Τσουκαλάς: Ο κ. Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός υπό αποχώρηση σε μια κυβέρνηση σε πρωτοφανή αποσύνθεση

Με δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, ασκεί δριμεία κριτική στον Πρωθυπουργό, ενώ θέτει και ερωτήματα για την απουσία του από τη Βουλή και το συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Ο κ. Τσουκαλάς διερωτάται αν ο Πρωθυπουργός φοβήθηκε να υπερασπιστεί τα μέτρα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ ή να απαντήσει για τις αποκαλύψεις στα ΕΛΤΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, τον κατηγορεί ότι επιβάλλει φορολογική επιβάρυνση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσω έμμεσων φόρων και της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας.

Ακόμα, σημειώνει ότι η αυτοδιοίκηση έχει στραφεί εναντίον του, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως την έχει περιορίσει σε «ρόλο κομπάρσου», ενώ υπενθυμίζει τη συντριβή της κυβερνητικής παράταξης στις χθεσινές διαδικασίες της ΚΕΔΕ.

Η δήλωση Κώστα Τσουκαλά, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έχει ως εξής: «Ήταν αναμενόμενη και σχεδόν προεξοφλημένη η αδυναμία του κ. Μητσοτάκη να υπερασπιστεί την πολιτική του, γι’ αυτό και στα δύο ερωτήματα που έθεσα πριν δημοσιεύσει την κυριακάτικη ανάρτηση του σχετικά με την απουσία του από το Κοινοβούλιο στη συζήτηση για τα κυβερνητικά οικονομικά μέτρα και από το συνέδριο της ΚΕΔΕ, δεν υπήρχε καμία απάντηση.

Έπειτα από οκτώ ημέρες, ο Πρωθυπουργός έσπασε την ανεξήγητη σιωπή του για την αιματηρή βεντέτα στην Κρήτη. Τη στιγμή όμως που παρέθετε μέτρα για την οπλοκατοχή, δεν βρήκε ούτε λέξη να αποδοκιμάσει τις ανεκδιήγητες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας επιβεβαιώνοντας ότι εντάσσονται σε ένα σκηνοθετημένο σχέδιο κλεισίματος του ματιού στις εστίες παραβατικότητας.

Πανηγύρισε για τη συμφωνία για την ενέργεια χωρίς να βρει το πολιτικό σθένος να αναγνωρίσει τον ρόλο των προηγούμενων κυβερνήσεων και συγκεκριμένα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που με τον νόμο 4001/2011 άνοιξε τον δρόμο για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού ώστε να κατακυρωθεί το Block 2 σε αναδόχους.

Μετά το «ιστορικό» διήμερο μιας συνόδου που έχει γίνει έξι φορές, με την Αθήνα να είναι η πέμπτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που την φιλοξενεί, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί για άλλη μια φορά να οικειοποιηθεί έργα και πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν άλλοι, όπως ο κάθετος διάδρομος και οι έρευνες υδρογονανθράκων. Ξεχνά βολικά πως η κυβέρνησή του στα πρώτα χρόνια εμπόδισε τις έρευνες και ανακαλύπτει όψιμα τη σημασία της «διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας» για την ενεργειακή ασφάλεια, αφού όμως πρώτα έθαψε τον λιγνίτη βιαστικά και χωρίς εναλλακτικό σχέδιο. Τώρα παρουσιάζει τα αυτονόητα ως καινοτομίες, ανακαλύπτοντας αρχές ενεργειακής πολιτικής που αγνοούσε. Από θεατής των εξελίξεων, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να εμφανιστεί ως πρωταγωνιστής τους. Η ιστορία και η πραγματικότητα, όμως, δεν ξαναγράφονται με εξαγγελίες και επικοινωνιακά τρικ.

Κύριε Πρωθυπουργέ, τι έχετε να πείτε για την αναδιανομή πλούτου σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας που έγινε επί των ημερών της διακυβέρνησης σας; Αντί η ενέργεια να ανήκει ως αγαθό σε 10.000.000 Έλληνες, χαρίστηκε σε πέντε ολιγαρχικά συστήματα. Το ενεργειακό κόστος είναι σήμερα ο μεγάλος βραχνάς για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις .

Ο κ. Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός υπό αποχώρηση σε μια κυβέρνηση σε πρωτοφανή αποσύνθεση».