Με email προς τους βουλευτές της ΝΔ η απάντηση Βορίδη στις αιχμές Βάρρα

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης επέλεξε έναν ασυνήθιστο τρόπο για να απαντήσει στην αποκαλυπτική κατάθεση του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Να στείλει email στους συναδέλφους βουλευτές της ΝΔ.

Ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από το 2019 ως τις αρχές του 2021,απαντά στα όσα ισχυρίστηκε εναντίον του ο Γρηγόρης Βάρρας αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με ηλεκτρονική αλληλογραφία στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μια πρακτική που δεν είναι καθόλου συνηθισμένη σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, μέχρι στιγμής, το email Βορίδη στέκεται και απαντά σε σημαντικά σημεία της κατάθεσης Βάρρα. Πιο συγκεκριμένα: