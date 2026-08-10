Καρυστιανού: Στόχος μας μία ολική αναδιάρθρωση της χώρας – Σκληρή απάντηση στον Αυγερινό

«Εγώ να ξεκινήσω με μια ερώτηση; Άραγε έχουμε αποχωρήσεις σε άλλα κόμματα; Φαντάζομαι ότι έχουμε. Πάντα θα υπάρχει αυτό. Το δικό μας κίνημα δε, που έχει ανοίξει τις πόρτες του διάπλατα στην κοινωνία και είπε όποιος πολίτης θέλει να συστρατευτεί μαζί μας σε αυτό τον ιερό σκοπό είναι καλοδεχούμενος. Όπως καταλαβαίνετε δεν μπήκαν μόνο καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Και παίρνω αυτή την αυστηρή θέση διότι το να βγαίνεις και να κατηγορείς, να συκοφαντείς, να λασπολογείς, κάτι το οποίο έχουμε συνηθίσει να το κάνει εδώ και 3,5 χρόνια περίπου το σύστημα, το να το βλέπεις από κάποιους ανθρώπους με τους οποίους είχες μια συνεργασία, γεννά διάφορα ερωτήματα. Γεννά καταρχάς το ερώτημα για την πρόθεσή τους, αν ήταν καλή ή κακή. Γιατί όταν μπεις σε ένα κίνημα το οποίο έχει πολύ ξεκάθαρες θέσεις – εμείς δεν έχουμε αλλάξει και δεν έχουμε παρεκκλίνει των κόκκινων γραμμών που έχουμε θέσει ούτε εκατοστό. Και ίσως αυτό να είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εμείς δημιουργηθήκαμε για έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο. Ο στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε ένα κίνημα. Ο στόχος μας είναι πολύ πιο πάνω. Μιλάμε για μία ολική αναδιάρθρωση της χώρας. Έτσι, σε ό,τι αφορά στη δημοκρατία, σε ό,τι αφορά στη δικαιοσύνη, στους θεσμούς, όλα. Λοιπόν, όποιος ήθελε προφανώς μπορούσε να συμμετέχει. Οι κόκκινες γραμμές αφορούσαν στα πρόσωπα τα οποία είναι αποτελούν μέρος του πολιτικού του, του πολιτικού συστήματος», είπε αρχικά.

Για τα πρώην μέλη που χαρακτηρίζουν την Ελπίδα για τη Δημοκρατία ως ένα «απολυταρχικά προσωποπαγές κόμμα και το ηγετικό δίδυμο Μαρία Καρυστιανού Μαρία Γρατσία ως διευθυντήριο»:

«Το κόμμα αυτό δημιουργήθηκε με έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Όπως καταλαβαίνετε, το σύστημα δεν μπορεί να του επιτρέψει εύκολα, να τον πραγματοποιήσει αυτό το σκοπό. Είμαστε το μοναδικό κίνημα το οποίο πραγματικά έχουμε την πρόθεση και θέλουμε να βάλουμε ανθρώπους να λογοδοτήσουν. Και αυτοί που θα λογοδοτήσουν πιθανότατα να βρεθούν φυλακή. Μιλάμε για κάτι τέτοιο. Είναι πολύ ξεκάθαρος ο στόχος μας. Μιλάμε για την απόλυτη κάθαρση. Λοιπόν, αυτές οι κόκκινες γραμμές: έχουμε δεχτεί πίεση. Εγώ έχω δεχτεί πολλή πίεση προσωπικά εγώ. Γενικά από το σύστημα. Όταν λοιπόν καταρχάς μιλήσατε για στελέχη, είπατε 22 στελέχη. Θα σας πω ότι πρέπει 3-5 άνθρωποι να είναι γραμμένοι. Στελέχη δεν έχουμε. Είμαστε όλοι απλοί στρατιώτες. Έχουμε μέλη πολιτικού συμβουλίου. Δεν έχουμε μοιράσει αρμοδιότητες και καρέκλες ακριβώς επειδή θέλουμε να λειτουργήσουμε λίγο διαφορετικά και όχι με το παλαιοκομματικό σύστημα όπως το γνωρίζουμε. Άρα έχουμε μέλη πολιτικού συμβουλίου που παίρνουν αποφάσεις. Συγκεντρωνόμαστε και παίρνουμε αποφάσεις όπως γίνεται παντού. Αυτό εγώ το θεωρώ πολύ δημοκρατικό. Προφανώς παίρνουμε όλοι μαζί τις αποφάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι σας εξηγώ ότι οι περισσότεροι είναι απλοί φίλοι, δεν είναι καν εγγεγραμμένοι στο κίνημα. Και εγώ κάποιους δεν τους ξέρω. Έρχονται δίπλα μας, φωτογραφίζονται ή δηλώνουν και μετά από μερικές μέρες βγαίνουν έτσι και με τέτοια ένταση αποχωρούν. Για μένα αυτό δείχνει δολιότητα και άρα κάτι κερδίζουν και ελπίζουν ότι θα χάσει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Λοιπόν, όλες οι διαδικασίες γίνονται με δημοκρατικό τρόπο. Φυσικά, γι’ αυτό υπάρχουν τα μέλη. Άρα συγκεντρωνόμαστε, θέτουμε τα θέματα και βγάζουμε τις αποφάσεις. Υπάρχουν όμως αυτές που σας είπα, οι κόκκινες γραμμές. Αυτές λοιπόν δεν μπορώ εγώ που 3,5 χρόνια έχω περάσει από όλη αυτή την ιστορία και όλο αυτό τον πόλεμο, να δεχτώ εκβιασμούς από ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα στο κίνημα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα γεγονότα δείχνουν ότι κάποια άτομα είχαν άλλους σκοπούς. Η δική μου άποψη μπορεί να είναι διαφορετική και μπορεί να είναι και χειρότερη. Δεν ενδιαφέρει όμως τον κόσμο. Και τον κόσμο αυτό που τον ενδιαφέρει είναι αν τελικά εμείς ή έχουμε βγει πραγματικά για να κάνουμε αυτό που έχουμε υποσχεθεί και ή αν τελικά θα ενδώσουμε σε εκβιασμούς».

«Να μας δώσει τα αποδεικτικά στοιχεία των κατηγοριών του ο κ. Αυγερινός»

Θεωρεί ότι είναι μια οργανωμένη πολιτική αμφισβήτηση του ίδιου του κόμματος ή συγκεκριμένα της ηγεσίας του κόμματος; Είναι ξεκαθάρισμα από τη δική της πλευρά;

Σύμφωνα με την κ. Καρυστιανού, «Και τα δύο μπορεί να συμβαίνουν. Ωραία, μπορεί να μπήκαν κάποιοι άνθρωποι να μας προσέγγισαν πιστεύοντας ότι είμαστε δύο γυναίκες – γιατί κακά τα ψέματα μετράει αυτό, ότι είμαστε γυναίκες, ότι εύκολα μπορούν να μας διαχειριστούν – και θα μας αλλάξουν, θα μας εκβιάσουν, θα μας κάνουν. Γιατί εγώ τα δέχτηκα αυτά. Αλλά δεν τους βγήκε. Εμείς είμαστε πολύ ξεκάθαροι σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Επομένως δεν καταλαβαίνουμε από αυτά και αυτό νομίζω είναι που τελικά αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Άρα ας μη μετράμε αυτούς που απομακρύνονται από δίπλα μας και μάλιστα με τόσο θορυβώδη τρόπο και με κατηγορίες που δεν ευσταθούν και δεν υπάρχουν επιχειρήματα, γιατί εκεί θα φανεί η ακεραιότητα του χαρακτήρα. Εγώ λοιπόν θα περίμενα από τον δημοσιογράφο τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος έχει βγάλει βαρύτατες κατηγορίες, να μας δώσει και τα αποδεικτικά στοιχεία. Και αφού δεν τα έδωσε σε εμάς που είχαμε καλή σχέση και μέχρι την προηγούμενη μέρα βρισκόμασταν για να τα θέσει, να τα δούμε όλοι και προτίμησε το δημόσιο διάλογο, έστω δημόσια να αποδείξει ότι ευσταθούν αυτά που θέλει. Εγώ αυτό θα περίμενα από τον κύριο Αυγερινό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkl0z445dpfl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Και συνέχισε: «Και θα σας πω και κάτι άλλο. Με το που αποχωρεί ο κύριος Αυγερινός κατευθείαν βγαίνει ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο μέσα σε ώρες, σε ώρες προσέξτε, μπορεί και λιγότερο από δύο ώρες, κατευθείαν συντονίστηκε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος υπέρ του κ. Αυγερινού. Και θα σας ρωτήσω πόσο αυταρχικό και απόλυτο μπορεί να είναι ένα κίνημα το οποίο μέσα στους κόλπους του οποίου έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο παρα-κίνημα; Αυτό το παράλληλο κίνημα το είχαμε αντιληφθεί πολύ εν τη γενέσει του και η γένεσή του ήταν πριν την ιδρυτική μας. Απλά το αφήναμε να εξελιχθεί ώστε να μπορέσουμε να βρούμε κι εμείς όλους εκείνους που εμπλέκονταν. Περίμενα επομένως μία αποχώρηση ή τουλάχιστον μια καθαρή εξήγηση. Εγώ είμαι και σαν άνθρωπος έτσι, οπότε εξεπλάγην διπλά. Διότι θεωρούσα ότι δίπλα μας έρχονται άνθρωποι πέρα από τον κοινό στόχο και από αυτό που λέγανε ότι «Μαρία πέρα από τον πόλεμο και που θα δεχτούμε εμείς θα παραμείνουμε μέχρι τέλους». Αυτό τελικά αποδείχτηκε. Δεν έχουν όλοι το ψυχικό σθένος όμως περίμενα ότι η καθαρότητα θα υπήρχε και θα θα εξηγούνταν πρώτα σε εμάς γιατί έτσι έπρεπε να γίνει και στη συνέχεια, αν ένιωθαν ότι είχαν αυτή την ανάγκη να φανεί και αυτό δημόσια, οκ, ας γινόταν».

Άρα από τη στιγμή που είχε κάποια δείγματα γραφής ακόμα και πριν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος και την ίδρυση, τα πρόσωπα αυτά είχε εστιάσει να δει πως θα κινηθούν ή να αποκαλυφθούν στην πορεία;

«Είχαμε καταλάβει όλο αυτό που γίνεται και το παρακολουθούσαμε βεβαίως. Φυσικά, τα αφήσαμε να βγουν μπροστά. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό έκανε κακό στην Ελπίδα. Μας έχει συσπειρώσει. Σας μιλάω ειλικρινά. Δεν θα μιλήσω για τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες ξέρουμε όλοι το σκοπό τους. Εντάξει και δεν ξέρω πόσοι από τους συμπολίτες μου αυτή τη στιγμή εκτιμούν τις δημοσκοπικές εταιρείες. Δεν διαβάζω τις δημοσκοπήσεις. Εμείς κάνουμε δημοσκοπήσεις άτυπες σε σχέση με την καθημερινότητα, με αυτά που λαμβάνουμε από την κοινωνία, γιατί αποτελούμε μέρος της κοινωνίας. Κυκλοφορούμε, εργαζόμαστε, έρχεται σε επαφή με κόσμο. Φυσικά μας ενδιαφέρουν εννοείται και τα μελετάμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων. Αλλά σας λέω ότι εμείς αποτελούμε μέρος της κοινωνίας. Δεν έχουμε βγει με διαφορετικό τρόπο. Τα γνωρίζουμε πολύ καλά αυτά τα προβλήματα από πρώτο χέρι».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkl0xn3sc8tl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Για τον Τομέα Επικοινωνίας του Κινήματος: «Καταρχάς ότι ο κύριος Αυγερινός ήρθε σε εμάς, δεν τον αναζητήσαμε εμείς. Που σημαίνει ότι μας είχε δει τρεισήμισι, τρία χρόνια μας έβλεπε. Τι λέγαμε, ποιοι ήμασταν. Εγώ προσωπικά σε κάποιον ο οποίος έχει ίσως ακολουθήσει την πορεία μου, θα έχει δει ότι αυτά που λέω είναι πάντα τα ίδια. Δεν έχω αλλάξει καθόλου σε αυτά που λέω και ούτε θα αλλάξω. Άρα ήρθε σε εμάς γνωρίζοντας λίγο το πλαίσιο λειτουργίας του Κινήματος. Ήταν από τους ανθρώπους που μας βοήθησε να συντάξουμε την ιδρυτική διακήρυξη. Ανέλαβε τον τομέα της επικοινωνίας χωρίς να του το αναθέσει κάποιος, ακριβώς λόγω του επαγγέλματός του. Πήγε εντελώς φυσικά στο ότι θα το αναλάβει εκείνος. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι εγώ που δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν μπορούσα να κρίνω ότι δεν πηγαίνει καλά το κομμάτι της επικοινωνίας. Και αυτό δεν ήταν κάτι που το που έκανα παράπονα εγώ στον Θανάση. Δεχόμαστε συνεχώς από απλούς πολίτες ότι «γιατί δε σας βλέπουμε; Εμείς θέλουμε να βλέπουμε εσάς. Δεν θέλουμε να ακούμε τους ίδιους και τους ίδιους να μας λένε τα ίδια και τα ίδια. Θέλουμε να ακούσουμε εσάς. Πού είσαστε;». Λοιπόν, όλα αυτά τα προβλήματα τα γνώριζε ο κύριος Αυγερινός μαζί με έναν συνεργάτη που είχε επιλέξει και δεν τα μετέφερα μόνο εγώ, τα μετέφερα όλα τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και ο κόσμος. Γιατί τα γραφεία μας είναι ανοιχτά, πήγαινε κόσμος, έκανε τις ίδιες σκέψεις. Λοιπόν, ο κύριος Αυγερινός όμως επέμενε σε μια συγκεκριμένη τακτική. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σε εμένα που δεν μπορώ να περιμένω κάτι να πηγαίνει άσχημα, πρέπει να θεωρήσω ότι πρέπει να επέμβω. Άρα στον τομέα της επικοινωνίας και επειδή ο κύριος Αυγερινός είχε επιφορτιστεί και με διάφορα άλλα πράγματα, αποφασίσαμε ότι χρειαζόμαστε και ένα Γραφείο Τύπου το οποίο θα κάνει και κάποια διαφορετικά πράγματα. Βεβαίως, είχε ενημερωθεί για την πρόθεση. Κι εγώ διάβασα ότι δεν είχε ενημερωθεί, και μου έκανε εντύπωση διότι όταν ανακοινώθηκε ότι θα δημιουργηθεί ένα Γραφείο Τύπου και υπάρχει αυτή η πρόθεσή μου και ότι προσπαθώ να βρω ανθρώπους που θα το απαρτίζουν, έγινε σε συνάντηση του Πολιτικού Συμβουλίου. Βεβαίως και αυτό έγινε τουλάχιστον δύο ή τρεις συναντήσεις είχαμε πριν την τη δημόσια τοποθέτηση του κυρίου Αυγερινού επί του θέματος. Την κυρία Μουτσάτσου την βρήκε ο κύριος Αυγερινός είναι. Ήρθε για την παρουσίαση της εκδήλωσης».

«Δεν παρουσιάζομαι πολιτικά ως η Μαρία Καρυστιανού η μητέρα της Μάρθης που «τρέχει» τον αγώνα των Τεμπών για να με στηλιτεύουν – Πρέπει να προστατευθεί το κόμμα, μας έχουν κάνει ήδη “κηδεία”»

Για την κοινή επιστολή των ακολούθων του κινήματος ότι «το κόμμα έχει απομακρυνθεί από τις συντηρητικές του αρχές»: Θα πρέπει να μας το εξηγήσουν γιατί εγώ δεν το κατάλαβα. Και ο κύριος Αυγερινός μου είπε και για αδιαφάνεια. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Κοιτάξτε, πλέον δεν είμαι εγώ η Μαρία Καρυστιανού, η μητέρα της Μάρθης που τρέχω στον αγώνα των Τεμπών και μπορώ να δέχομαι όλη αυτή τη στηλίτευση και αυτή τη λασπολογία γιατί θέλω να είμαι focus στον νομικό μου αγώνα. Τώρα πρέπει να προστατευτεί και το κίνημα. Επομένως, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εάν δεν εξηγήσουν με επιχειρήματα πού βασίζονται και κάνουν αυτές τις αδιανόητες και άκρως προσβλητικές κατηγορίες, θα υπάρξουν νομικές συνέπειες. Δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει ό,τι του κατέβει, γιατί ακριβώς προφανώς υπάρχει κάποιος δίπλα που το στηρίζει οικονομικά αυτό. Ξέρετε τι πληροφορία μου ήρθε εμένα χθες; Ότι έρχονται άνθρωποι δίπλα μας για να βγουν μια φωτογραφία, να δηλώσουν το όνομά τους δίπλα στο δικό μου και μετά από μερικές ημέρες τους πλησιάζει το σύστημα άρα γίνονται γνωστοί στο σύστημα, και στη συνέχεια βγαίνουν και λένε αυτά. Γίνομαι κοινωνός τέτοιων πληροφοριών, οι οποίες όμως μου ταιριάζουν με αυτό που βλέπω. Διότι τον κύριο που βγήκε χθες εγώ δεν τον έχω δει ποτέ. Δεν έχει μιλήσει ποτέ. Έχει απ’ ότι μου είπανε στα Χανιά πάει σε μία ή δύο συγκεντρώσεις. Πραγματικά, δεν έχει εισφέρει σε τίποτα, μα σε τίποτα. Και ξαφνικά βγαίνει και λέει «Αποχωρώ γιατί υπάρχουν αυτά και αυτά» τα οποία δεν τα γνωρίζει καν. Δηλαδή δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό. Τρεις μήνες είμαστε. Και μας έχουν από ότι βλέπω, μας έχουν βγάλει και την κηδεία ότι πεθάναμε».

}https://exchange.glomex.com/video/v-dkl13dfilmnl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Δεν υπάρχουν τίτλοι στο κόμμα, δεν μοιράζουμε ρόλους και καρέκλες»

Μήπως υπάρχουν λοιπόν και κάποια στελέχη που σιγά-σιγά οργανώνονται τοπικά και αυτά είναι στελέχη τα οποία συμμετέχουν και βλέπουν ότι δεν μου κάνει και αποχωρούν;

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε η κ. Καρυστιανού: «Έχουμε αποφασίσει ότι ακριβώς επειδή δημιουργήθηκαν διάφορες έτσι διάφορες ίντριγκες σε τοπικό επίπεδο από ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να είναι πρόεδροι, αντιπρόεδροι ή ξέρω εγώ συντονιστές και υπήρχε διαμάχη. Υπήρχαν όλα αυτά. Έτσι λειτουργεί το παλαιοκομματικό σύστημα. Δηλαδή πας σε μια τοπική οργάνωση, κάνεις εκλογές και βγάζεις κάποιους συντελεστές. Εμείς λοιπόν, επειδή θέλουμε να απομακρυνθούμε από όλο αυτό και επειδή οι κοινότητες αυτές οι τοπικές θα είναι μικρές, επομένως δεν έχει νόημα να κάνω εκλογές σε ένα μικρό αριθμό. Θα πρέπει να είναι μια πιο ευρεία βάση για να είναι πιο αντιπροσωπευτική και πιο δημοκρατική, πιο δίκαιη. Αποφασίσαμε ότι όλοι θα είμαστε απλοί στρατιώτες. Άρα κάνουμε μικρές τοπικές κοινωνίες όπου όλοι εισφέρουμε αυτό που μπορούμε. Και διαθέτοντας τον χρόνο που θέλουμε»,

»Αυτό όπου λειτούργησαν οι κοινότητες με αυτόν τον απλό τρόπο – η Θεσσαλονίκη είναι μία από αυτές και τώρα λειτουργούν και άλλες, οι Σέρρες κτλ – λειτουργούν έτσι ακριβώς. Όπου λοιπόν λειτούργησε αυτό πήγαν εξαιρετικά. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, όπου υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος αυτοχρίστηκε συντονιστής, ηγέτης, τι άλλο έχω ακούσει από τοπικούς. Είπε διάφορα λοιπόν για το σύστημα και προσπαθούσε να τα ελέγξει όλα. Δεν υπάρχουν τίτλοι. Ούτε μοιράζουμε καρέκλες, ούτε μοιράζουμε ρόλους, ούτε μοιράζουμε τίποτα. Είμαστε όλοι απλοί στρατιώτες σε αυτόν τον κοινό σκοπό. Θα το ξαναπώ. Ο σκοπός μας δεν είναι η δημιουργία ενός ακόμα κινήματος που θα βγαίνει να διαμαρτύρεται όπως υπάρχουν τα γνωστά. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να πράξουμε».

Ένα συνολικό πρόγραμμα πότε αναμένεται να παρουσιαστεί;

«Τέλος Αυγούστου. Θα έχουν ολοκληρωθεί τα προγράμματα, θα πάρουν την οικεία τους μορφή και στη ΔΕΘ, ως είθισται, θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα», κατέληξε η κ. Καρυστιανού.