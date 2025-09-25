Δημοσκόπηση GPO: 12,4 μονάδες μπροστά η ΝΔ - Η ακρίβεια καίει τους πολίτες

Σαφές προβάδισμα 12,4 ποσοστιαίων μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της GPO για το κεντρικό δελτίο του STAR.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 24,7%, εμφανίζοντας μικρή πτώση μίας μονάδας σε σχέση με τον Ιούνιο, ωστόσο παραμένοντας στα ίδια επίπεδα μετρήσεων του Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την ανοδική του πορεία με 12,3%, αυξημένο σε σχέση με το 11,2% του Σεπτεμβρίου, ενώ στην τρίτη θέση ανεβαίνει η Ελληνική Λύση με 9,8%. Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί θεαματικά κατά 4,5 μονάδες και ισοφαρίζει το ΚΚΕ στο 7,9%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει μόλις 5,2%, εμφανίζοντας περαιτέρω συρρίκνωση.

Από τα μικρότερα κόμματα, η Φωνή Λογικής καταγράφει άνοδο στο 2,8%, η ΝΙΚΗ συγκεντρώνει 2,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,1% και το ΜέΡΑ25 2%. Στο 1,5% βρίσκεται η Νέα Αριστερά. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,2%, αυξημένοι κατά 3,9% σε σχέση με τον Ιούνιο.

Η εικόνα για τους πολιτικούς αρχηγούς

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρωτιά με 27,8%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4%, ενώ ακολουθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,8%. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου περιορίζεται στην τέταρτη θέση με 8,6% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας καταγράφει 4,8%. Ακολουθούν οι Σωκράτης Φάμελλος, Αφροδίτη Λατινοπούλου, Στέφανος Κασσελάκης, Αλέξης Χαρίτσης και Δημήτρης Νατσιός.

Εκλογές και κυβερνητικές συνεργασίες

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση προσφυγή στις κάλπες βρίσκει θετική απήχηση: το 51,2% δηλώνει ότι συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί. Παράλληλα, το 50,2% των πολιτών επιθυμεί από τις εκλογές να προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας. Στο ερώτημα για το ποιο κόμμα θα πρέπει να αποτελέσει τον κορμό μιας τέτοιας κυβέρνησης, το 30,7% προτιμά τη ΝΔ, ενώ το 29,2% το ΠΑΣΟΚ.

Το «κόμμα Τσίπρα»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Το 19,4% δηλώνει ότι θα το ψήφιζε πιθανότατα (8,7% «πολύ πιθανό» και 10,7% «αρκετά πιθανό»). Αντίθετα, το 79,2% εκφράζει μικρή ή καθόλου διάθεση να το στηρίξει.

Ακρίβεια και διαφθορά παραμένουν τα μεγαλύτερα προβλήματα

Η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα αναδεικνύονται μακράν στο κορυφαίο ζήτημα για την ελληνική κοινωνία, με ποσοστό 57,8%. Ακολουθεί η διαφθορά με 14,5%. Επιπλέον, το 55,6% των πολιτών δηλώνει ότι το εισόδημά του δεν επαρκεί για να καλύψει τις βασικές μηνιαίες ανάγκες, ενώ το 66,8% εκτιμά ότι η διαφθορά έχει αυξηθεί επί κυβερνήσεων της ΝΔ.

Όσον αφορά τις φοροελαφρύνσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, το 67,5% εκφράζει δυσπιστία ότι θα βελτιώσουν ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημα, ενώ μόλις το 31,1% θεωρεί ότι θα έχουν θετικό αντίκτυπο.