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Ευρωαγορές: Στα «κόκκινα» λόγω ανησυχιών για την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ
Χρηματιστήρια
20:01 - 25 Σεπ 2025

Ευρωαγορές: Στα «κόκκινα» λόγω ανησυχιών για την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν πτωτικά την Πέμπτη 25/9, καθώς οι ανησυχίες για την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ επανήλθαν στο προσκήνιο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 0,66% στις 550,22 μονάδες, με όλα τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια σε αρνητικό έδαφος.

Στα επιμέρους κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γαλλικός CAC έκλεισε στις 7.795,42 με πτώση 0,41%, ο βρετανικός FTSE στις 9.213,98 με απώλειες 0,39% και ο γερμανικός DAX στις 23.521,42 μονάδες με σημαντική πτώση 0,61%.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ τερμάτισε στις 42.242,49 με πτώση 0,43% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ στις 15.136,50 με απώλειες 0,38%.

Στους λίγους κλάδους που ξεχώρισαν ήταν το λιανικό εμπόριο, με τον δείκτη Stoxx Europe 600 Retail να ενισχύεται κατά 0,42%. Οι μετοχές της εταιρείας ένδυσης H&M εκτοξεύτηκαν κατά 9,8%, οδηγώντας τον δείκτη, μετά την ανακοίνωση των κερδών τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Αντιθέτως, οι μετοχές εταιρειών ιατρικής τεχνολογίας υποχώρησαν, αφού η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε έρευνα για θέματα εθνικής ασφάλειας σχετικά με τις εισαγωγές ιατρικών συσκευών, ρομποτικής και βιομηχανικών μηχανών, προκαλώντας ανησυχίες ότι αυτά τα προϊόντα θα μπορούσαν να είναι τα επόμενα στο στόχαστρο των δασμών της Ουάσινγκτον. Συγκεκριμένα:

  • Η Siemens Healthineers υποχώρησε 3,5%
  • Η Philips σημείωσε πτώση 3%
  • Η Convatec, εταιρεία με έδρα το Λονδίνο που κατασκευάζει διάφορες ιατρικές συσκευές, υποχώρησε κατά 5,6%

Σε άλλα νέα, οι μετοχές της βρετανικής επενδυτικής εταιρείας Petershill Partners εκτοξεύτηκαν πάνω από 33% μετά την ανακοίνωση του σχεδίου της εταιρείας να αποχωρήσει από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Οι μετοχές της γερμανικής εταιρείας λογισμικού SAP, μιας από τις πλέον πολύτιμες εταιρείες της Ευρώπης, υποχώρησαν επίσης την Πέμπτη, κλείνοντας με πτώση 1,2%, αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα κατά της εταιρείας για ενδεχόμενες παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού.

«Η SAP πιστεύει ότι οι πολιτικές και οι ενέργειές της είναι πλήρως σύμφωνες με τους κανόνες ανταγωνισμού. Ωστόσο, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα ζητήματα που έχουν εγερθεί και συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίλυσή τους», ανέφερε η SAP σε δήλωσή της την Πέμπτη.

«Δεν αναμένουμε ότι η αλληλεπίδραση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική μας απόδοση».

Ταυτόχρονα, ένα κονσόρτσιουμ εννέα ευρωπαϊκών τραπεζών, μεταξύ των οποίων η UniCredit, η ING και η Danske Bank, ανακοίνωσε σχέδια να λανσάρει νέο ευρω-ονομασμένο stablecoin την επόμενη χρονιά.

Στις ΗΠΑ, τα τελευταία εβδομαδιαία στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας έδειξαν ότι οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν στις 218.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 20 Σεπτεμβρίου, δηλαδή κατά 14.000 λιγότερες σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος της Federal Reserve, Τζέρομ Πάουελ, δήλωσε την Τρίτη ότι η εξασθένιση της αγοράς εργασίας υπερίσχυσε των ανησυχιών για επίμονη πληθωριστική πίεση, οδηγώντας σε μείωση επιτοκίων για πρώτη φορά φέτος από την κεντρική τράπεζα.

Στην Ευρώπη, οι επενδυτές παρακολουθούσαν επίσης τα στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Στην έκθεσή τους για την καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία, που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη το πρωί, οι GfK και το Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) ανέφεραν ότι η καθοδική τάση στο καταναλωτικό κλίμα σταμάτησε λόγω βελτιωμένων προσδοκιών εισοδήματος.

Ωστόσο, ο Rolf Bürkl, επικεφαλής του τμήματος καταναλωτικού κλίματος στο NIM, προειδοποίησε ότι τα στοιχεία πρέπει να ερμηνευτούν με προσοχή.

«Το κατά πόσο αυτό σηματοδοτεί την αρχή μιας διατηρήσιμης ανάκαμψης είναι περισσότερο αβέβαιο. Το καταναλωτικό κλίμα παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο», εξήγησε στην έκθεση. «Η γεωπολιτική κατάσταση, οι ανησυχίες για τις θέσεις εργασίας και οι ανανεωμένοι φόβοι για πληθωρισμό πιθανώς εμποδίζουν μια ουσιαστική ανάκαμψη αυτή τη στιγμή».

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2025 - 20:08
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