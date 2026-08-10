Χριστοδουλάκης: «Δεν θα λυγίσουμε» – Τι απαντά σε δημοσίευμα για την DATAMED

Νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χριστοδουλάκη με το συγκρότημα της εφημερίδας «Δημοκρατίας», με αφορμή αυτή τη φορά δημοσίευμα για την επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειάς του και τις συμβάσεις της DATAMED με φορείς του Δημοσίου.

Η «Δημοκρατία» κυκλοφόρησε σήμερα με πρωτοσέλιδο τίτλο «Δίνουν εκατομμύρια στην οικογενειακή εταιρεία του “δελφίνου” του ΠΑΣΟΚ Μ. Χριστοδουλάκη – μείζον πολιτικό και ηθικό θέμα», υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία έχει λάβει περισσότερα από 9 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ.

Το δημοσίευμα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις διαδικασίες μέσω των οποίων ανατέθηκαν οι συμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι σημαντικό μέρος των ποσών αφορά απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες «διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση». Παράλληλα, εστιάζει στη συμμετοχή του πατέρα και του αδελφού του Μανώλη Χριστοδουλάκη στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, ενώ συνδέει την επιχειρηματική της δραστηριότητα με το αντικείμενο των σπουδών του βουλευτή.

Η εφημερίδα προσδίδει, μάλιστα, σαφή πολιτική διάσταση στην υπόθεση, παρουσιάζοντας τον Χριστοδουλάκη ως «τρίτο δούρειο ίππο», μετά την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Νικόλα Φαραντούρη.

Το πρώτο επεισόδιο με την «Εστία»

Η νέα αντιπαράθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά το δημοσίευμα της «Εστίας» για το περίφημο δείπνο της «παραγραφής», στο οποίο, σύμφωνα με την εφημερίδα, συμμετείχαν ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σε σπίτι επιχειρηματία, με αντικείμενο συζήτησης το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Όλα τα πρόσωπα που αναφέρονταν στο δημοσίευμα διέψευσαν ότι πραγματοποιήθηκε το συγκεκριμένο δείπνο και τις σχετικές αναφορές. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, μάλιστα, είχε προαναγγείλει ότι θα κινηθεί νομικά, χαρακτηρίζοντας το δημοσίευμα συκοφαντικό.

Η απάντηση Χριστοδουλάκη

Με αφορμή το σημερινό πρωτοσέλιδο, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επανήλθε με ιδιαίτερα σκληρή ανάρτηση στα social media, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται στο στόχαστρο «συστημάτων και συμφερόντων» που επιχειρούν να τον πιέσουν πολιτικά.

Ο Χριστοδουλάκης συνδέει τις επιθέσεις με τη θέση του υπέρ της πολιτικής αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την αυτοδύναμη πορεία του κόμματος και τη νίκη του στις επόμενες εκλογές.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η στοχοποίηση δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που καθιστούν την παράταξη, όπως αναφέρει, «μη βολική» για όσους θα την ήθελαν «μικρή, διαχειρίσιμη και συμπληρωματική».

Για την ουσία των καταγγελιών που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα της «Δημοκρατίας», ο βουλευτής παραπέμπει στην ανακοίνωση της DATAMED.

Τι απαντά η DATAMED

Η εταιρεία απορρίπτει τις αιχμές περί μη νόμιμων διαδικασιών, εξηγώντας ότι οι αναθέσεις με «διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» αφορούν, μεταξύ άλλων, τη συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων που η ίδια έχει εγκαταστήσει κατόπιν διαγωνισμών και των οποίων διαθέτει την ιδιοκτησία.

Για την απευθείας ανάθεση που αναφέρεται στο δημοσίευμα, υποστηρίζει ότι αυτή έγινε σε περίοδο έξαρσης της πανδημίας, σε οργανισμό όπου ήδη λειτουργούσαν δικά της συστήματα, και για λόγους κατεπείγοντος.

Η DATAMED απορρίπτει επίσης οποιαδήποτε σύνδεση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας με συγκεκριμένη κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι δραστηριοποιείται εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

«Η υπόνοια για οποιαδήποτε σχέση πολιτικής εξάρτησης είναι καθαρά συκοφαντική», αναφέρει η εταιρεία, η οποία δηλώνει ότι επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία του κύρους και της αξιοπιστίας της.