ανασταλούν προσωρινά οι πτήσεις σε τρία αεροδρόμια.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν σχολίασε τις επιθέσεις στο Νοβοροσίσκ, αναφέροντας μόνο ότι οι δυνάμεις του κατέρριψαν 16 drones νωρίτερα την ίδια ημέρα πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, την Κριμαία και την περιοχή του Μπέλγκοροντ.

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