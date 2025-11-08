Μητσοτάκης: Χρόνια πολλά στην Πολεμική Αεροπορία – «Τα ελληνικά φτερά ισχυρότερα από ποτέ»

Ευχετήρια ανάρτηση έκανε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σήμερα (Σάββατο, 8/11) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για τη γιορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχάγγελου Μιχαήλ.

«Η Πολεμική Αεροπορία τιμά τους προστάτες της, συνεχίζοντας με πίστη τον δρόμο που χάραξαν οι ήρωές της. Σήμερα, άλλωστε, τα ελληνικά φτερά είναι ισχυρότερα από ποτέ χάρη στη συνεργασία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Κυρίως, όμως, μπορούν να αντιμετωπίζουν με ακόμη μεγαλύτερη εθνική αυτοπεποίθηση το μέλλον», αναφέρει ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του.

«Χρόνια πολλά στις γυναίκες και στους άντρες που υψώνουν τη γαλανόλευκη στους ουρανούς. Καθημερινή ασπίδα προστασίας της πατρίδας μας. Εγγύηση για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Και δύναμη αποτροπής κάθε απειλής της ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ευχαριστούμε τους Ικάρους μας και γιορτάζουμε μαζί τους!», καταλήγει.