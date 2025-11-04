Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, επέδωσε το μεσημέρι της Τρίτης, 4 Νοεμβρίου, η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σηματοδοτώντας και επίσημα την ανάληψη των καθηκόντων της.

Η τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, σε θερμό και ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τις παραδοσιακά στενές σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Στη συνέχεια, η κα Γκιλφόιλ θα μεταβεί στο υπουργείο Εξωτερικών, όπου έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη, στο πλαίσιο των εθιμοτυπικών επαφών της νέας αμερικανίδας πρέσβεως με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας.

Νωρίτερα, είχαν επίσης υποβάλει τα διαπιστευτήριά τους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η νέα πρέσβης του Βασιλείου της Νορβηγίας, Χάρριετ Μπεργκ, και η πρέσβης του Καναδά, Σόνια Θίσσεν.