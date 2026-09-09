Συνάντηση των πρεσβειρών ΗΠΑ και Ισραήλ στην Αθήνα με πολλαπλό ενδιαφέρον

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εμφανίστηκε αρχικά ως τυφώνας στην κοσμική ζωή της Αθήνας, προτού δώσει τα πρώτα δείγματα της διπλωματικής και ως εκ τούτου πολιτικής της δραστηριότητας.

Ομολογουμένως, είναι η πιο προβεβλημένη επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής εδώ και δεκαετίες. Ορισμένες πηγές έσπευσαν πάντως να εκτιμήσουν ότι θα βρει έντονο ανταγωνισμό από την ομόλογό της του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι, η οποία ανέλαβε καθήκοντα πριν από λίγες εβδομάδες. Και η αλήθεια είναι ότι οι πρώτες ενδείξεις από την δραστηριότητα της ισραηλινής πρέσβειρας δικαίωσαν τις εκτιμήσεις – δίχως βέβαια την ίδια έμφαση στις κοσμικές εμφανίσεις, όπου οι ισραηλινοί πολιτικοί και διπλωμάτες είναι πιο μετρημένοι, όσο στις πολιτικές συναντήσεις.

Όπως και να έχει, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου η αμερικανίδα πρέσβειρα υποδέχθηκε την ισραηλινή ομόλογό της. Η συνάντηση έστειλε πολλαπλά μηνύματα και η αμερικανική πρεσβεία έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα: «Όπως έχει δηλώσει ο Πρόεδρος Τραμπ: «Το Ισραήλ θα παραμείνει πάντα ένας ζωτικής σημασίας σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής». Η Πρέσβης Kimberly Guilfoyle καλωσόρισε πρόσφατα τη νεοαφιχθείσα Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα | Israel in Greece, Ambassador Pninat Yanay . Η Αμερικανική Αποστολή στην Ελλάδα προσβλέπει στη συνεργασία με τους Ισραηλινούς εταίρους μας για την προώθηση των κοινών μας στόχων για την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, την προστασία των πολιτών και την ιστορική μνήμη».

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