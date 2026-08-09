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Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο
Ανεμοδείκτης
12:19 - 09 Αυγ 2026

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

Reporter.gr Newsroom
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Όπως όλοι οι πολιτικοί και οι περισσότεροι πολίτες της χώρας, έτσι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κάνει αυτές τις ημέρες τις καλοκαιρινές του διακοπές. 

Ο Πρόεδρος διατηρεί μία παραθεριστική κατοικία στον Φοίνικα της Σύρου, που είναι μάλλον το ενδεδειγμένο νησί για εκείνον, αφού άλλωστε σε περίοπτο σημείο του λιμανιού της Ερμούπολης λειτουργεί δημοφιλές ψητοπωλείο με την επωνυμία «Τα Γιάννενα», απ’ όπου κατάγεται ο κ. Τασούλας.

Ο Πρόεδρος είναι ως γνωστόν χαμηλών τόνων και προσπαθεί να μην κάνει «θωρυβώδεις» εμφανίσεις. Παρά ταύτα, οι παραθεριστές της Ντελαγκράτσιας (Ποσειδωνίας) τον βλέπουν τις τελευταίες ημέρες να κάνει τον απογευματινό του περίπατο κατά μήκος της παραλίας της περιοχής, στο ηλιοβασίλεμα και - συμπτωματικά ή μη - την ώρα της ανάκρουσης του Εθνικού Ύμνου και της υποστολής της σημαίας στην Προκεχωρημένη Ναυτική Βάση του Πολεμικού Ναυτικού, που βρίσκεται στην περιοχή. Όπως δε έχουν παρατηρήσει οι διερχόμενοι και φαίνεται στην φωτογραφία, ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται ποτέ το κατ’ εξοχήν ηπειρώτικο αξεσουάρ, την αγαπημένη του γκλίτσα. Έτσι έκανε άλλωστε και ο Ευάγγελος Αβέρωφ, πολιτικός μέντορας του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας, δίνοντας έμπνευση στους ΟΝΝΕΔίτες της δεκαετίας του ’80 για το σύνθημα «Αβέρωφ Τοσίτσα, βάρα με τη γκλίτσα»…

Τελευταία τροποποίηση στις 09/08/2026 - 12:55
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