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Amazon: Πρόστιμο - μαμούθ 2,5 δισ. δολαρίων για εξαπάτηση πελατών στις συνδρομές Prime
Επιχειρήσεις
20:40 - 25 Σεπ 2025

Amazon: Πρόστιμο - μαμούθ 2,5 δισ. δολαρίων για εξαπάτηση πελατών στις συνδρομές Prime

Reporter.gr Newsroom
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Η Amazon κατέληξε σε έναν ιστορικό διακανονισμό ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC), έπειτα από κατηγορίες ότι εξαπάτησε τους πελάτες της ώστε να εγγραφούν στις συνδρομές Prime και στη συνέχεια δυσκόλευε την ακύρωσή τους.

Σύμφωνα με τον διακανονισμό, η εταιρεία από το Σιάτλ θα καταβάλει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε αστικά πρόστιμα, το μεγαλύτερο στην ιστορία της FTC, ενώ 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια θα επιστραφούν στους καταναλωτές που εγγράφηκαν ακούσια στο Prime ή αντιμετώπισαν δυσκολίες στην ακύρωση της συνδρομής τους. Στην αποζημίωση εμπίπτουν πελάτες που εγγράφηκαν μέσω του συστήματος “Single Page Checkout” μεταξύ 23 Ιουνίου 2019 και 23 Ιουνίου 2025.

Η FTC είχε κινηθεί νομικά εναντίον της Amazon πριν από δύο χρόνια, επικαλούμενη πάνω από μια δεκαετία παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης του Νόμου για την Αποκατάσταση της Εμπιστοσύνης των Ηλεκτρονικών Αγοραστών του 2010, που στοχεύει να διασφαλίσει τη διαφάνεια στις διαδικτυακές χρεώσεις. Η Amazon δεν παραδέχτηκε παραβίαση στο πλαίσιο του διακανονισμού.

Το Amazon Prime, με περισσότερα από 200 εκατομμύρια μέλη, προσφέρει στους συνδρομητές προνόμια όπως γρήγορη αποστολή, streaming βίντεο και εκπτώσεις στο πολυκατάστημα της Amazon έναντι 139 δολαρίων ετησίως ή 14,99 δολαρίων το μήνα. Σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά στοιχεία, η εταιρεία κατέγραψε έσοδα άνω των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από υπηρεσίες συνδρομής τον Ιούλιο, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με πέρυσι.

Η Amazon υποστηρίζει ότι εξηγεί σαφώς τους όρους του Prime πριν από τη χρέωση και προσφέρει απλούς τρόπους ακύρωσης μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου και online chat. Παράλληλα, σημειώνει ότι τα σφάλματα ή η δυσαρέσκεια των πελατών είναι αναπόφευκτα σε ένα πρόγραμμα τόσο δημοφιλές.

Ωστόσο, η FTC κατήγγειλε ότι η Amazon δυσκόλευε σκόπιμα τους πελάτες να ολοκληρώσουν αγορές χωρίς να εγγραφούν στο Prime και ότι η διαδικασία ακύρωσης ήταν εξαιρετικά πολύπλοκη. Ενδοεταιρικά, η διαδικασία ακύρωσης ονομαζόταν «Ιλιάδα», καθώς απαιτούσε από τον πελάτη να επιβεβαιώνει τρεις φορές σε τρεις διαφορετικές σελίδες την επιθυμία του να ακυρώσει τη συνδρομή.

Η έρευνα της FTC για τις πρακτικές συνδρομών του Amazon Prime ξεκίνησε το 2021, κατά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, ενώ η αγωγή κατατέθηκε το 2023 υπό την πρώην πρόεδρο της Επιτροπής, Λίνα Καν, ειδικό σε θέματα μονοπωλίων διορισμένη από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ο διακανονισμός αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιβολές προστίμων σε εταιρεία τεχνολογίας στην ιστορία και στέλνει ισχυρό μήνυμα για τη διαφάνεια και την προστασία των καταναλωτών στις διαδικτυακές συναλλαγές.

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