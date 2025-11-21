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ΣΥΡΙΖΑ: Οι υποκλοπές έχουν το ονοματεπώνυμο του Κυριάκου Μητσοτάκη
Πολιτική
23:09 - 21 Νοε 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Οι υποκλοπές έχουν το ονοματεπώνυμο του Κυριάκου Μητσοτάκη

Reporter.gr Newsroom
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"Οι υποκλοπές έχουν το ονοματεπώνυμο του Κυριάκου Μητσοτάκη", αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας την σημερινή κατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Krikel, Σταμάτη Τρίμπαλη, στη δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών.

Όπως αναφέρει το κόμμα της Κουμουνδούρου, η κατάθεση αποτελεί "κόλαφο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και για τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος, εκτός όλων των άλλων, κατέχει τον ρόλο του πολιτικού προϊστάμενου της ΕΥΠ από το 2019".

Ακολούθως εξηγεί: "Ο Στ. Τρίμπαλης παραδέχτηκε πως οι Γ. Λαβράνος και Φ. Μπίτζιος του έδωσαν από πριν τις ερωτήσεις που θα του υποβάλλονταν κατά την εξέτασή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, το 2022. Μάλιστα, όπως ο ίδιος είπε, η προετοιμασία για την Εξεταστική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε σε συναντήσεις στην κατοικία του κ. Λαβράνου στο Π. Ψυχικό, και στο γραφείο των δικηγόρων του. Από πού ήξεραν οι ιδιοκτήτες της Krikel τις ερωτήσεις που θα υποβάλλονταν στον κ. Τρίμπαλη; Η ερώτηση προφανώς είναι ρητορική καθώς, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, όταν άρχισαν οι αποκαλύψεις για τη δυσώδη υπόθεση των υποκλοπών, του διεμήνυσαν πως "όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε". Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Τρίμπαλης είπε ακόμη ότι ήταν και αυτός και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι ενήμεροι από τον κ. Λαβράνο για τους ελέγχους που επρόκειτο να διεξαχθούν από την Αστυνομία στα σπίτια τους.

Ο κ. Τρίμπαλης δήλωσε επίσης πως, αμέσως μετά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, έλαβε τηλεφώνημα από συνεργάτη του Γ. Λαβράνου, ο οποίος του είπε πως έλαβαν ενημέρωση ότι "τα είπε καλά" στην κατάθεσή του.

Επιπλέον, ο κ. Τρίμπαλης επιβεβαίωσε ότι η Krikel είχε σύμβαση με την RCS από την οποία η ΕΥΠ προμηθεύτηκε λογισμικό παρακολούθησης. Αποκάλυψε, επίσης, πως τον πίεζαν να υπογράψει ότι είναι πραγματικός δικαιούχος της krikel, απειλώντας τον ότι αν δεν το κάνει, θα βρεθεί αντιμέτωπος αυτός ως νομ. εκπρόσωπος με τα χρέη της εταιρείας στο Δημόσιο. Οι ίδιοι του "υπέδειξαν", με τις ίδιες μεθόδους, να καταθέσει ότι δεν γνώριζε τον Λαβράνο και τον Μπίτζιο ενώπιον των ανακριτικών Αρχών".

Στρέφοντας τα πυρά του κατά του πρωθυπουργού ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει: "Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να κρύβεται άλλο. Η επιχείρηση συγκάλυψης των υποκλοπών, που αποτελεί το αγαπημένο σπορ του ίδιου και της κυβέρνησης του και για τη συγκεκριμένη υπόθεση αλλά και για όλα τα υπόλοιπα σκάνδαλα στα οποία εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα, καταρρέει με πάταγο. Είναι πλέον ολοφάνερο: ο κ. Μητσοτάκης έχει μετατρέψει το πρωθυπουργικό γραφείο σε συντονιστικό κέντρο του παρακράτους".

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