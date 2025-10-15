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ΠΑΣΟΚ: Ο Βάρρας ξεμπροστιάζει τη μεθόδευση Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία
Πολιτική
17:50 - 15 Οκτ 2025

ΠΑΣΟΚ: Ο Βάρρας ξεμπροστιάζει τη μεθόδευση Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία

Reporter.gr Newsroom
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Σκληρή ανακοίνωση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή δημοσίευμα ιστοσελίδας κατηγορώντας τον για «άθλια μεθόδευση να εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να απλώσει πέπλο ασυλίας στον Μ. Βορίδη».

«Δημοσίευμα της ιστοσελίδας ieidiseis.gr παρουσιάζει την απάντηση του Γρηγόρη Βάρρα, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και συμβούλου του Πρωθυπουργού, σε ενημερωτικό σημείωμα που διένειμε ο Μάκης Βορίδης στους συναδέλφους του Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση και στη συνέχεια προστίθεται:

«Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κ. Βάρρας καταγγέλλει τον κ. Βορίδη ότι με το δεύτερο υπουργικό "συμφωνώ" το 2020 επί προεδρίας Φάνη Παππά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, "εν γνώσει του πλήρωνε μέσω της υπογραφής του, μη σωστούς, δηλαδή παράνομους παραγωγούς".

Ο Πρωθυπουργός είναι πολλαπλά εκτεθειμένος, γιατί ο στενός συνεργάτης και σύμβουλος του Γρηγόρης Βάρρας ξεμπροστιάζει την άθλια μεθόδευση του Κυριάκου Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να απλώσει πέπλο ασυλίας στον υπουργό του.», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Άραγε και σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου θα πιει το αμίλητο νερό;», διερωτάται η Χαριλάου Τρικούπη.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/10/2025 - 18:32
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