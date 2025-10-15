Βορίδης - Βάρρας και 21η Απριλίου

Ο κ. Βάρρας δήλωσε συγκεκριμένα στο Βήμα πως ο κ. Βορίδης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν έμαθε πως εχει γεννηθεί την 21η Απριλίου. “Πρόεδρε, της Εθνοσωτηρίου Επαναστάσεως είστε γεννηθείς;” είπε στον κ. Βάρρα αλλά συνέχισε:
“Είσαι πολύ καλός στη δουλειά σου, έχω μάθει ότι και σαν καθηγητής είσαι καλός, αλλά εγώ ήθελα έναν πρόεδρο εθνικόφρονα”.
Κάπως έτσι η σχέση τους τελείωσε. Ο Μάκης Βορίδης δεν έχει ακόμα πει γιατί απομάκρυνε τον κ. Βάρρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λέτε να ήταν τελικά θέμα εθνικοφροσύνης και όχι νομιμοφροσύνης;