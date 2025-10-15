Βορίδης - Βάρρας και 21η Απριλίου

Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Γρηγόρη Βάρρα, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον Μάκη Βορίδη, όταν εκείνος ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, υπήρξε μόνο μια μόνο στιγμή που βρήκαν σημείο επαφής. Όταν του ανακοίνωσε την ημερομηνία γέννησης του.

Ο κ. Βάρρας δήλωσε συγκεκριμένα στο Βήμα πως ο κ. Βορίδης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν έμαθε πως εχει γεννηθεί την 21η Απριλίου. “Πρόεδρε, της Εθνοσωτηρίου Επαναστάσεως είστε γεννηθείς;” είπε στον κ. Βάρρα αλλά συνέχισε:

“Είσαι πολύ καλός στη δουλειά σου, έχω μάθει ότι και σαν καθηγητής είσαι καλός, αλλά εγώ ήθελα έναν πρόεδρο εθνικόφρονα”.

Κάπως έτσι η σχέση τους τελείωσε. Ο Μάκης Βορίδης δεν έχει ακόμα πει γιατί απομάκρυνε τον κ. Βάρρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λέτε να ήταν τελικά θέμα εθνικοφροσύνης και όχι νομιμοφροσύνης;