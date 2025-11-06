Επιμένει ο Καραχάλιος για την Καρυστιανού και το «Κύμα»

De facto πολιτικό πρόσωπο χαρακτήρισε τη Μαρία Καρυστιανού ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 για τον σάλο που προκάλεσε το "Κύμα".

"Με τη Μαρία μιλήσαμε για τη μετεξέλιξη πολιτικού κόμματος που θα γινόταν κόμμα", είπε ο κ. Καραχάλιος, επιμένοντας πως η κα Καρυστιανού δια μέσου της δικηγόρου της Μαρίας Γρατσία ζήτησε και είχε συνάντηση μαζί του.

Γιατί διστάζει η Καρυστιανού και οι δηλώσεις Ρούτσι

"Η Μαρία έχει την πίεση από τον κόσμο που κατεβαίνει στις πλατείες", είπε ο κ. Καραχάλιος, αλλά επειδή ο ρόλος της είναι ευαίσθητος κάθε φορά που πάει να κάνει κάτι της λένε ότι δεν πρέπει να πολιτικοποιήσουν τα πράγματα λόγω της δίκης που αναμένεται, εξήγησε ο ίδιος.

"Δεν είναι και κακό" είπε για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος Καρυστιανού. "Επειδή παρουσιάζεται από μερίδα των ΜΜΕ ως κάτι σατανικό, ας μην πούμε τη δημιουργία κόμματος. Ας πούμε την οργάνωση ενός κινήματος που είναι παντελώς ανοργάνωτο", είπε σημειώνοντας πως πρέπει να απενοχοποιηθεί όποια συμμετοχή της σε κάποιο κίνημα.

"Η Μαρία καλεί τον κόσμο να οργανωθεί. Σε όλες τις συγκεντρώσεις λέει στον κόσμο «αυτοοργανωθείτε» κι εγώ θα δω τι θα κάνω", είπε. "Σαφώς η Καρυστιανού το σκέφτεται", τόνισε.

Στο μεταξύ δημοσιοποιήθηκαν δηλώσεις του Πάνου Ρούτσι για το θέμα. "Δεν θα υποστήριζα ένα κίνημα της Μαρίας Καρυστιανού, θα ήταν πολύ καταστροφικό για εμάς", φέρεται να λέει ο πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών. "Έχει δίκιο ο Ρούτσι. Ο κύριος Ρούτσι σωστά λέει αυτό που είπα κι εγώ στη Μαρία από την πρώτη μας μέρα. Πες ότι κινείσαι, πες ότι κάνεις αυτό που σου ζητάει ο κόσμος, οι συγγενείς των Τεμπών με τους οποίους είσαι ταυτισμένη, συμφωνούν", είπε χαρακτηριστικά. Να σημειωθεί πως τον Μάρτιο ξεκινάει η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

"Δύο φορές η Καρυστιανού έκανε πίσω για τη δημιουργία κόμματος"

Ο Νίκος Καραχάλιος είπε πως γνωρίστηκε με την κα Καρυστιανού περίπου στις 11 Ιουλίου. "Με πήρε η δικηγόρος της όπως φαντάζομαι καλεί πολύ κόσμο", εξιστόρησε. Όπως ανέφερε ήρθαν σε συνεννόηση στις 24 Ιουλίου σε εκδήλωση στην Κρήτη να προχωρήσει σε ανακοίνωση ενός κινήματος που θα μετεξελισσόταν σε κόμμα. " Με φωνάξανε, θα έπαιρνε ένας τύπος από το πουθενά 10 κανάλια και μάλιστα εθνικά χωρίς να έχει πάρει έγκριση;", αναρωτήθηκε. Τελικά όμως από ό,τι φαίνεται η κα Καρυστιανού έκανε πίσω. "Η πολιτική τα έχει αυτά τα πίσω μπρος", είπε σχετικά με την επακόλουθη διάψευση εκ μέρους της Μαρίας Καρυστιανού ενώ έφερε ως παράδειγμα και τις παλινωδίες των πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα.

Σε σχέση με τη διάψευση Καρυστιανού, που ακολούθησε την παρουσίαση του λογοτύπου για το "Κύμα" ο κ. Καραχάλιος είπε πως "Το κείμενο μάλλον αναφέρεται σε ένα κείμενο site που γράφει ότι το κείμενο είναι το κόμμα της Καρυστιανού και γι' αυτό και εγώ είπα ότι έχει δίκιο η Μαρία. Προφανώς η Μαρία μπλέχτηκε, μπερδεύτηκε δεν την ενημέρωσαν σωστά", είπε σχετικά με το κείμενο διάψευσης της Μαρίας Καρυστιανού μετά τη δημοσίευση του λογοτύπου.

"Εγώ την παραμονή της ημέρας αυτής είχα καλέσει τη Μαρία και μάλιστα κάναμε συζήτηση για μία εκδήλωση την 1η Δεκεμβρίου στην ΕΣΗΕΑ, έχει κλειστεί και η αίθουσα. Εγώ ενώ μιλάγαμε -και με την κυρία Γρατσία είχα μιλήσει τουλάχιστον τρεις φορές σε μεγάλα μίντια και έδινα συνεντεύξεις- με αφορμή το "Κύμα" έλεγα λοιπόν ότι η κοινωνία ανταποκρίνεται εμείς έχουμε ετοιμάσει το "Κύμα" το οποίο είναι ένα κίνημα πολιτών ουσιαστικά είναι μια πλατφόρμα που εκφράζει πολίτες και θα εκφράσει και το κίνημα των Τεμπών", εξηγεί την επαγγελματική του σχέση με την κα Καρυστιανού. "Δεν μου είπε ανέβασέ το αλλά δεν μου είπε και μην το ανεβάσεις", είπε.

"Εγώ της υπέδειξα ότι υπάρχει ένας τρόπος που να μην κάνει κόμμα αλλά να γίνει ένα κίνημα, η Μαρία το αποδέχθηκε, όταν το αποφάσισε για πρώτη φορά, έκανε πίσω".