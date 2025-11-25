Βελόπουλος: Καλύτερο δεκανίκι από τον Τσίπρα για τον Μητσοτάκη δεν υπάρχει

«Δεν αφορά κανέναν», παρά μόνο «τη ματαιοδοξία των πολιτικών αυτού του σάπιου πολιτικού συστήματος που δεν καταλαβαίνουν ότι κλείνει έναν κύκλος», υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σχετικά με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη την Τρίτη (25/11) στον σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

«Θα κονομήσει χρήμα ο κ. Τσίπρας κανένα 1-2 εκατομμύρια ευρώ θα τα βγάλει. Του κάνατε την καλύτερη διαφήμιση, όχι μόνο εσείς αλλά όλη η Ελλάδα. Πολλά λεφτά ίσως είναι η μαγιά για το κόμμα που θέλει να κάνει», είπε ακόμη ο κ. Βελόπουλος και συνέχισε, αμφισβητώντας πως ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε ο ίδιος την «Ιθάκη»:

«Άνθρωπος ο οποίος ούτε δεινός ρήτορας υπήρξε ποτέ, ούτε από γεωγραφία τα πάει καλά με Λέσβο και Μυτιλήνη, ούτε από ιστορία τα πάει καλά με Σκόπια και Βόρεια ψευτο-Μακεδονία, οι γνώσεις του είναι συγκεκριμένες να γράψει και βιβλίο ο ίδιος κάπως χλωμό το βλέπω».

Αναφορικά με το ότι στο βιβλίο ξεκαθαρίζει λογαριασμούς με παλιούς συντρόφους του, ο κ. Βελόπουλος είπε:

«Η διοίκηση ενός οργανισμού που λέγεται κόμμα έχει να κάνει με τον αρχηγό. Διαλέγω τον ένα ο οποίος είναι κουτσός για να παίξει μπάλα, διαλέγω τον άλλο ο οποίος είναι τυφλός για να παίξει μπάλα και μου φταίνε όλοι οι άλλοι οι τυφλοί και οι κουτσοί και δεν φταίω εγώ σε τίποτα. Έχετε δει να αναλαμβάνει καμία ευθύνη; Στη χώρας μας υπάρχει ένα πρόβλημα πολιτικό η ανάληψη ευθύνης για τα λάθη που κάνει η ηγεσία ενός κόμματος.»

«Όπως ο κ. Μητσοτάκης μεταθέτει την ευθύνη στο νερό που έβρεξε, στην φωτιά που έκαψε, στον κακό τον καιρό στο ότι δεν ήξερα δεν γνώριζα έτσι κι ο κ. Τσίπρας τώρα μας λέει ότι δεν ήξερα, δεν γνώριζα. Καλύτερο δεκανίκι από τον Τσίπρα για τον Μητσοτάκη δεν υπάρχει. Στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή που φαίνεται ότι η ΝΔ έχει τεράστια προβλήματα εσωτερικά, εσωτερικών τριβών εσύ έρχεσαι και γράφεις ένα βιβλίο…», είπε ακόμη ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

«Ενδιαφέρει τον Έλληνα που δεν έχει να πληρώσει το νοίκι του που κοιμόταν ο Τσίπρας, τι έκανε ο Καμμένος και τι κάναν όλοι αυτοί; Αυτοί κατέστρεψαν τη χώρα με τις επιλογές τους. Αν έβλεπα μεταμέλεια θα έλεγα εντάξει», είπε ακόμη, ενώ σχετικά με την ομολογία του πρώην πρωθυπουργού περί λάθους επιλογής προσώπων, σημείωσε: «Τότε μην ξανάρχεσαι. Όταν δεν μπορείς να επιλέξεις συνεργάτες σημαίνει δεν είσαι ικανός για διοίκηση.»

«Στην ζωή μου έχω μάθει αυτό που δεν έχουν μάθει οι πολιτικοί αρχηγοί, όλοι είναι πορφυρογέννητοι. Ζουν στο δικό τους κόσμο, εγώ περπατάω στο πεζοδρόμιο γιατί προέρχομαι από λαϊκή τάξη, γνωρίζω βασικούς κανόνες επικοινωνίας σε σχέση με τον κόσμο, αυτοί δεν βγαίνουν έξω στον κόσμο, ζουν σε γυάλα. Δεν αντιλαμβάνονται τον πόνο των ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων, των απλών λαϊκών στρωμάτων. Κοχλάζει ο κόσμος. Όταν παίρνεις 800-900€ και δίνεις τα 500 στο ενοίκιο δεν σε νοιάζει τι θα κάνει ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης ή ο Βελόπουλος σε νοιάζει ποιος θα μπορούσε να σου δώσει την προοπτική να αισθανθείς και να νιώσεις καλύτερα οικονομικά», είπε ακόμη.

Σχετικά με το μέλλον της ΝΔ, ο κ. Βελόπουλος ανέφερε πως «αν να πέσει η ΝΔ θα είχε πέσει από το γάμο των ομοφυλοφίλων αλλά το στήριξε και η Πλεύση Ελευθερίας και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε».

«Βλέπω ότι ο νεοέλληνας από τον βομβαρδισμό που δέχεται καθημερινά από μηνύματα μπερδεύεται. Βρε αδερφέ δεν ήθελες να πέσει ο Μητσοτάκης; Έρχεται το κόμμα σου και στηρίζουν μια επιλογή που θα έριχνε την κυβέρνηση, αφού σκοπός σου είναι να ρίξεις την κυβέρνηση γιατί δεν την ρίχνεις τότε και περιμένεις 5-6 χρόνια;», σημείωσε ακόμη.

Όσον αφορά τον εκλογικό νόμο, ο κ. Βελόπουλος είπε ότι θα τον ξαναψήφιζε, σημειώνοντας: «Εγώ θέλω να κυβερνήσω. Η Ελληνική Λύση είναι το μοναδικό κόμμα που δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Από τη στιγμή που κάναμε το κόμμα είχαμε πρόγραμμα, 400 σελίδες προγράμματος δεν έχει κανένα κόμμα για κάθε πτυχή της οικονομίας, των εθνικών θεμάτων και της πολιτικής. Άρα σκεπτόμενος ότι θέλω να κυβερνήσω ψήφισα τον εκλογικό νόμο και θα τον ξαναψήφιζα πάλι γιατί θέλω να κυβερνήσω.»

«Όταν λέω να κυβερνήσω, λέω εγώ να κυβερνήσω ούτε η διαπλοκή ούτε η ολιγαρχία ούτε η πλουτοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης είναι υπηρέτης της πλουτοκρατίας μαζί με όλη τη ΝΔ, υπηρετεί όλο το σύστημα αυτούς που εγώ λέω ότι είναι απέναντί μου γιατί θέλω να υπηρετήσω τους φτωχούς», είπε ακόμη, ενώ ερωτηθείς αν έχει τα πρόσωπα για να συνθέσει υπουργικό συμβούλιο, είπε: «Βεβαίως έχουμε. Για να φτιάξεις την Ελλάδα δεν την φτιάχνεις μόνος σου θες ανθρώπους δίπλα σου και ευτυχώς εμείς έχουμε ανθρώπους απλά να μας δοθεί η δυνατότητα θέλουμε.»

«Τον κ. Μητσοτάκη δεν τον εμπιστεύομαι όπως και κανέναν από τη ΝΔ», υποστήριξε ακόμη σχετικά με το εάν θα συμμετείχε σε κυβέρνηση συνεργασίας με τη ΝΔ.

Απέρριψε, δε, και το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης τον αποκάλεσε «”ψεκασμένο” άπειρες φορές». Κατέληξε στην αναρώτηση: «Πώς θα συνεργαστώ εγώ όταν με έβριζαν και με συκοφαντούσαν; Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη».

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία η κυβέρνηση Μητσοτάκη, απάντησε: «Εκτιμώ ότι το δεύτερο κύμα που έρχεται τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα το αντέξει η κυβέρνηση».

«Αν είναι μπλεγμένοι μέσα οι τέσσερις υπουργοί και οι δώδεκα βουλευτές, στη δεύτερη ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, δύσκολο να αντέξει. Δεν βλέπω να αντέχει, οι κλυδωνισμοί θα είναι τεράστιοι. Το βέβαια είναι ότι ΠΑΣΟΚ και ΝΔ θα τα βρούνε μια χαρά, θα έχουν κι ένα υποδεκανίκιο από δίπλα, θα το δείτε στην πορεία… Υπάρχουν χρήσιμοι ηλίθιοι για το σύστημα, τους έχουν εγκλωβισμένους», είπε ακόμη.

Δεν παρέλειψε, τέλος, να… συγχαρεί τον πρωθυπουργός, λέγοντας: «Μπράβο στον κ. Μητσοτάκη, το μόνο που του πιστώνω είναι ότι διέλυσε την Αριστερά. Πέτυχε να διαλύσει όλη την αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης. Αυτό δεν είναι καλό για την πολιτική γιατί όταν δεν υπάρχει ισοζύγιο στην πολιτική υπάρχει ο φόβος μη γευτούμε καταστάσεις που δεν τις περιμένουμε.»