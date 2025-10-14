Με email προς τους βουλευτές της ΝΔ η απάντηση Βορίδη στις αιχμές Βάρρα

Ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από το 2019 ως τις αρχές του 2021,απαντά στα όσα ισχυρίστηκε εναντίον του ο Γρηγόρης Βάρρας αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με ηλεκτρονική αλληλογραφία στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μια πρακτική που δεν είναι καθόλου συνηθισμένη σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, μέχρι στιγμής, το email Βορίδη στέκεται και απαντά σε σημαντικά σημεία της κατάθεσης Βάρρα. Πιο συγκεκριμένα:
- Το “συμφωνώ” της τεχνικής λύσης του 2019: Αναφέρει ότι η «τεχνική λύση» δεν αποτελεί πολιτική επιλογή του 2019, αλλά νόμιμη διοικητική πρακτική που εφαρμόζεται από το 2015, με στόχο την κατανομή επιλέξιμων δημόσιων βοσκοτόπων ώστε οι κτηνοτρόφοι να λαμβάνουν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις τους. Παρά τον χαρακτηρισμό της ως «παράνομης» από τον Βάρρα, πρόκειται για θεσμοθετημένο και αποδεκτό εργαλείο μέχρι την ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, που εξασφαλίζει τη συνέχιση των ενισχύσεων.
- Το “συμφωνώ” της τεχνικής λύσης του 2020: Τονίζει ότι το 2020, ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βάρρας, εφάρμοσε ο ίδιος την «τεχνική λύση» που σήμερα χαρακτηρίζει παράνομη, χρησιμοποιώντας την για την προκαταβολή της κατανομής όπως και το 2019. Η στάση του αυτή δημιουργεί αντίφαση, καθώς αποδεικνύεται ότι ενέκρινε και εφάρμοσε την ίδια διαδικασία που τώρα κατακρίνει, γεγονός που αποδυναμώνει πλήρως την επιχειρηματολογία του.
- Γιατί ζητήθηκε η παραίτηση Βάρρα: Σύμφωνα με τον Μάκη Βορίδη, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βάρρας, υποστήριξε ότι αποπέμφθηκε «κατ’ απαίτηση τρίτων» για να μην αποκαλύψει «παρανομίες», χωρίς όμως να προσκομίσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Οι ισχυρισμοί του θεωρούνται αβάσιμοι, καθώς αναφέρεται σε «παρανομίες» που αφορούν διαδικασίες, όπως η «τεχνική λύση», τις οποίες ο ίδιος είχε εφαρμόσει. Επιπλέον, εγείρονται ερωτήματα για το γεγονός ότι, ενώ υποτίθεται γνώριζε τις παρανομίες από το 2020, προσέφυγε στην Εισαγγελία μόλις το 2024. Ο πρώην υπουργός έχει δηλώσει πως θα εξηγήσει στην Εξεταστική Επιτροπή τους πραγματικούς λόγους που ζήτησε την παραίτηση Βάρρα.
- Υπαινιγμούς για συμφέροντα στον οργανισμό: Όπως τονίζει ο Μάκης Βορίδης, ο Γρηγόρης Βάρρας υπαινίχθηκε χωρίς αποδείξεις «προνομιακές σχέσεις» μεταξύ της Neuropublic και του περιβάλλοντος Βορίδη, χωρίς να παρουσιάσει κανένα στοιχείο ή μαρτυρία. Η Neuropublic απάντησε με επίσημη ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς «ψευδείς και συκοφαντικούς» και ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει σχετικά έγγραφα στην Εξεταστική Επιτροπή. Ο Μάκης Βορίδης διαψεύδει κατηγορηματικά ότι ενήργησε υπέρ οποιουδήποτε ιδιωτικού συμφέροντος, τονίζοντας ότι όλες οι αποφάσεις του ως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ελήφθησαν θεσμικά, με διαφάνεια και γνώμονα τη νομιμότητα και το δημόσιο συμφέρον.
- Παρέμβαση στους όρους της προκήρυξης: Ο Μάκης Βορίδης αναφέρει ότι ο κ. Βάρρας ισχυρίστηκε ότι υπήρξε παρέμβαση στους όρους προκήρυξης του Τεχνικού Συμβούλου, ωστόσο ο έλεγχος νομιμότητας και οι παρατηρήσεις του Υπουργού αποτελούν θεσμική του αρμοδιότητα. Η επίβλεψη δεν συνιστά παράβαση καθήκοντος, όπως υπονόησε ο Βάρρας. Επιπλέον, η Neuropublic λάμβανε το έργο του Τεχνικού Συμβούλου για 13 χρόνια πριν τη θητεία Βορίδη, μέσω διαγωνισμών χωρίς ανταγωνισμό. Τονίζει ότι επί υπουργίας του για πρώτη φορά υπήρξε συμμετοχή δεύτερης εταιρείας και ανταγωνιστική διαδικασία, την οποία η ίδια η Neuropublic προσέβαλε χωρίς επιτυχία, καθώς κρίθηκε νόμιμη από τη Δικαιοσύνη.
- Πρόστιμα και βοσκοτόπια: Στο email του ο κ. Βορίδης αναφέρει ότι ο Γρηγόρης Βάρρας υποστήριξε ότι τα πρόστιμα ύψους 466 εκατ. ευρώ, για τα οποία η Ελλάδα δικαιώθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα μπορούσαν να «μετατραπούν σε βοσκοτόπια». Ωστόσο, κάτι τέτοιο είναι νομικά και πρακτικά αδύνατο. Τα ποσά αφορούσαν παλαιούς ευρωπαϊκούς καταλογισμούς που συμψηφίστηκαν με άλλες οφειλές, με περίπου 170 εκατ. ευρώ να καταλήγουν στον κρατικό προϋπολογισμό.
- Η στήριξη ή όχι του Μαξίμου στον πρώην υπουργό: Όπως αναφέρεται, η κυβέρνηση, μέσω του εκπροσώπου της, δεν απέδωσε καμία ευθύνη στον Μάκη Βορίδη για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Τονίστηκε ότι αρμόδια για διερεύνηση είναι η Εξεταστική Επιτροπή και ότι δεν προκύπτει ούτε ποινική ούτε πολιτική ευθύνη του υπουργού. Οι ισχυρισμοί περί «αδειάσματος» του Βορίδη ήρθαν από την αντιπολίτευση και ήταν παραπλανητικοί.