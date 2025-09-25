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Έγκριση ΣΔΙΤ 157 εκατ. € για τρεις μονάδες ανακύκλωσης και ΣΜΑ στο Νότιο Αιγαίο
Ειδήσεις
20:15 - 25 Σεπ 2025

Έγκριση ΣΔΙΤ 157 εκατ. € για τρεις μονάδες ανακύκλωσης και ΣΜΑ στο Νότιο Αιγαίο

Reporter.gr Newsroom
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Την υλοποίηση τριών Μονάδων Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων στην Σύρο, την Πάρο και την Μύκονο, ως έργο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), προϋπολογισμού 157,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενέκρινε η αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή.

Ένα νέο έργο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), την υλοποίηση τριών Μονάδων Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων στη Σύρο, την Πάρο και τη Μύκονο και ενός Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο νησί της Τήνου, συνολικού προϋπολογισμού 157,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, που συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

Στη συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Παπαθανάση, μετείχαν ο Υπουργός Εσωτερικών κ. ΘεόδωροςΛιβάνιος, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστος Δήμας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο ΥπουργόςΑνάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, και ο ΥπουργόςΕπικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ. Άκης Σκέρτσος.

Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος κ.Γιώργος Χατζημάρκος, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μανώλης Γραφάκος και ο επικεφαλής της Μονάδας ΣΔΙΤ κ. Νίκος Σέργης.

Ειδικότερα, το έργο που εγκρίθηκε είναι το εξής:

  • ​«Υποδομές Μεταφόρτωσης και Επεξεργασίας (Ανακύκλωσης, Ανάκτησης) Αποβλήτων στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου μέσω ΣΔΙΤ». Το συγκεκριμένο έργο καλύπτει περίοδο έως 27 ετών, εκ των οποίων 2 έτη εκτιμάται ότι αφορούν την κατασκευαστική περίοδο και 25 την περίοδο λειτουργίας.

Η προβληματική κατάσταση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων έχει ήδη επιφέρει σημαντικές αρνητικές συνέπειες σε ποικίλους τομείς της ζωής στην ευρύτερη περιοχή. Για τον λόγο αυτό, η δημιουργία σύγχρονων και καλά οργανωμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο κρίνεται άμεσης προτεραιότητας. Η αναγκαιότητα του έργου στηρίζεται στις κατευθύνσεις της εθνικής νομοθεσίας, οι οποίες δίνουν έμφαση στη μείωση των ποσοτήτων που καταλήγουν σε ταφή, στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της επεξεργασίας των βιοαποβλήτων, καθώς και στην παραγωγή αξιοποιήσιμων προϊόντων ή ενέργειας. Επίσης, ηαξιοποίηση αυτή μπορεί να αποφέρει οικονομικά οφέλη και να ενισχύσει τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, συμβάλλοντας συνολικά στη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ισορροπίας της περιοχής.

Το προτεινόμενο Έργο, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της διαχείρισης των αποβλήτων στην Περιφέρεια με το νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση του περιβάλλοντος.

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