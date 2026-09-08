Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «έρχεται ο Ρούμπιο, μην ανησυχείτε, δίνουμε προσοχή στα πάντα»

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επιβεβαίωσε ότι «σε λίγες εβδομάδες» αναμένεται να επισκεφθεί την Ελλάδα ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Με συνέντευξή της στο ΑΠΕ, η κ. Γκίλφοϊλ ανέφερε ότι η επίσκεψη «θα είναι ουσιαστική και όχι τυπική» και προσέθεσε ότι «Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξε πάντα άνθρωπος με θάρρος και ηθικές αρχές, έτοιμος να παρέμβει σε κάθε κατάσταση που κρίνει ότι χρήζει προσοχής. Έχει υπάρξει ο κορυφαίος πρόεδρος-ειρηνοποιός της εποχής μας. Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο υπουργός Ρούμπιο θα έρθει εδώ, καθώς και ότι η υφυπουργός (Αλισον Χούκερ) βρέθηκε εδώ».

Σε ερώτηση πάντως για την Τουρκία έδωσε μία… δημιουργικά ασαφή απάντηση: «Θέλουμε οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ να τα πηγαίνουν καλά, να επικοινωνούν, να διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και να συνεργάζονται. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν πάντα πολύ σταθερές όσον αφορά τη στήριξη των συμμάχων τους». Όσο για το αν θα πρέπει να αναμένεται και μία επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα, είπε: «Προσβλέπουμε και στην επίσκεψη του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και του αντιπροέδρου. Επομένως, πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να αισθάνεται απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για τη θέση της και τη σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν ποτέ να βρεθούν οι σύμμαχοί τους σε επισφαλή θέση. Δίνουμε προσοχή στα πάντα». Ο Θεός βοηθός...