Χρηστίδης: Δεν είναι ότι η Νέα Δημοκρατία απέτυχε να σώσει τα ΕΛΤΑ. Ποτέ δεν ήθελε να σώσει τα ΕΛΤΑ
Πολιτική
18:10 - 09 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
«H Νέα Δημοκρατία επιχείρησε, τα προηγούμενα χρόνια, να ποντάρει πολύ στα εσωτερικά θέματα των υπολοίπων κομμάτων και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Kαι αυτό είναι κάτι που το πληρώνει τώρα με τον πιο σκληρό τρόπο», δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Open και την εκπομπή “Τώρα Μαζί”, με φόντο τη νέα συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της ΝΔ, Αντώνη Σαμαρά.

Σχολίασε ότι πρόκειται για ένα εσωτερικό ζήτημα της ΝΔ και ότι «όσα λέει ο κ. Σαμαράς, θα απασχολήσουν πολύ την κοινωνική και πολιτική βάση του κόμματος».

«Τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε, το γεγονός ότι η ΝΔ δεν έχει απολύτως κανένα αντανακλαστικό στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, της Εξεταστικής και του τρόπου με τον οποίο αποκαλύφθηκε ένα σκάνδαλο για το οποίο θα έπρεπε να καθαρίσει τους κόλπους της από ανθρώπους που βρίσκονται υπό έρευνα, είναι κάτι που θα έπρεπε να το έχει κάνει με πολύ πιο γοργούς ρυθμούς», πρόσθεσε.

Όπως, χαρακτηριστικά, είπε, «θα έρθει η ώρα που θα πρέπει τα κόμματα να συγγράψουν το συμπέρασμα της Εξεταστικής Επιτροπής και εκεί θα κριθεί τότε η Νέα Δημοκρατία. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν ερωτήσεις από τις οποίες βγαίνουμε σοφότεροι. Το θέμα είναι αν η Νέα Δημοκρατία θα έχει το θάρρος, ως κοινοβουλευτική πλειοψηφία, να οδηγήσει σε μία προανακριτική επιτροπή ανθρώπους, οι οποίοι με κάποιο τρόπο εμπλέκονται σε άλλου τύπου περιπτώσεις».

Σχετικά με όσα γίνονται στις συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής, ανέφερε ότι «ακούμε ανθρώπους, οι οποίοι έρχονται και είναι ή προκλητικά άσχετοι, αντιπρόεδροι που παίρνανε 3.000 ευρώ τον μήνα για να είναι part time, ή προκλητικά ψεύτες. Δεν υπάρχει καμία επιτελικότητα, υπάρχουν μπίζνες, υπάρχουν άνθρωποι ανίκανοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνώριζαν και γι’ αυτό η Νέα Δημοκρατία άλλαζε κάθε χρόνο διοικητές και υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης».

Αναφορικά, δε, με τις εξελίξεις στο ζήτημα των ΕΛΤΑ, υποστήριξε: «Δεν είναι ότι η Νέα Δημοκρατία απέτυχε να σώσει τα ΕΛΤΑ. Ποτέ δεν ήθελε να σώσει τα ΕΛΤΑ. Θέλει να τα οδηγήσει σε εξαγορά από άλλους. Ο τρόπος με τον οποίο κινείται, όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυτό δείχνει. Η μοναδική επιτυχία του τέως διοικητή είναι ότι διπλασίασε το μισθό του».

Εν όψει και της πρωτοβουλίας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για σύγκληση φορέων, στο Ηράκλειο Κρήτης, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας, υποστήριξε ότι το ζήτημα των όπλων και της παράνομης οπλοκατοχής είναι εθνικό ζήτημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί πολυεπίπεδα.

«Το ζήτημα αυτό είναι κυρίως ζήτημα κουλτούρας. Χρειαζόμαστε ανάπτυξη, χρειαζόμαστε εκπαίδευση, χρειαζόμαστε παιδεία. Να μην πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο και να θεωρούν ότι αυτό είναι κομμάτι ενός εθίμου που πρέπει να συνεχιστεί. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε μαζί με τις τοπικές κοινωνίες τα θέματα», συμπλήρωσε.

Κατέληξε, λέγοντας, ότι «η αποδοκιμασία προς τη Νέα Δημοκρατία είναι συνολική και γι’ αυτό είδαμε και τι συνέβη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, όπου η παράταξη, η οποία εξελέγη με περίπου 70% στη διοίκηση, του κυρίου Κυρίζογλου, θα έχανε χθες ένα ψήφισμα το οποίο είναι κομβικό».

